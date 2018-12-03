警惕“套现贷”的套路（理财参谋）

“套现贷”的还款模式，是通过在信用卡账单日和还款日的间隔内循环套现、还款，将本期账单挪到下期。民生银行有关人士提醒，不论是“套现贷”还是信用卡套现，只要存在套现行为，商业银行都有权对持卡人采取降低授信额度、将信息录入征信系统等措施

近日，一种被业内称为“套现贷”的信用卡还款方式渐趋流行。据了解，“套现贷”的运作模式是，信用卡持卡人通过手机客户端将卡片与代偿平台绑定，导入账单后，代偿平台便可以模拟持卡人在商家刷卡消费，把信用卡余额的资金套出，再将套出的资金交给指定的第三方支付公司，由其向银行还款。在这个过程中，代偿平台收取一定的手续费作为回报。

按照通行规则，信用卡账单日后的消费全部为下一期账单还款额，而还款日前的还款都算本期还款。“套现贷”还款的套路，实际上是通过在账单日和还款日的间隔内循环套现、还钱，将本期信用卡账单挪到下期，并一直滚动下去。

“把钱套出来、还进去，持卡人欠的钱永远还不清，只是银行不催收，信用记录暂时没问题。只有用自己的资金把钱还了，才算是真的还清。”某信用卡市场资深研究人士说，从金融消费的适当性来看，信用卡是持卡人与银行之间建立的信用关系，银行应该严把信用卡评估审核关。如果持卡人找信用卡代偿平台帮忙还钱，说明其本身还款能力有限，不符合信用卡审批标准。

国家互联网金融风险分析技术平台今年5月发布公告指出，“信用卡代还”结合互联网金融业务的运营平台共计140余家，其中网站平台70余家，手机客户端有80余款。

公告介绍，这类业务主要有“套现贷”、信用卡套现、平台代偿三种模式，前两者都存在信用卡套现行为，后一种则是由平台代替持卡人还款，并取代银行成为持卡人新的债权人。公告也提示消费者，“信用卡代还”业务涉及信用卡违规套现、信息泄露等潜在风险，需引起高度关注。

民生银行有关人士提醒说，持卡人应注意“套现贷”的相关风险：不论是“套现贷”还是信用卡套现，对已经确认存在套现行为的信用卡持卡人，商业银行有权采取降低授信额度、止付、将相关信息录入征信系统和银行间已建立的共享欺诈信息库等措施。

多家“套现贷”代偿平台不仅需要持卡人的身份证号和信用卡号，还要求他们填写信用卡CVV码、有效期等大量隐私信息。对此，民生银行有关人士建议，消费者应通过银行正规渠道办卡、用卡、还款，避免因信息泄露而让诈骗分子有机可乘。如果代偿平台要求提供信用卡号、CVV码、密码等隐私信息，持卡人一定要格外警惕，避免自己的资金被盗刷，产生不可估量的损失。

《 人民日报 》（ 2018年12月03日 18 版）

(责编：白宇)