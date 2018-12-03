原标题：“教育分期”贷款成培训机构潜规则 退课容易退钱难

华尔街英语的课程合同，学生贷款将还有一份合同

退不掉课程的学员将剩余课程放到二手平台售卖

“教育分期”贷款成培训机构潜规则

一旦申请“教育分期”贷款学生便面临退课难 有学生退不掉课只能上二手平台转卖

昨日，《北京青年报》对华尔街英语主动向大学生推销所谓的“教育分期”贷款一事进行了报道 。北青报记者经过调查了解到，在教育培训中，主动向学生推销“教育分期”贷款的情况并非个案，多家教育机构都有向学生推荐“教育分期”贷款的行为。而一旦在学费上“背上”此类贷款，想“退课”就很难了。北青报记者了解到，经历了分期贷款报班之后退款难的人并非少数。为了减少损失，他们不得不将退不掉的课程放在二手交易平台上进行贩卖。

事件

多所培训机构涉“教育分期”贷

在昨日《北京青年报》报道了华尔街英语在销售英语培训课程中，主动向无经济能力的大学生推销“教育分期”贷款一事后，在华尔街英语学习的小雪向北青报记者讲述了她在华尔街英语的购课经历。

小雪说，她今年夏天研究生毕业时在华尔街英语购买了相关课程。购课前，小雪分别在华尔街英语培训机构三个校区进行过咨询，每个校区的销售人员都推荐她使用“教育分期”贷款的方式支付学费。小雪说，她之后在课程顾问的指导下办理了广发银行的分期。小雪告诉北青报记者，现在她每个月都要还1800多元的学费以及112元的手续费，“销售给我办理分期的时候也从没和我提过有手续费这件事，所以，我当初以为这个112元只收一次，没想到是月月都在收。”这样算下来，小雪的28期贷款全部还完时，还要额外支付3136元手续费。

大学生张莹（化名）则告诉北青报记者，她是在一年前刚上大学不久的时候，在英孚教育课程顾问的推荐下购买了课程，课程为期两年，总价4万多元。“咨询的时候他们说得很好，而且在得知我刚上大学，没什么钱的时候，还主动告诉我能分期付款。我当时一听，一个月就还2000元，是能接受的，就办了卡。但是后来上了一段时间课后，我感觉不太适合我，就想退款，但培训机构却说什么都不给我退。”

除了小雪和张莹外，还有不少网友在微博、贴吧、论坛上发帖吐槽自己被教育培训机构的“教育分期”贷款“坑”了的事。

探访

推荐“教育分期”贷成常态

北青报记者以学生的身份探访了北京多所培训机构。在华尔街英语位于望京的分校，课程顾问为北青报记者“量身定制”了8个级别，为期一年的学习课程，课程费用为3.6万元。在谈到付款时，课程顾问直接表示，考虑到在校学生，全款压力大，所以可将学费分期付款，“分期能使用信用卡或百度钱包，你报了名，我们店内的人会帮你操作。”而对这种分期是否有手续费产生，课程顾问则表示要“看情况”。

位于大望路的英孚教育，课程顾问建议北青报记者购买一年的课程进行学习，费用为3万元左右，也可以选择分期付款，“首付要5999元，剩下的12个月，每月付款2000元。”而位于国贸的韦博英语，其客服人员在电话中告诉北青报记者，店内的课程顾问会为学员制定对应的课程计划，学员再根据课程计划付费，“课时费用为半年或一年付，付款的方式有全款和分期。一般像你这样的大学生，我们都建议分期。”客服人员称，与他们学校合作的“教育分期”机构也是百度金融。

