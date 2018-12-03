让电子钱包更安全（热点聚焦）

数据来源：人民银行、网联清算有限公司

制图：蔡华伟

涉及银行账户的网络支付业务，均需通过网联清算，资金通路更透明，但支付体验不受影响

家住北京通州区的刘曼宁今年“双11”在淘宝下了14单，通过支付宝绑定的招商银行信用卡付款，消费1万多元。“我买的东西大部分都不是预售的，所以刚过零点就赶紧下单付款。那个时候肯定是抢购高峰期，但付款流程非常流畅，支付时也没有卡顿。”刘曼宁说。

央行规定，凡涉及银行账户的第三方网络支付业务，均通过网联清算。网联的全称，是非银行支付机构网络支付清算平台。消费者无论是从储蓄卡转账到微信发红包，还是将支付宝余额转入银行卡提现，或者通过京东钱包绑定的信用卡付款，网联都在幕后的清算过程中发挥关键作用。

作为重要的金融基础设施，网联已接入400余家银行，以及包括支付宝和财付通（微信支付）在内的全部115家持牌网络支付机构。

网联设立前，网络支付机构直接连接银行进行清算，容易造成多头清算、资金流向不清等问题。比如，在天猫购买一双300元的鞋子，简要来说，网联的清算模式是：消费者选择支付宝绑定的建设银行储蓄卡付款；支付宝收到付款请求，自动向网联发起协议支付，网联将交易信息保存数据库，再将请求转发给建行；建行在消费者账户扣掉300元后，告知网联已扣款成功；网联再告知支付宝支付成功，交易完成。

从央行公布的今年三季度支付数据，可以一窥网联业务量增长之快。数据显示，网联三季度处理业务336.55亿笔，金额达12.68万亿元；日均处理业务3.66亿笔，较二季度增长3.09倍；日均处理金额1378.22亿元，环比提升3.65倍。

不过，消费者购买商品进行支付时，不一定能意识到网联带来的变化，这主要是由于后端清算体系的优化，对前端操作行为和使用习惯不会产生太大影响。

接入网联，对支付机构会带来什么影响？服务某电商平台的支付机构负责人说：“今年5月初，我们将部分电商业务切至网联进行清算，短时间内就提升了用户支付体验。通过分析切量前后40天的数据，我们发现，用户绑卡成功率提升了2.34个百分点，PC端快捷支付成功率提升了2.39个百分点。”

“双11”是对网联的一场大考。网联提供的数据显示，今年11月以来，支付机构和商业银行合作开展的网络支付业务中，已有超过90%的跨机构业务通过网联处理。“双11”当日，网联处理跨机构支付交易11.7亿笔，相应跨机构交易处理峰值超过9.2万笔/秒，这一峰值数据也创造了国内外清算机构的最高纪录。

“双11”是历年网络支付的高峰，高峰时点屡次创下全球并发峰值纪录，给参与方系统容量、线路带宽等带来极大挑战，是对参与方科技能力的集中检验。对于网联的交易处理峰值，苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛洪言认为，从今年“双11”情况看，网联的处理性能和峰值承载能力得到了市场的验证和认可。

“断直连”让交易处处留痕，支付账户更安全，支付机构运营和维护成本更低

近年网络支付业务的迅猛扩张，一方面对经济发展和百姓生活的便利起到了积极支撑作用，另一方面也带来一些问题。

某中小支付机构负责人对此很有感触：“网联设立前，我们公司主要通过代理模式进行清算，也就是所谓的‘直连’，我们当时总共和8家银行建立了8条清算渠道。然而，在这种模式下，由于这些清算系统间的接口标准和安全规范都不相同，我们的运营和维护成本就被推得特别高。”

传统“直连”模式下，客户备付金的管理也是一个难点。消费者在网上购买商品后，确认收货前支付的货款，一直存放于网络支付机构开设在银行的账户中，这部分货款就是客户备付金。支付机构从收到货款直至将款项打给商家，客户备付金在其账户中会停留一段时间，备付金被挪用的情况也有发生，危及支付账户安全。

资金流向安全问题备受关注。中国供应链金融服务联盟专家委员会委员颜立冬说，过去，在多家银行设立账户后，网络支付机构就能完成所有的支付交易，实质上行使了跨行清算的职能。由于资金流和信息流只在支付机构自身中循环，监管方仅能看到支付机构银行账户上的资金变动，却无法有效监管支付过程中可能存在的违法违规行为。

