11月20日，中国银联联合各商业银行共同发布小微企业卡产品体系。它是首款服务小微企业的专属银行卡产品，是深化银行业服务小微企业的重要举措。依托这张卡，小微企业可以真正做到“一卡在手、经营不愁”。

填补支付产业服务空白

今年以来，中国人民银行密集出台了一系列措施，深化小微企业金融服务，加大信贷支持力度，引导金融机构增加小微信贷投放，促进小微企业成本降低，鼓励银行创新账户业务及管理模式。

小微企业卡正是中国银联在中国人民银行的指导下，联合各商业银行，根据小微企业特点研发的专属创新卡产品。它整合资源、形成合力，在单位结算卡的基础之上，把金融服务向“小”“微”上转移，聚焦金融服务小微企业的各个环节，以更有力的举措、更有效的行动，不断推动解决小微企业“融资难、融资贵”问题，共同为小微企业发展增强新的动能，提升小微企业支付结算服务能力。

中国人民银行副行长范一飞认为，此次银行业推出小微企业卡，是深化银行业服务小微企业的重要举措，更填补了支付产业服务小微企业的空白。

设置四大服务功能

小微企业卡不单是一张银行卡，更是银行业金融机构做好小微企业服务的重要载体，是贯彻供给侧结构性改革的重要举措，中国银联总裁时文朝说。

针对小微企业融资难融资贵的痛点，小微企业卡设置了四大服务功能：

一是量身定制支付服务。小微企业卡具有独立卡BIN（发卡行识别码）、独立名称、独立标识，能够提供消费、转账、存取款、代收付、延期收付款等多种服务，有效满足小微企业各类支付结算需求。

二是打造特色金融服务。小微企业卡充分发挥银行银联数据优势，通过追踪、分析小微企业消费数据，服务小微企业综合授信、融资增信，为银行客户识别、风险管理、融资信贷等提供支撑。同时，联合商业银行推出各类有针对性的特色金融服务，如对于银联与银行甄选的优质小微客户，将配套银行定制的专属理财产品等其他权益服务等。

三是创新移动支付服务。该卡首次实现小微企业支付结算服务与移动支付业务相结合，除支持银联二维码支付、银联手机闪付等移动支付功能外，小微企业卡可通过银行业统一APP“云闪付”享受公共事业缴费、线上线下一站式办税、商户申请、Ⅱ/Ⅲ类账户服务等多元化综合服务。未来，小微企业卡还将持续拓展对公移动支付、对公预授权等创新支付功能，为小微企业主提供更便利安全的用卡体验。

四是汇聚集成增值服务。首次一站式集成了小微企业服务权益体系，依托小微企业卡，可以享受日常法律咨询、财务咨询、费率优惠、信用评估、定向捐助、配套软件等专项增值服务。

畅通银行服务通道

银联已开展小微企业卡的推广与宣传工作，联合商业银行根据小微企业主的实际需要为他们提供办卡便利，建立畅通的银行与小微企业的服务通道。与此同时，银联正持续完善小微企业产品，将不断推进小微企业卡的软件服务权益等研发工作、大数据服务平台支撑功能等，让小微企业卡成为中国小微企业主常用、爱用的银行卡产品。

截至目前，农行、中行、建行、招行、广发、民生、平安、浦发等8家银行已试点发卡或完成发卡准备工作，另有7家银行已在内部准备流程中，第二阶段，银联还将针对其他重点银行进行持续性推广，尽可能将小微企业卡的覆盖面扩展到全行业。

小微企业卡也将向移动端进发。据介绍，小微企业卡充分顺应移动互联网发展趋势，第一阶段银联将移动支付的拳头产品——银联手机闪付和二维码应用到小微企业卡产品；与此同时，银联一直在持续探索与研究小微企业虚拟化应用方案，以填补企业卡移动端产品的空白。

此外，银联将持续拓展Ⅱ/Ⅲ类账户在小微企业的应用，为小微企业主提供更便利、安全的用卡体验。

《 人民日报 》（ 2018年12月03日 15 版）

(责编：赵爽、仝宗莉)