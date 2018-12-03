原标题：探秘地下币圈：传销式裂变 割“韭菜”为生

探秘地下币圈：传销式裂变 割“韭菜”为生

“类似GEC项目都是资金盘项目，这种资金盘的项目肯定是违规的，投资者一定要远离，不要存有任何侥幸心理。这是非价值投资，要敬而远之。”

“免费送虚拟币！比特币知道吗？现在一个币值4000美元。这等于免费送你钱。” 近期，记者被中学同学徐辉(化名)拉进一个号称炒GEC(Global Ecommerce Coin-全球电子商务币)的虚拟币微信群时，徐辉向记者这样解释。

在与徐辉的交谈过程中，“低位买进”、“升值”、“发财”是其口中的高频词。徐辉笃定GEC币会大涨，并怂恿记者在低位买进，靠炒币发财。

只是，这样的“发财梦”真的可以实现吗？

币圈暗流

徐辉长相老实，初中同窗期间，听说其父母都是公务员，徐辉的家境在当时算是富裕的。不久前的“十一”假期，徐辉和记者参加同学婚礼时被安排在同一桌就餐，闲聊时得知徐辉大学毕业后在物流公司上了几年班，随后在老家创业做跨境电商。

在做跨境电商期间，徐辉接触到了发行GEC币的联盟。起初，这个联盟做的是针对跨境电商平台Wish的培训项目，徐辉在今年8月份花了7000元成为联盟会员。“联盟的跨度有点大，一开始做Wish平台培训，后来又通过牛旺、Facebook等社交平台买卖货物，最近又玩区块链、虚拟币。”徐辉对记者称。

成为联盟会员以后，徐辉一步步升级成为炒币群小组长、群管理员。徐辉表示，早一批的会员有币送。当时建立了很多群，联盟会不定期给群管理员送GEC币，几个至十几个不等，拉人进群也有送币，每天自己管理的群活跃度进入前三还会加送币。

《国际金融报》记者进入GEC炒币微信群发现，GEC炒币群以签到、拉人进群送币来吸引潜在投资人，由微信群机器人发布规则和钱包链接。表面上来看，该群只是签到、拉人送币的福利群，并不会在群里讨论虚拟币买卖的话题。

但当记者按步骤注册领取后，先由拉进群的熟人小组长开始游说，而后小组长之上的大组长会展开第二波攻势。小组长和大组长会引导潜在投资人通过“GECCEX”交易平台进行GEC币买卖。

微信名为“女酋长”的大组长告诉记者，领取了GEC币，相当于拿到了即将上线的区块链M2B电商平台的股权，目前是作为平台前期推广福利，免费发放给大家的。“GEC币就是我们平台股东身份的一种证明。GEC币项目公司对应的国内母公司是商赢环球，部分操作是在境外进行”。

那么，国内数字货币具体是以怎样的路径流转呢？

就此，《国际金融报》记者采访了多位业内资深人士。有声资本合伙人汪志伟告诉《国际金融报》记者，目前国内数字货币流转主要是通过设立在中国香港、新加坡等地的境外离岸公司绑定虚拟币账户来操作。因为地下虚拟币交易的隐蔽性及单个交易盘体量较小，导致在监管方面存在一定的空白区域。

记者也注意到，GEC币从引导到交易都具有较高的隐蔽性，不论是钱包链接还是交易平台的链接只能在移动端打开，通过微信电脑版无法打开上述链接。在未注册之前，记者通过国内的搜索引擎也无法搜索到该交易平台。此外，由始至终，记者能接触到的除了熟人小组长外，就只有一个隐藏在微信中名叫“女酋长”的大组长，其他操作都由机器人完成。

比特币早期玩家、天使投资人余半城也向 《国际金融报》记者证实，目前国内虚拟币更多的是OTC场外交易，熟人通过微信或者QQ等社交工具达成交易，有人做中间担保。在国内，个人的场外担保交易比较盛行。

培育“韭菜”

在强监管下，国内虚拟币骗局由明转暗，诱导炒币依旧猖獗。

记者了解到，目前一般的操作手法为：通过传销式的裂变获取潜在投资人，以拉人送币、签到送币的方式吸引潜在投资人进入地下炒币群，并一步一步地培育新“韭菜”，抓住投资人想炒币赚钱的心理，给出币值会上涨的明确时间，诱导投资人通过炒币平台大量买进自己发布的虚拟币，以此获利。

以GEC币为例，项目方为了吸引投资人费尽心思。根据GEC项目方群发的信息，GEC是股权币，平台最终的盈利会通过区块链的技术，公开公正地以美金的方式，自动分红到每一位GEC币持有者的钱包里。同时，平台会利用区块链技术记录每一位消费者为平台做出的贡献，平台会自动去分配一定比例的GEC股权作为奖励。

大组长“女酋长”向群友介绍，由于GEC是恒定数量的，不可以增发，GEC会具有很高的流动性，也具有很大的增值空间。“我们已经和多家海外大品牌达成战略合作关系，你们领取的GEC币，在不久的将来，可以直接在欧洲的奢侈品网站上兑换独家合作设计款的正版奢侈品包包”。

