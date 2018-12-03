按按手机键 就能交电费

本报电 “真的不错！天气越来越冷了，以后我足不出户就可以交电费，省了不少力气！”11月26日，家住浙江衢州市龙游县阳光小区居民姚师傅对供电服务新模式赞不绝口。
随着天气转冷，空调和热水器使用频率不断增加，居民家中用电迎来新的高峰期，许多用户十分关心家中用电情况。为此，龙游供电公司深入了解客户所需，不断延伸优质服务的“触角”，积极上门推广智能交费软件，让广大客户尝到了“互联网+供电”的甜头。除了便捷的电力缴费体验外，市民通过智能交费软件，还能方便查询电费余额、提交诉求、在线客服等。
（张文祺）
《 人民日报 》（ 2018年12月03日 15 版）
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