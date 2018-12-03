柳州：“酸雨之都”变身花园城市（辉煌60年·壮美新广西）

再访柳钢，已不复当年模样。厂区清清爽爽，绿植随处可见，小鸟在爬满青藤的墙上蹦蹦跳跳。不远处的雀湖湿地，成了“迁徙鸟类观察点”，翠鸟、白鹭经常光顾。

当年啥样？10多年前，记者曾造访柳钢，当时的厂区一片“朦胧”，人们戏称，柳钢厂区“连飞过的麻雀都是黑的”。

不止一个柳钢，上世纪八九十年代，以冶金、化工等传统工业为主的柳州，“出门有工厂，抬头见烟囱”，空气中二氧化硫浓度严重超标，年酸雨率高达98.5%。

“要柳钢，还是要柳州？”

争论“惊醒梦中人”：既要柳钢的绿色转型，更要柳州的绿水青山。10多年来，柳钢共投入70亿元，建成烧结球团烟气全脱硫等多个环保项目。他们还利用余热发电，仅此一项每年减排二氧化碳25万吨、二氧化硫2000吨。

“柳钢当时是排放大户，为摘掉污染的‘黑帽子’，柳钢治理废气、废水、废渣，实施绿色转型。去年柳钢主要污染物排放比2010年大幅下降，其中二氧化硫减排56.6%。”柳钢集团董事长潘世庆说。

柳钢的改变，折射出柳州生态环境的“华丽转身”。

转型升级迈向高质量发展。“搬迁一批、改造一批、关停一批、整治一批”，柳州对产城重新优化布局。关停“摇钱树”柳州锌品厂，推进大批工厂“退城进园”。近年来，柳州淘汰落后水泥产能333.7万吨、落后钢铁产能242.5万吨。市区空气质量优良天数连续多年保持良好态势，2017年优良天数共308天。柳州二氧化硫浓度从上世纪90年代初的0.273毫克/立方米，降到如今的0.023毫克/立方米，低于国家控制标准，甩掉“酸雨之都”的帽子。

建设“百里柳江，百里画廊”。流经柳州市区的柳江，过去是条“纳污河”。柳州铁拳治理水污染，建成五大污水收集系统，对城市37个排污口实施截污，让柳江饮用水保护段常年保持国家地表水Ⅲ类到Ⅱ类水质，引得水上摩托世界锦标赛等赛事竞相落户。

提升人居环境，柳州再放大招。打造“花园城市”，改善城市园林环境，大量栽种洋紫荆，每到春天，27万株洋紫荆争奇斗艳。

春花秋水，画卷柳州，赢得“国家园林城市”“国家森林城市”等“金杯”的同时，也换来了老百姓的口碑。柳州本地人赵一霖带湖南来的朋友游完柳州，朋友感慨：“一座城市，总要有一个让市民值得骄傲的地方。” 赵一霖微微一笑：“这座城，每处都值得我骄傲。”

《 人民日报 》（ 2018年12月03日 10 版）

(责编：白宇)