原标题：40年外贸增长近200倍 新一轮开放已蓄势待发

改革开放40年来，我国货物贸易、外商直接投资、服务贸易，分别增长了198倍、148倍、147倍，对外投资也实现了从零到千亿美元的飞跃。当前，我国对外开放已经踏上更高起点。新的蓝图已经绘就，新一轮开放正蓄势待发。专家指出，当前我国开放正由以货物贸易为重点的“一次开放”走向以服务贸易为重点的“二次开放”，下一步服务业将领衔新一轮开放，同时，将有更多大力度开放举措落地。

成就瞩目：

40年来外贸增长198倍

有这样一组数据，标注着我国40年对外开放的深刻变化：1978年至2017年，我国货物贸易总额由206.4亿美元增长到4.1万亿美元，增长198倍，年均增长14.5%。我国的贸易伙伴已由40多个发展到231个国家和地区。

1982年至2017年，我国服务进出口总额从46.9亿美元增长到6957亿美元，增长147倍，年均增长15.4%。

2017年，我国吸引外商直接投资1363亿美元，规模已经是1983年9.2亿美元的148倍。截至2017年底，实有注册的外商投资企业近54万家。2017年我国是全球第二大外资流入国，自1993年起利用外资规模稳居发展中国家首位。

2017年，我国对外直接投资额1246亿美元，是2002年的46倍，年均增长29.1%，成为全球第三大对外投资国。而1982年至2000年，我国累计实现对外直接投资278亿美元，年均投资额仅14.6亿美元。2017年末，我国对外直接投资存量1.48万亿美元，境外企业资产总额超过5万亿美元。

中国机电产品进出口商会会长张钰晶告诉《经济参考报》记者，20世纪80年代，我国机电产品出口主要以金属制品、机械设备等初级产品为主，而现在，技术含量较高的电器及电子产品等成为出口比重最高的产品。“可以说从地下9000米的石油钻机，到天上3万公里的卫星，我国出口的机电产品几乎无所不在。”

有这样一些地方，因开放而生，成为最鲜明的开放注脚：1979年，深圳等地试办经济特区；80年代一批沿海开放城市和沿海经济开放区获批；90年代浦东新区设立；2013年，上海设立首个自贸试验区，历经两度扩容后，形成“1＋3+7”梯度发展格局，2018年，海南获批自贸试验区，并开始率先探索自贸港建设……我国的对外开放以兴办经济特区为突破口，完成了由经济特区到沿海开放城市，再向内地扩展的多层次的探索和实践。

在海南建省办经济特区30年之际，《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》发布，海南吹响新一轮开放的号角。“我们已经期盼了30年。”一直为海南乃至中国改革发展鼓与呼的中国（海南）改革发展研究院院长迟福林动情地说。

迎新突破：

对外开放踏上更高起点

全球来看，我国已经是第一大货物贸易国和第一大出口国，商品消费、对外投资、货物进口、服务贸易稳居全球第二，利用外资近年稳居世界前三。这既是我国改革开放40年来取得的成就，也是新时代我国开放型经济在全世界版图中的“新坐标”。

“十几年前如果有中国投资者要收购欧美的公司，他们觉得不可想象。而现在任何一个中国投资者都会受到认真对待。”一直从事中企海外投资业务的一家律所合伙人告诉《经济参考报》记者，从上世纪90年代，中国企业开始探索海外投资之路，到2000年后开启真正的海外投资。近年来，中企对外投资由单一的绿地投资向兼并、收购、参股等多种方式扩展，企业跨国并购日趋活跃。在此过程中，中国企业越来越成熟理性，各方面的潜力也开始显现。

张钰晶告诉记者，近年来，加工贸易所占比重的回落表明，随着制造业的快速发展和产业结构的转型升级，我国正在逐步摆脱对加工贸易的依赖，产业结构向全球价值链的两端延伸，参与国际竞争的能力不断增强。

这些都从不同的侧面反映出我国对外开放已经踏上新起点、进入新阶段。迟福林表示，首先是开放的初始条件发生重大变化。我国以往开放所依托的比较优势逐步减弱，经济转型升级蕴藏着的巨大内需潜力成为新阶段扩大开放的突出优势。另外，我国总体上不再是一个资本短缺的国家，开始由资本净流入国转变成为资本净输出国，对外部资本的需求不再局限于数量，而是更加追求高质量。其次，我国开放的外部环境也发生明显变化。当前，我国与世界经济高度融合，既面临着贸易保护主义的挑战，又面临着世界经济格局深刻变化的挑战。

蓄势待发：

更多大力度开放举措将落地

只有回首过去，才知道自己已经走出多远。再出发，将开放进行到底，是对改革开放40周年的最好纪念。近年来，尤其是十八大以来，我国对外开放按下“快进键”，一大批开放举措连续重磅抛出。

2015年9月17日，《中共中央国务院关于构建开放型经济新体制的若干意见》发布，从顶层设计层面规划开放新蓝图；2018年4月10日，博鳌亚洲论坛释放出新一轮开放的明确信号，并划定银行、证券等领域多项开放举措的时间表；2018年11月1日起，继1449个税目商品7月1日迎来降税之后，国务院再推一批更大规模降税，1585个税目商品进口关税税率将下调，我国关税总水平将由上年的9.8%降至7.5%……

地方层面，包括上海、北京等地都在今年出台了扩大对外开放百余条务实有力的举措。中国扩大开放，正得到世界积极回应。近年来，外资马不停蹄布局中国，特斯拉、巴斯夫等企业纷纷加大在中国市场的投入。

记者了解到，下一步服务业开放将是重中之重，还将有更多大力度开放举措落地。包括制定出台外资基础性法律、统一内外资法律法规；探索中国特色自由贸易港的建设；进一步压减外商投资负面清单，进一步推进服务业的开放等。

迟福林指出，当前我国开放正由以货物贸易为重点的“一次开放”走向以服务贸易为重点的“二次开放”，应加快形成以服务贸易为重点的全面开放新格局，适应“二次开放”的制度框架也需要做出相应的调整和优化。

(责编：杨曦、赵爽)