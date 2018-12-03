原标题：跨境供应链平台降低物流成本 中小外贸企业搭“数字化快车”

阿里巴巴供应链拍档年度大会近日在杭州举行，阿里宣布将外贸综合服务平台“一达通”升级为跨境供应链平台。

在当前复杂的国际贸易形势下，外贸企业面临国际贸易保护主义加强、劳动力和原材料成本上涨、融资困难等一系列难题，贸易成本提高带来的价格上升导致客户流失、繁杂通关手续和资金流转困难导致经营不利，给外贸企业，特别是中小外贸企业的经营发展带来了很大的困难。

瞄准当前国际贸易形势下中小外贸企业丢失老客户、通关手续繁杂、物流成本高企等难题，阿里巴巴整合阿里国际站、菜鸟、蚂蚁等业务资源，升级中小企业跨境支付结算、供应链金融、流通及生产供应链，打造数字化协同平台。

阿里巴巴跨境供应链产品负责人王添天表示，目前物流成本占中小企业出口成本近30%，升级后的跨境供应链平台将致力于帮助企业降低10%的物流成本。

在传统模式下，中小外贸企业需要从各种平台寻找买家，通过代理公司处理通关、报汇、退税手续。此外，运输、海外清关等环节还要寻找不同的服务商，流程非常繁琐，价格也不透明，给中小企业的外贸经营带来了不小的挑战和高企的成本。阿里巴巴跨境供应链服务则试图打破这一固有模式，将中小企业从找订单、支付结算，到货物出口、验货、运输、海外清关各环节都集中在平台上，从而简化流程，降低企业成本，提高外贸便利化。

阿里巴巴集团副总裁、中小企业国际贸易事业部联席总经理余涌表示，中国制造业正处于周期性拐点，中小企业发展正面临许多困难。他表示，通过这一平台，对企业实行数字化改造，能够帮助企业获得更多的数据，进而影响供给侧，企业可以根据数据来决定要不要生产、生产什么、生产多少、如何生产，这一过程将会推动产品的差异化。“中国制造未来的核心竞争力将是多元化、差异化、细分化的产品，需要满足不同消费者的个性化需求。”余涌表示，通过大数据和算法对买家和卖家实行动态的匹配，阿里希望能在全球范围内实现将商品送到最合适的人手中。

此外，平台还能为外贸监管提供支持。由于目前中小出口企业数量占中国出口企业数量的80%以上，监管成本高，通过庞大的数据和商品物流轨迹等信息，该平台可帮助政府掌握企业出口信息，防范和打击骗税风险，保障外贸真实性。

据悉，阿里巴巴未来还将在外贸领域继续布局，通过IOT(物联网)和区块链等新技术，打造一个涵盖供应链拍档、报关行、国际物流和贸易金融于一体的生态体系。

(责编：杨曦、赵爽)