网联成立后，这些乱象有望逐步得到改观。中国社科院金融所支付清算研究中心特邀研究员赵鹞说，网联成立的初衷就是“断直连”。“断直连”可以让交易处处留痕，有助于监控资金流向，维护支付体系稳健，保障金融稳定。专为第三方支付机构服务的大型清算平台，在国际上也是独一无二的。

赵鹞认为，一方面，网联采用统一的接入平台、技术标准和报文规范，既节约了网络支付机构与银行的重复建设成本，也减少了标准不统一带来的后期维护费用。另一方面，接入网联后，中小支付机构的运维成本和渠道壁垒将降低，能获得与大机构在清算层面上平等竞争的机会，可以把主要精力投入到产品创新和客户服务上。各类支付机构间的竞争，今后将在丰富支付场景、便利金融服务和提升客户体验中展开。

“网联集中清算，所有的暗箱操作都将暴露在阳光下，用户资金安全能得到最大程度的保障。”赵鹞说，按照计划，客户备付金将上存到央行专用存款账户进行集中存管，支付机构一心只为做大备付金规模、危及消费者资金安全的现象有望得以遏制。

“央行出台的集中存管制度，既是出于保护第三方支付机构客户资金安全的需要，也是基于金融监管的基本原则，将支付机构基于客户备付金开展的各类‘创新’纳入更加审慎的监管范畴。”赵鹞说。

“小钱包”背后有大平台，未来资金或可在各个“钱包”间互转

“前段时间，台风‘山竹’袭击深圳。那个时候我躲在家里，只能靠网购打发时间。”在深圳工作的刘晓蕙说，“我用手机下了几单，本来以为台风来了，支付会受影响，没想到和平时一样顺利。”

“容灾”能力大大增强是网联的特点之一。采用分布式云架构体系，网联在北京、上海、深圳三地建立了6个数据中心。相比于传统的“两地三中心”架构，网联的6个数据中心同时对外提供服务且互为备份，这意味着其中任何一个机房发生重大故障，其他机房仍可以平稳提供服务。“‘山竹’台风侵袭深圳时，我们就把深圳数据中心的业务提前切换到其他城市处理，所以客户交易未受丝毫影响。”网联有关负责人介绍。

“我们家楼下的超市网络信号不好，每次买完东西要支付的时候，我就特别头疼，根本不知道自己到底有没有支付成功。”在上海工作的吴丽芳说。由于支付清算涉及不同市场参与方系统间的信息传输，难免有异常情况发生，比如支付机构给消费者提示交易失败，但银行其实已经扣款。

“我们邀请支付机构和银行人员共同设计自动冲正的解决方案，实现了所有全国性商业银行全覆盖。以工商银行为例，一笔协议支付的交易，如果网联没能在约定的关单时间内得到工行返回的结果，交易的最终状态确定为‘推定失败’，网联会把终态通知发给工行；如果发现已经扣款，工行系统就依据这个通知直接冲正，被扣款项会立即退回到消费者账户里，消费者可以再次支付。”网联有关负责人说。

“如果清算技术跟不上，支付机构就难以在客户端进行业务创新，网联的出现对第三方支付商业模式变革有决定性影响。”赵鹞说，现在网联的首要任务是继续推进“断直连”，防范和化解“直连”模式带来的各种风险。在做好辅助监管工作的同时，未来网联可以考虑利用自身优势，成为支撑支付行业创新发展的平台，让人们的电子钱包更安全、更好用。

赵鹞介绍，一款名为“转数快”的快速支付系统今年9月在香港上线，亮点是实现了八达通、支付宝和财付通之间的相互转账。“网联的成立有助于促进跨支付平台的互操作性，引导非银行与银行支付体系的协同发展。接入网联后，支付机构间账户互转在技术层面就不存在障碍了，具体能否落地、何时落地，还需要各方的努力和推动。”赵鹞说。

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怎么防范移动支付账户信息泄露？

移动支付工具的蓬勃发展让消费者足不出户就可以“买遍天下”，但在使用时，消费者应时刻绷紧安全这根弦，警惕可能存在的信息泄露风险。

首先，不要在校园、咖啡馆等公共区域随意连接未知网络；其次，应适当设置开机密码、各类应用程序解锁密码，确保重要密码不完全一致，防止手机遗失后，一个密码被破解，所有密码均被破解；第三，在收到要求转账的信息时，应该仔细确认对方身份后再转账。

最后，万一发现账号被盗刷，消费者应快速修改密码，联系经营者及移动支付公司，防止盗刷金额进一步扩大；同时及时报警，保存电子证据，以便将来可以进行有效维权。

（本报记者 葛孟超整理）

《 人民日报 》（ 2018年12月03日 18 版）

(责编：白宇)