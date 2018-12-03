人工智能领域人才紧缺 博士年薪高

在2018世界移动大会上，工作人员进行5G+人工智能技术展示。

新华社记者 方 喆摄

“21世纪什么最贵？人才。”中国贺岁电影《天下无贼》中这句有名的台词，在当今人工智能领域同样适用。作为一个诞生了60多年的词汇，人工智能技术正加快运用到各个传统行业中，国内外巨头纷纷布局，该领域人才也愈显紧缺。专家表示，中国人工智能产业起步比较晚，人才培养模式尚存差距。但随着互联网发展，中国磨练出一大批应用型人才，他们将在人工智能的新舞台上，加速奔跑。

博士年薪高

一年前，人工智能领域的应届硕士生大约能拿到30万元年薪，博士生则高达50万元。现在，企业给应届生的薪水提高了10%至20%，一些企业给博士生的年薪升至80万元。这是近日在广东深圳召开的第二十届中国国际高新技术成果交易会人才与智力交流会上了解到的情况。

人工智能人才薪酬的持续攀升，源于近年来人工智能行业的火热发展。刚刚闭幕的首届中国进口博览会上，各国工业和互联网巨头都带来了人工智能技术，在中国“首秀”：服务领域，活跃在进博会新闻中心的“豹小秘”，为参会人员提供智能引领、服务接待等；工业领域，焊接、检测等工业机器人既能完成复杂的车身精细化扫描，搬运、协作等功能也不在话下……这一系列“+AI”的场景已经走到各传统行业中，解决痛点、提高效率。而推动这些人工智能技术实现落地的，正是活跃在全球各家科技公司的人工智能人才。

根据职场社交平台“领英”发布的《全球人工智能领域人才报告》显示，截至2017年一季度，全球人工智能技术领域专业人才数量超过190万，这一领域的人才需求在过去3年间增长8倍，且缺口仍在扩大。全球共有367所具有人工智能研究方向的高校，每年毕业人工智能领域的学生约2万人，远远不能满足市场需求。据估计，中国人工智能学科人才需求的缺口每年接近百万。

培养跟不上

人工智能领域人才供需差距为何如此大？相关运用不断突破，促进各国不断部署人工智能发展战略，这是人工智能领域人才供需失衡的主要原因。得益于数据、算力和算法的集中突破，人工智能近年来开始进入落地实践阶段。以深度学习为主要代表的人工智能技术正在语音识别、数据挖掘、自然语言处理等领域展露强劲发展势头，相关应用突破还可能给医疗、交通、制造、金融、教育等领域带来巨变。

正是看到其巨大潜力，全球各主要国家纷纷开始部署人工智能发展战略。美国、法国、英国、德国、日本、俄罗斯纷纷加入新一轮人工智能技术发展的“军备竞赛”。

中国虽是后来者，但政策跟进速度也很快。在2017年全国两会上，“人工智能”首次被写入政府工作报告。随后，国务院印发《新一代人工智能发展规划》，提出到2030年人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平，成为世界主要人工智能创新中心。今年政府工作报告指出，要“加强新一代人工智能研发应用”。

统计显示，目前中国人工智能企业已经超过1000家。而根据腾讯研究院发布的《中美两国人工智能产业发展全面解读》报告，2017年中国有592家人工智能企业，员工数量为3.92万人。在人才培养模式方面，由于中国高校在较长时间内没有人工智能专业，这也导致了国内相关人才供给不足。

引才出实招

“中国是制造业和互联网大国，将为全球人工智能发展提供丰富的实践场景。”工业和信息化部部长苗圩曾这样说。的确，经过多年发展，中国在制造业和互联网领域磨练出一大批应用型人才，他们将在人工智能的新舞台上，加速奔跑。

清华大学经济管理学院互联网发展与治理研究中心等机构最近发布的《长三角地区数字经济与人才发展研究报告》显示，中国长三角地区的数字人才达到11.8万。专家表示，数字人才是信息通信技术的专业技能和补充技能人才，他们是大数据、“互联网+”、人工智能、智能制造等多个领域发展的“主力军”。

国内外知名科技企业已经发现了中国人工智能领域的这一人才红利，加快了国际融合步伐。在上海，包括阿里巴巴、腾讯、百度、华为、微软、亚马逊等国内外知名科技企业设立了人工智能科研机构，打造“广邀英才、全球交流”平台。

中国地方政府也开始加快了引进人工智能人才的步伐。浙江计划用5年时间引进10万名人工智能人才，还将建立全球人工智能人才数据库，为人工智能人才提供覆盖创业全周期的金融套餐，并且支持浙江高校建设人工智能相关学科和专业，扩大人工智能方向研究生的培养规模。

专家预计，伴随市场需求和应用场景的不断扩大，中国有望吸引更多人才来华从事人工智能行业。

(责编：赵爽、仝宗莉)