原标题：自如取消“不涨租”限制 全国九城市续约价平均涨幅不超5%

原标题：自如取消“不涨租”限制

本报讯 （记者赵莹莹）“不涨租”的承诺到期后，长租公寓自如立即取消了不涨租的限制。自如方面昨日向媒体公开回应，未来包括北京在内的全国九城市续约价平均涨幅不超5%。

11月30日，微信朋友圈流传出一份长租公寓自如的《续约涨幅规定》补充通知，通知内容显示，12月1日起，自如将取消不涨价及续约涨幅不超过5%限制，且为保持合理价格涨幅，系统给出的续约价格最高涨幅为10%。

该通知中所指的“不涨价”限制，指的是今年8月20日北京房地产中介行业协会组织10家租赁企业公开承诺在两个月内投放12万套（间）不涨租金房源。

承诺期一到即宣布涨价？微信朋友圈的通知很快引发了租房人的关注。对此，自如方面向媒体回应称，自如在今年8月20日的承诺目前已经全部兑现。为了继续贯彻落实协会及主管部门关于稳定市场租金的指导意见，并考虑企业长效稳定经营，自如将继续完善价格管理体系，维持租金相对合理稳定，全国九城租客续约价格平均涨幅不超5%。J201

(责编：赵爽、仝宗莉)