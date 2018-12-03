原标题：北京地铁28号线预计明年开工 2022年建成

原标题：北京地铁28号线预计明年开工 2022年建成

近日，铁科院发布了《北京轨道交通28号线(原CBD线)工程环境影响评价补充公示》，相比此前环评公示，地铁28号线线路全长由过去6.46公里延长到8.77公里，延长至百子湾地区，车站数量也从8站增加到了9站。根据方案，地铁28号线预计明年开工，2022年建成。

线路延伸至百子湾

根据最新的补充公示，北京轨道交通28号线(原CBD线)由东大桥至大郊亭，起点位于工体南路路口，沿朝阳门外大街、朝阳路向东敷设，过东三环后，在针织路转向南，经过CBD核心区、建国路，大郊亭中路、广渠路、百子湾旺达路敷设至百子湾地区。全长8.77公里，全为地下线，共设9座车站，其中换乘站5座。设广渠东路车辆基地1座，全部位于朝阳区。

对比去年地铁28号线的环评报告不难发现，28号线线路起点依然设在工体南路路口，前半段变化不多，仍旧沿着朝阳门外大街、朝阳路一路向东敷设，经过东三环后，在针织路转向南，途经CBD核心区和建国路。线路走向的变化主要集中在后半段，过去28号线会沿着针织路一路向南，下穿通惠河才向东衔接北京东站。最新路线则是经过核心区后先向东到大望路，之后才向南拐入北京东站。驶出北京东站后，线路还要经过大郊亭中路、广渠路敷设至百子湾地区。

两站可实现三线换乘

同时，从环评报告书披露的线路图来看，28号线的车站数量也从去年的8座增加至9座。车站由北向南分别是东大桥站、京广桥站、光华路站、核心区站、大望路站、北京东站、大郊亭站、百子湾站、广渠东路站。9座车站中，换乘站数量达到5座，两座车站能“三线换乘”。5座换乘站中，最特别的是京广桥站。该站可以与地铁10号线换乘，不过10号线并未设京广桥站。据了解，京广桥站与10号线金台夕照站距离很近，未来将与该站连接换乘。

此外，28号线在东大桥站可以换乘已经运营的6号线和正在建设的17号线，在光华路站可以换乘规划中的R4线，在大望路站可以换乘1号线和14号线，在大郊亭站可以换乘7号线。

28号线百子湾站设置在7号线百子湾站东边，距离较远，无法换乘。至于未来京广桥站和百子湾站的站名，还要以相关部门的最终公布为准。

28号线预计2022年建成

28号线工程全部位于北京中心城区，功能定位于解决CBD区域出行问题，完善轨道交通线网结构，弥补中心城东部“井”字形轨道交通线网的不足。

根据环评公告披露的信息，地铁28号线预计明年开工，2022年建成。目前，28号线还处于环境影响评价补充公示期间，公众可以通过信函、传真、电子邮件、电话等形式，向建设单位或者其委托的环评单位(铁科院)提交意见。记者 曹晶瑞

(责编：赵爽、仝宗莉)