为了吸引记者买GEC币，“女酋长”直言，趁现在低位买进，明年3月份会有不错的收益。“不妨向你透露下，明年3月份我们会正式推出GEC币，到时候肯定会有大笔的资金进来拉盘，到时候币值比肩比特币也说不定，等3月份，没让你赚钱，我请你吃饭。”“女酋长”称。

徐辉也向记者游说，“你关注金融的应该很敏感，GEC币因为对应电商平台上线，在12月15日会有一波拉升，现在一个GEC币还不到1美元，等到一个币涨到几十甚至几百、几千美元的时候就发财了。这个GEC币有实体电商做支撑，肯定比比特币还要火，这是一个机会。”

不过，徐辉在私下也向记者坦言，在管理炒币群时，上面会发任务下来，要大家积极游说拉进群的人买GEC币。记者了解到，如徐辉一般的小组长，成功劝说潜在投资人买币后可以得到一定份额的币做奖励。

汪志伟称，GEC币在行业里并没有听过，不过有叫token plus的类似币种，经营手段和GEC币很相似，前期通过经济激励产生迅速爆棚的人群效应，类似于传销的模式，不断地吸纳更多人的资金进来，然后进行“割韭菜”，这是很典型的。

关于割韭菜的手段，汪志伟指出，比如说发的币价是100元，项目方通过“市值管理”让币价跌到50元不动了，项目方会告诉用户这是市场系统性的风险导致币价大跌，然后选择清盘以此来获取收益。

“其实在行业里，割50%的都是比较有良心的，割90%的在行业内都比较常见。所以说，早期数字货币市场是一个非常野蛮的市场，在这个市场上存在各种各样的投机倒把行为，充斥着各类传销盘。”汪志伟称。

余半城也指出，GEC币号称对应的是实体电商平台的股权，如果不通过正规渠道融资，股权也是虚假的，最后投资人会买到虚假股权，后续会引发很多的法律纠纷。数字货币市场会存在一些假冒项目，发布一些虚拟的股权或者债权，这会涉及到欺诈。

谨防被骗

那么，这一号称拥有即将上线的跨境电商实体做支撑的GEC项目，背后站的到底是何方神圣？

按照“女酋长”的说法，GEC币项目公司对应的国内母公司是商赢环球。

11月29日，《国际金融报》记者致电商赢环球信息披露相关负责人，该负责人表示，目前上市公司披露的公开信息中不涉及区块链和虚拟币，请以上市公司对外披露的信息为准。

另外，“女酋长”和徐辉推荐记者关注的跨境电商联盟微信公众号“Wishhack”，其微信认证信息显示，账号主体为苏州微易旭网络科技有限公司。

天眼查显示，苏州微易旭网络科技有限公司由自然人刘露100%持股，实缴资本10万元，注册地址为苏州吴中经济开发区城南街道东吴南路125号2幢301室。2018年7月12日，因“登记的住所或经营场所无法取得联系”被列入异常经营名录。

《国际金融报》记者还致电了“女酋长”所述的GEC币项目运营主体所在地的上海市公安局徐汇分局，公安民警表示，未听说相关GEC项目，对于类似虚拟币项目，请保持警惕，发现虚假、诈骗情形请及时报警。

余半城表示，判断项目的真伪，首先是要看项目的商业逻辑对不对；第二是看项目方的开发能力怎么样；第三是看项目方的运营能力怎么样。

有币圈资深玩家也对《国际金融报》记者表示，最直观的就是看项目的白皮书，白皮书里面有项目逻辑。

而当记者询问“女酋长”GEC项目是否有白皮书，以及作为投资人能否查看项目白皮书时，“女酋长”表示，“等你有1万个币的时候，可以给你项目白皮书，而有5万个币的时候就可以看到金融组的模型。”

对此，上述币圈资深玩家直言，“不靠谱，纯粹割韭菜，很可能是虚假项目，不要被骗了。”

汪志伟指出，类似GEC项目都是资金盘项目，这种资金盘的项目肯定是违规的，投资者一定要远离，不要存有任何侥幸心理。这是非价值投资，要敬而远之。目前数字货币市场上，除了比特币、以太坊等主流币种，其他几乎没有可投资币种。

余半城也表示，目前来说，虚拟币投资还不是一个好的投资渠道，毕竟虚拟币在国内不是合法的投资品种。此外，普通投资人也不具备项目的识别能力、把控能力及项目失败后的承受能力。

因此，余半城建议，普通投资人还是投正规的私募基金，然后由专业的投资团队去投一些区块链的落地项目，会相对靠谱一些。

实际上，去年开始，国家互联网金融风险专项整治工作领导小组就已出手清理整顿ICO(首次代币发行)和虚拟货币交易场所，及时发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》。

经过清理整顿，境内虚拟货币交易转入地下，并出现了以ICO、IFO(首次分叉发行)、IEO(首次交易发行)等花样翻新的名目发行代币，或打着共享经济的旗号以IMO(首次矿机发行)方式进行虚拟货币炒作的现象。

央行上海总部此前就发文提醒广大消费者和投资者，应增强风险防范意识，不要盲目跟风炒作，如发现各类ICO变种形态以及通过部署境外服务器继续面向境内居民开展ICO及虚拟货币交易业务的组织或个人，可向有关监管部门举报，对其中涉嫌违法犯罪的，可向公安机关报案。

(责编：杨曦、仝宗莉)