中环集团 扬帆踏浪敢弄潮（庆祝改革开放40年·百城百县百企调研行）

走进天津中环半导体股份有限公司（下称“中环股份”）的区熔硅单晶车间，一台台区熔炉正在紧张生产中。

车间负责人指着其中的一台告诉记者，这是中环股份董事长沈浩平和同事们“集资”买来的，当时沈浩平还是个普通的技术员，经过几轮改造，这台熔炉还在正常服役。

改革开放以来，天津中环电子信息集团有限公司（以下简称中环集团）旗下的七一二、中环股份等企业，在电子信息技术快速迭代的全球竞争环境中，扬帆踏浪敢弄潮，逐步发展为国内领先、国际知名的高端电子信息产品制造商与系统集成服务商。这家企业被评价为“血液中涌动着开放创新的基因，实干中永葆创业的激情”。

新技术服务新发展

单晶硅俗称“半导体材料之王”，是制造半导体集成电路的基础材料。

1984年，沈浩平和同事们克服种种困难，大胆对区熔法硅单晶技术进行自主创新。经过成千上万次的实验后，就在这个车间里，他们拉出了首个大直径区熔硅单晶。

进入新世纪，新的难题又摆在中环人面前。企业选择进入光伏材料制造行业，却遭遇了2008年的全球金融危机和欧美国家对我国的光伏产品双反调查。

“当时，沈总把我们叫到一起商量抵押个人房产和3年不领薪酬，大家都沉默了，没人开口。”中环股份副总经理安艳清记忆犹新。

经过研判，管理团队坚信光伏行业将很快走出低谷，破釜沉舟，集体抵押了个人房产，签了3年“军令状”。

最终，中环股份赢得了集团支持，让在建项目得以继续，并在2012年取得了丰厚投资回报。目前，公司电力电子器件用半导体区熔单晶—硅片综合实力全球第三。

在天津七一二通信广播股份有限公司，研发人员正在反复试验一套新型综合无线通信设备，“这套设备就是高铁的‘神经网’。”公司副总工程师顾玉成介绍，“可以通过语音通话和数据传输，实现调度指挥，从而保障行车安全。”

“许多外国技术我们无法借鉴。”顾玉成表示，“只能通过自主研发，创造出符合要求的无线通信系统。”

而今，企业研发的轨道交通无线通信系统，成功应用于国内多条地铁线路。七一二公司舍得在研发上高比例投入，2014年至2017年上半年，研发费占当期营业收入的两成。

目前，中环集团基本形成了新一代信息技术、新能源新材料、智能装备与服务、核心电子部件与配套四大产业集群，拥有3个国家级企业技术中心，持有2000余项有效专利。

新机制释放新活力

开放合作也是中环集团的产业特点所在、发展亮点所在。

上世纪90年代初，七一二公司凭借在当时处于国内领先水平的“北京”牌彩电制造技术，吸引了韩国三星集团的关注。两家企业于1993年在天津合资成立公司，生产制造三星电视并出口海外。七一二公司则以合资利润反哺其他主业，持续开展自主技术创新，让老企业度过了90年代的困难期。以此次合作为基础，三星先后与中环集团在天津建立了8家合资企业。

2015年，中环股份牵手苹果公司，在四川投资建设高效光伏电站，形成以民用光伏反哺半导体硅材料高端研发的创新机制。

不久前，在光电安辰公司会议室，总经理吕前进正和研发人员沟通企业手机加密技术与北斗导航的合作事宜，吕前进对合作模式、目标用户、潜在风险等因素实施了专业评估。而在4年前，他还只是一位潜心研发、对市场开发知之甚少的技术人员。

2012年，中环集团旗下的光电公司依据自身特点，建立了“把工程师变商人，把技术推向市场，把技术成果社会化、产业化”的开放创新机制，鼓励科技人员携带技术和成果创办科技型企业，实现裂变式发展。

目前，光电安辰已经建立起了一整套运营机制，其中规定研发人员必须定期和客户见面，了解客户体验以便及时调整方向。如今，光电安辰国有资产增值了近9倍。

作为大型国有企业，中环集团将混合所有制改革作为推进高质量发展的突破口，以混改引资本、转机制、增活力，目前已混改企业的营业收入、利润总额等指标占到集团90%以上。

2018年初，七一二公司正式在A股主板上市。目前，中环集团已有主板和中小板上市公司4家、新三板挂牌企业3家，资产证券化率超过70%。

《 人民日报 》（ 2018年12月03日 10 版）

(责编：白宇)