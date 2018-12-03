原标题：传统贸易向数字贸易转型：全球服务贸易一半以上实现数字化

全球服务贸易一半以上实现数字化 传统贸易向数字贸易转型

近日，在由联合国贸易和发展会议、中国服务贸易协会联合主办的“全球数字贸易（跨境电商）大会”上，专家表示，数字贸易为世界贸易发展注入了新动能、开辟了新空间，不仅显著降低了贸易成本，还将提升全球贸易尤其是服务贸易增长，帮助发展中国家获取更大的全球贸易份额。

近年来，随着信息技术快速发展，全球产业结构、组织生产方式和产品内容等都发生了深刻变化，在这种趋势推动下，逐渐产生了一种新的贸易形式，即数字贸易。目前，全球服务贸易中有一半以上已经实现数字化，超过12%的跨境实物贸易通过数字化平台实现。

“数字贸易和跨境电商具有很好的发展前景，尤其是一些发展中国家具有较大的发展空间。”联合国贸易和发展会议贸易与商品司高级经济事务官张丽萍说。

数字技术正在通过多方面影响全球贸易构成。商务部与世界贸易组织秘书处联合发布的《2018年世界贸易报告》指出，数字技术最重要的影响就是显著降低了贸易成本。同时，技术变革将提升全球贸易尤其是服务贸易增长，发展中国家能获取更大的全球贸易份额。报告预计，全球服务贸易占比将由目前的21%增至2030年的25%，发展中国家贸易占比将由2015年的46%增至2030年的57%。

世界贸易组织总干事罗伯特·阿泽维多指出，数字技术不仅对货物贸易有利，还促进了服务贸易便利化、催生了新的服务业态。如物联网、人工智能、3D打印和区块链可能深刻改变贸易模式、贸易主体和贸易对象。

“中国一直高度重视服务贸易开放与服务贸易发展，数字贸易已成为我国服务贸易发展的新趋势，并呈现出高质量发展的态势。”全国政协常委、九三学社中央副主席赵雯说。

根据商务部发布的相关数据，2017年中国数字经济规模达到27.2万亿元，占GDP比重达32.9%，规模位居世界第二。其中，电信计算机和信息服务贸易快速发展，在线数字音乐、数字文字等规模持续扩大，跨境电商方兴未艾，预计今年跨境进口零售电商交易规模将突破4000亿元。

“特别是随着‘一带一路’建设深入推进，数字经济国际合作将成为数字贸易发展的新机遇和新舞台。”赵雯说，互联网和数字技术不仅催生了数字贸易，同时也在引领全球商业革命，国际贸易无论是在业态、流程还是技术、体验上，都在发生根本性变化。从某种意义上说，传统贸易体系正在向以数字贸易为代表的新型国际贸易体系转型升级。

“数字贸易尤其是电子商务的发展已超越时空限制，对促进全球贸易便利化发挥着不可替代的作用。”比利时副首相兼经济和就业大臣克里斯·佩特斯说，未来几年比利时还会继续加大在数字贸易等领域的投资。

专家指出，全球数字贸易扩张将带来巨大效益，同时也需要国际合作以帮助各国确保数字贸易继续成为包容性经济发展的推动力。对数字贸易时代的到来，各国需要做好软硬基础设施建设、人力资本投资、贸易政策措施、国内规制框架、知识产权保护等方面的工作。（记者 王轶辰）

(责编：杨曦、赵爽)