除了华尔街英语、英孚教育、韦博教育这几所英语培训机构外，北青报记者还发现，在一些职业教育机构中也存在鼓励学生“教育分期”贷款的行为。北青报记者以大专在校生，想自考本科为由咨询了尚德教育，工作人员称，目前自考培训班有三个等级的收费标准，收费从5980元到12480元不等。为了让北青报记者能“安心”报名，该工作人员还介绍了他们所合作的金融机构，除了能用之前探访的三家英语培训机构都有的“百度金融”外，还能用“咖啡易融”和“海米微贷”。

调查

多数培训机构不愿退款

调查中北青报记者还发现，无论是线上咨询还是线下咨询，这些培训机构大部分都表示，正常情况下，课程款不可退。研究生钱女士告诉北青报记者，她在办理分期付学费前，课程顾问就很直接地告诉她，以后要是不想学的话，钱退不了。

小雪也告诉北青报记者，她的课程合同中虽然有一张退款方式，但据她所知，她所认识的人当中，没有一个人退款成功的，“我们很多人退款退不成，只能去二手交易平台上卖课。”

在某二手交易网站上，北青报记者搜索了几个大型培训机构的名称发现，几乎每个机构都有自称学员的卖家在转售课程。一名在售华尔街英语课程的卖家告诉北青报记者，他一共买了7万元的课，但实际上只上了2个月不到就不想上了，“一是因为时间问题，二是因为还款压力很大。”卖家说，他曾向华尔街提出过退款的请求，但被驳回了。而在二手平台上卖课也是课程顾问给出的主意。

在某英语培训机构从业多年的张女士告诉北青报记者，培训机构之所以不愿给学员办理退款，一是与老师、销售的业绩有关；二是与分期付学费退款流程繁琐有关。

一般培训机构的员工上岗前都会进行一段业务培训。培训的内容中明确，每当谈成一笔单子，机构都会给老师相应的提成和奖金，若是专门负责销售的人员，每个月还会有业绩指标，所以一旦出现学生退钱的情况，该教育机构就会对相应的老师和销售人员进行扣钱处罚，所以大多数老师和销售人员都不会轻易让学生离开。

至于退款流程的繁琐，主要因为学生是分别与不同的机构签协议。

一知情人士表示：“贷培训费的时候学生与学校签一份协议，然后又和银行或者其他金融机构签另一份协议。与学校签的协议是达成培训的，与金融机构签的协议则是借贷的。其中的关系是学校招了学生，学生通过金融公司贷款，金融公司把钱付给学校。这样，一旦要退钱，就得学校先同意，然后学校再将剩余的钱给到学生或者金融机构手里，而退款所产生的损失和分期的利息还是要学生去额外支付。”

观点

培训机构应向学员明示贷款条款

对于教育机构向学生主推“教育分期”贷款成常态一事，北京康达律师事务所的律师韩骁表示，虽然国家在鼓励学生使用分期贷款的方式来支付学费以减轻压力，但是，学生应当认准培训机构所合作的金融公司是否是正规公司。根据互联网金融风险专项整治工作领导小组近日下发的《关于加大通过互联网开展资产管理业务整治力度及开展验收工作的通知》（下称《通知》），明确未取得金融牌照不得从事互联网资管业务。

如果提供学费等消费贷款的信贷平台没有取得金融牌照，擅自运营贷款产品，属于违法违规经营互联网资产管理，涉嫌虚假推广、误导借款人，同样涉嫌虚假宣传及不正当竞争。

如果互联网信贷平台取得了中央金融管理部门颁发的资产管理业务牌照或合法合规的金融牌照，那么经过行政许可的互联网平台，可以依托互联网公开发行、销售资产管理产品。

合法合规的互联网信贷平台可以向学员提供培训机构学费贷款，在此还有一个前提是，学员对贷款的性质、额度、还款性质等均清楚了解。培训机构若没有向学员明示贷款条款，或实际履行情况与前期约定不一致，导致学员在不知情的情况下签订贷款服务合同，那么培训机构仍涉嫌虚假宣传及诱导性宣传。（记者 王天琪 实习生 张曜麟）

(责编：杨曦、赵爽)