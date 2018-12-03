原标题：国内钢价继续下跌 铁矿石市场弱势下行

新华社上海12月2日电 题：国内钢价继续下跌 铁矿石市场弱势下行

新华社记者李荣

国内现货钢价继续下跌，跌幅略有收窄，市场心态相对悲观。铁矿石市场弱势下行，矿石需求出现减量的趋势。

据国内钢铁资讯机构“我的钢铁”提供的最新市场报告，最近一周，国内现货钢价综合指数报收于140.05点，较上周下跌4.86%。相关期货市场低位反弹后再度趋弱，现货钢价延续跌势，不过跌幅较上一周有所收窄。商家积极降价出货，但钢市成交量虽一度短暂有所好转，大部分时间的表现却依旧疲弱。

据分析，在建筑钢市场上，价格大幅下跌。全国主要市场主流规格螺纹钢品种的均价为每吨4006元，一周下跌215元。从最新公布的库存数据来看，社会库存继续下降，但钢厂库存持续累积，这说明，因为终端需求减弱，商家拿货放缓，钢厂的压力开始增加。

在板材市场上，价格总体下跌。热轧板卷价格大幅下跌，全国主要市场主流规格热轧产品的市场均价为每吨3652元，一周下跌167元。中厚板价格大幅下跌，全国主要市场主流规格普中板的平均价格为每吨3777元，一周下跌174元。如今，钢厂利润已大幅收缩，各类检修信息正在逐渐增多。但不论是被动限产还是主动减产，暂时还难以看到供应端的产量压力出现大幅有效的缓解。

铁矿石市场继续处于弱势下行的行情中。据“西本新干线”的最新报告，在国产矿市场上，11月份国内铁精粉行情弱势下跌，钢企的采购积极性下降。11月份进口铁矿石价格明显下跌，全国主要港口进口铁矿石的库存也有所下降。多数钢企按需采购，对矿石的需求将进一步减量。

相关机构分析认为，国内钢价在11月初达到年内最高，其后在各类因素的综合作用下，终端需求回落，市场心态明显趋于悲观，带动钢价持续下跌。短期内，钢市在供需均弱的局面下，将以震荡趋弱的走势为主。

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