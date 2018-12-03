诚信建设让路政执法更规范（诚信建设万里行）

今年11月下旬，老张开着大货车在河北省内高速路段抛锚。老张拨打了救援电话。不到20分钟，路政执法人员与救援公司就带着拖车和设备赶到了现场。解刹车、卸传动轴、拖车、清理现场等一气呵成。
然而，当被告知本次救援费用为2300元时，老张的笑容凝固了。路政执法人员明白他的心思，让其用手机扫描救援车辆上的二维码，屏幕上跳出《道路车辆救援服务收费标准》，2300元救援费用合理有据，还有投诉电话。老张心里踏实了。
目前，河北省高速公路管理局在省属33条高速公路范围内，为全部救援和路政执法的车辆及人员配备二维码“身份证”。当事人用手机一扫，便可核对救援公司资质、救援服务程序和收费标准，以及路政执法人员身份信息、执法区域和相关依据等；当事人有疑问，或权益受侵害，都可拨打二维码上面的监督电话反馈投诉。
“工作人员一旦被认定乱收费、办事推脱、态度恶劣、执法不公等‘失信’行为，除了受到相应处理，还会在自身诚信档案中扣分，影响到绩效工资，甚至调动、评优、晋升。”路政总队负责人说，“通过职工诚信管理，督促救援公司及路政执法人员更加诚信履职、文明服务。”
“将全体干部职工日常工作履职纳入制度化、常态化考核的轨道，保障诚信管理持久有效。”河北省高速公路管理局局长杨荣博说。去年，该局成立诚信管理领导小组，确定敬业奉献、见义勇为等6类诚信加分事项清单，以及隐瞒事故、服务态度恶劣等16类诚信减分事项清单。
河北省高速公路管理局开发职工诚信管理系统网上平台，每名职工拥有实名账号，登录后对照清单填写加减分事项及明细，上传佐证材料；部门负责人作为审核员对填写内容进行复核；一旦发现填写不实或瞒报漏报，对该职工加倍扣分。系统对全部职工开放，全程公开透明，动态跟踪。诚信评价结果，作为职工年度考核、评先评优、选拔任用等参考依据。个人的诚信档案随着工作调动而调动，不会断档。
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