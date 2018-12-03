新华社上海12月2日电 题：国内钢价继续下跌 铁矿石市场弱势下行
新华社记者李荣
国内现货钢价继续下跌，跌幅略有收窄，市场心态相对悲观。铁矿石市场弱势下行，矿石需求出现减量的趋势。
据国内钢铁资讯机构“我的钢铁”提供的最新市场报告，最近一周，国内现货钢价综合指数报收于140.05点，较上周下跌4.86%。相关期货市场低位反弹后再度趋弱，现货钢价延续跌势，不过跌幅较上一周有所收窄。商家积极降价出货，但钢市成交量虽一度短暂有所好转，大部分时间的表现却依旧疲弱。
据分析，在建筑钢市场上，价格大幅下跌。全国主要市场主流规格螺纹钢品种的均价为每吨4006元，一周下跌215元。从最新公布的库存数据来看，社会库存继续下降，但钢厂库存持续累积，这说明，因为终端需求减弱，商家拿货放缓，钢厂的压力开始增加。
在板材市场上，价格总体下跌。热轧板卷价格大幅下跌，全国主要市场主流规格热轧产品的市场均价为每吨3652元，一周下跌167元。中厚板价格大幅下跌，全国主要市场主流规格普中板的平均价格为每吨3777元，一周下跌174元。如今，钢厂利润已大幅收缩，各类检修信息正在逐渐增多。但不论是被动限产还是主动减产，暂时还难以看到供应端的产量压力出现大幅有效的缓解。
铁矿石市场继续处于弱势下行的行情中。据“西本新干线”的最新报告，在国产矿市场上，11月份国内铁精粉行情弱势下跌，钢企的采购积极性下降。11月份进口铁矿石价格明显下跌，全国主要港口进口铁矿石的库存也有所下降。多数钢企按需采购，对矿石的需求将进一步减量。
相关机构分析认为，国内钢价在11月初达到年内最高，其后在各类因素的综合作用下，终端需求回落，市场心态明显趋于悲观，带动钢价持续下跌。短期内，钢市在供需均弱的局面下，将以震荡趋弱的走势为主。
国际油价连跌七周 供求关系逆转 上周，受到多重利空因素的打压，国际油价大幅下跌，美原油大跌11.64%，录得2014年11月底以来最大单周跌幅，也是周线连续第七周下跌，最低触及50.15美元/桶，为2017年10月12日以来最低，距离10月初触及的近四年来高点76.…【详细】
山西违法倾倒钢渣事件21人被问责 据生态环境部官方微博11月21日通报，中央第二生态环境保护督察组11月6日进驻山西开展“回头看”工作，督察组发现，山西高义钢铁有限公司（以下简称“高义钢铁”）长期将大量钢渣违法倾倒。 11月26日，山西省运城市新闻中心就此事通报…【详细】
工行、农行昨日公告 四大行均拟成立理财子公司 本报讯（记者 程婕）昨日晚间，工行和农行发布关于设立全资理财子公司的公告。至此，四大国有银行已全部宣布发起设立理财子公司，在全国范围内，至少有20家商业银行作出了同样的决定。业内人士预计，待银行理财子公司管理办法正式出台后，银行设立子公…【详细】
基本养老金首份年报出炉 去年收益率5.23% 《全国社会保障基金理事会基本养老保险基金受托运营年度报告（2017年度）》11月26日发布。报告显示，2017年，基本养老保险基金投资收益额87.83亿元，投资收益率5.23%。这是基本养老保险基金首次披露年度投资收益。截至2017年年…【详细】