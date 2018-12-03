多家航企组团安新家 北京大兴国际机场再添新地标

人民网北京12月3日电 （记者乔雪峰） 12月2日，由首都机场集团投资兴建，中建三局北京公司等单位承建的北京大兴国际机场非主基地航空公司业务用房及机组出勤楼项目在北京大兴国际机场核心区举行开工典礼。

仪式上，首都机场集团常务副总经理王星代表建设单位表达了对各参加单位的感谢，并要求参建各方齐心协力共同打造优质精品工程。

项目Ⅰ、Ⅱ标段两家施工总承包单位分别作响应动员表态。其中，项目Ⅰ标段承建方，中建三局副总经理汤才坤表示，作为中国建筑行业排头兵，中建三局定将不辱使命，全力推进工程建设，将工程打造为北京大兴国际机场核心区内的品质工程。

“北京大兴国际机场将于明年9月30日正式投入使用，项目中标以来，我们迅速组织各方资源‘跑步进场’，确保工程建设进度和质量，携手献礼祖国70华诞。”中建三局北京公司董事长、党委书记许涛告诉记者。

据介绍，工程为北京大兴国际机场航站楼主入场路高架桥以东的前核心区的第一栋主体建筑，被称为祖国新大门的“门户工程”。工程总建筑面积约30万平方米，竣工后可满足首都航空、河北航空、春秋航空、奥凯航空、东海航空等多家天合联盟成员航空公司的综合办公、机组公寓和相关商业及生活需求，有效提升机场服务能力，对于北京城南转型发展、优化首都城市功能、京津冀经济圈发展都具有重要意义

(责编：冯粒、袁勃)