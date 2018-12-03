对违规担保说“不”（金海观潮）

躲开违规担保的“坑”，需要上市公司加强内部管理、完善公司治理，持续排查和监控公司及子公司对外担保情况。对违规行为“人人喊打”，上市公司及中小股东的合法权益方能得到更充分保护
近期，《关于审理为他人提供担保纠纷案件适用法律问题的解释（征求意见稿）》公布，其中基本明确违规担保原则上对公司无效。证券市场对此给予了高度关注，并预期该司法解释正式公布后，将有助于更好解决上市公司违规担保的问题。
上市公司违规担保现象存在已久。近年来，随着市场制度完善和监管力度加强，上市公司对外担保情况基本保持平稳，没有出现大面积、成规模的违规担保或担保风险，但具体的违规案例仍时有发生。仅以近期为例，上市公司ST升达、ST冠福和ST中南因为未履行内部审批决策程序对外担保等问题而被“特别处理”，新光圆成也因为违规担保、资金占用等，股票在二级市场出现较剧烈波动。
违规担保对市场稳定运行的影响不言而喻，上市公司及中小股东更是直接相关。这一行为的鲜明特点，是明知违规而刻意为之，是“内部人”施加影响后绕开公司所有正常决策程序后实施的，上市公司信息披露部门多以不知情为由不予披露，这就使得违规担保具有很强隐蔽性，最终披露基本都是被动公开，而此时危害往往已经发生。
近年来，针对商业银行贷款的违规担保已逐渐减少，但有转向小额贷款公司等非银行金融机构的趋势，有的甚至是民间借贷，担保主体逐渐由上市公司下沉到其控股子公司，这使得违规担保的隐蔽性更加突出。违规担保中，如果债务人不能及时还钱，作为担保方的上市公司就可能要履行担保责任，其优质资产及主要账户往往会被查封或者冻结，而连带责任担保中，债权人更是可以跳过债务人直接要求上市公司履行义务，直到此时违规担保信息才被迫披露，但对上市公司及广大中小股东权益的损害已经形成，即使上市公司尽力追偿，其结果也难以预料。
根治违规担保顽疾，需要法律保障和监管重拳。违规担保应属无效，但在过去的实践中，出于种种考虑也存在不同的认定。而依据新的司法解释，上市公司违规担保无效即将获得法律上的明确规定，这将使各方的责任义务得到更清晰界定，让违规行为产生的可能性大大降低。从监管的角度讲，对违规担保也需保持高压态势，尤其是要督促上市公司加强对担保信息的披露，充分揭示对外担保的理由、担保债务资金的投向等，让过去的“暗箱”变得阳光化、透明化。监管中，还要密切关注相关违规行为的“蛛丝马迹”，及时发现问题，加大违规责任追究力度。
能不能躲开违规担保的“坑”，很大程度上在于公司自身。杜绝违规担保的发生，需要上市公司加强内部管理、完善公司治理，持续排查和监控公司及子公司有无违规担保，不给违规行为可乘之机。对已经发生的违规担保，应督促相关责任方及时采取清偿债务、反担保等应对措施，清除违规担保的影响。违规担保给上市公司造成损失的，依法及时向责任人追偿。
市场各方的共同参与也不可缺少。律师、会计师等中介机构人士，既有专业性，又了解上市公司的运营情况，是重要的社会监督力量。中小股东也应充分运用法律赋予的股东权利，积极参与上市公司治理。将上市公司的一举一动真正纳入公众视线，对违规行为“人人喊打”，上市公司及中小股东的合法权益就可以得到更充分保护。
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