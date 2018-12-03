原标题：北京实施医药分开降低药价8.6% 分级诊疗格局基本形成

原标题：本市实施医药分开降低药价8.6%

去年4月本市实施医药分开综合改革以来，已完成门急诊量3.3亿人次，550万出院和住院病人治疗有序。记者从北京市卫健委了解到，医药分开综合改革使本市医疗结构趋向合理，一些普通病常见病逐步分流到基层机构，三级医院门急诊诊疗人次较改革前减少8.3%。这说明，本市显然已扭转了十多年来基层诊疗量下降或徘徊的局面，大医院人满为患的状态得到缓解。同时，群众医药费负担不断减轻，仅药品阳光采购一项措施就使得药价整体下降8.6%。

基层门急诊诊疗人次增幅达30%

在方庄社区卫生服务中心，72岁的常大爷来开药，签约护士正仔细地为他做血压测量等身体检查。

常大爷家住芳群园一区，一家三口都在方庄社区卫生服务中心签约了家庭医生。提起自己的签约医生葛彩英，常大爷赞不绝口，“葛主任让我更了解自己的病情，也学会了怎么科学吃药。”

原来，常大爷患有多年的高血压等老慢病，过去只要一感觉不舒服，他自己就会赶快吃药，直到有一次头晕得不行才去检查，发现竟是降压药吃多了。

“现在我知道了，换季时就得调整用药了。”常大爷掏出手机， 点出“身边医生”APP给记者演示，很多健康提示、科普知识都会推送到手机上，他指着最新一条“高血压健康管理”的服务公告说。

“你看，点这儿，我的签约医生，葛主任就出来了。平时有个头疼脑热，在线就能跟葛主任说话。”常大爷说，“有一次晚上9点多，我的血压突然不太好，葛主任几秒钟就回复了，她告诉我‘先躺下休息，第二天一早7点来医院找我……’几句话让我就踏实下来了。”

“我们辖区内，现在70%的患者首诊都在社区。”方庄社区卫生服务中心主任吴浩介绍，随着“智慧家庭医生”的推广，患者不仅能在手机APP上在线预约及检查检验结果查询，还可实时查看个人健康档案和慢性病随访规划，并及时接收经健康数据分析后的重要临床提示、预警以及家庭医生的建议。“每位签约患者，都可以与自己的家庭医生实时交流。”

不仅如此，方庄社区卫生服务中心还与天坛医院建立了双向转诊云平台，不仅能快速实现双向转诊，还能在转诊前实时传输患者的病历，使医生的医疗服务连续无缝对接。

北京市卫健委的统计数据：目前，三级医院门急诊诊疗人次较改革前减少了8.3%，二级医院基本持平，一级医院及基层医疗卫生机构门急诊诊疗人次增幅达30%左右。

“今年，我们将在全市推广丰台区方庄社区卫生服务中心‘智慧家庭医生优化协同模式’。”北京市卫健委新闻发言人高小俊表示，移动终端健康服务平台便于居民参与健康管理过程并与家庭医生互动交流，目前全市社区卫生服务中心“身边医生”APP已上线123家。“今年年底前，每个区都要设点推出至少有1到2个像方庄这样的样本社区卫生服务中心，明年在全市逐步推开。”

医联体为主体的分级诊疗格局基本形成

11月27日，在北京儿童医院天坛诊疗中心小夜门诊，家长刘女士抱着正在发烧的孩子候诊，不一会儿就轮到了她们。

“一个月前，也是孩子生病，我们在儿童医院排了半宿才看上病。”刘女士说，“从家里到天坛医院开车只需要5分钟，方便太多了。”

北京儿童医院天坛诊疗中心于今年10月4日正式开诊，这标志着北京市属医院紧密型儿科医联体正式启动。医联体成员可共享核心医院的名医专家资源。如北京儿童医院派出了3位主任长期在天坛医院工作，提供了全方位的支持；北京儿童医院“B超神探”贾立群，也来到了天坛医院。目前他主要负责对超声科医生进行培训，遇有疑难重症患儿贾主任会亲自做B超。

医联体内部还在探索儿科跨院层级诊疗。北京儿童医院天坛诊疗中心儿科主任赵成松，每周至少3天以上会在天坛医院上班。她主要的任务就是协调院际间的儿科资源，如果遇到重症患儿，会第一时间通过绿色通道转诊到北京儿童医院。

天坛医院医务处处长姜悦介绍，北京儿童医院天坛诊疗中心开诊至今，门诊量累计达8636人次，比去年同期增长了160%。值得一提的是，儿科的病种谱也发生了改变。以前，天坛医院主要以神经内科见长，来医院的脑瘫、脑积水、癫痫等外地患儿较多。而现在，排位靠前的疾病则成了新生儿高胆红素血症、肺炎、支气管炎等常见病、多发病。这意味着天坛医院儿科正在从偏专科的儿科，逐步转型为更加综合的儿科。

截至目前，北京已建成58个医联体，包括核心医院55所，合作医疗机构528所，覆盖了16个区；共建立8个专业的20余个专科医联体，涵盖约200所医院，基本形成了医联体为主体的分级诊疗格局。

阳光采购节省药品费用超95.6亿元

“本市实施医药分开综合改革一年多来，各级医疗机构功能和效率出现可喜变化。”北京市卫健委相关负责人介绍，目前，住院医疗服务更多向三级医院集中，三级医院出院量增长3.8%。平均住院日8.7天，与去年同期相比减少0.6天，这相当于过去四五年才能取得的改进幅度。门急诊患者则向基层机构分流，一、二、三级医疗机构功能的分化符合改革导向和目的。

与此同时，本市医药费用增幅也实现下降。医药分开综合改革以来，全市医药费用仅增长5.8%左右，为2000年以来费用增幅的最低期。药品阳光采购金额累计1021.6亿元，节省药品费用超95.6亿元，仅药品阳光采购一项措施就使得药价整体下降8.6%。

今年6月30日起，京津冀六大类医用耗材联合采购在三地800多所二级及以上公立医院范围内执行，涉及近180家企业申报的3.2万余条产品，预计每年可为三地节约耗材费用超过8亿元，采购价格整体平均降幅达到15%以上。

目前，本市各级医疗机构改善医疗服务也取得了阶段效果。例如，改进预约就诊服务，三级医院预约就诊已占到60%以上，部分超过80%，预约就诊时间精准到1小时以内，患者门诊和大型检查的等候时间减少。另外，全市290所（占86.8%）社区卫生服务中心实施了“先诊疗、后结算”服务方式，对60岁以上老年人减免医事服务费4400万人次。高血压、糖尿病等慢性病患者可在社区获得105种常用药品，开出2个月药品长处方8.2万余张，减少了患者往返医疗机构的次数，节约了时间。全市高血压、糖尿病等四类慢性病重点人群家庭医生签约服务率超过90%。

(责编：赵爽、仝宗莉)