二手市场低迷中见一丝曙光

广州日报讯 （全媒体记者 王荔珏）11月广州二手楼市交投活跃度仍维持在低位，据合富大数据监测“阳光家缘”网站公布的经中介促成的二手房网签数据显示，11月1~25日广州（十一区）二手住宅成交量为2463套，比10月同期（10月1~25日）的3618套下降约32%。

合富研究院高级分析师梁燕明表示，目前广州二手楼市交投气氛并不活跃，房源去化速度减缓，买家观望的气氛比较浓，对后市走势不明朗的担忧，也令购房需求不太急切的买家入市积极性不高。尽管目前业主让价的情况已相当常见，但业主愿意让价的幅度仍远低于买家希望压价的幅度，从而导致成交胶着。

数据显示，进入11月之后，全市每周二手住宅成交量低于1000套的现象持续，其中，11月5~11日那一周的交投活跃度最低，仅600多套而已。但中旬之后市场交投热度略有回升，11月12日起每周二手住宅网签量回升至800多套/周的水平。中原地产几家分行的中介人士也表示，近期市场人气略有回升。部分小中介也表示，虽然成交没有明显回升，但毕竟11月不再是“吃白板”了。

300万以下房源是成交主力

11月广州二手楼市还是以中低价房源成交占主力，总价在300万元以下的二手房最热销，成交占比高达七成。据合富大数据统计，11月1~27日总价在150万~300万元之间的二手住宅成交比例为41%，是目前广州二手楼市的成交主力。此外，总价在150万元以内的低价房源，在11月录得的成交占比也高达30%。

梁燕明表示，中低总价段房源一直都是二手市场的成交主力，意向购房群体主要是首付预算不高的首次置业刚需买家以及部分资金不充裕的改善型换房买家。这部分购房群体由于资金不算充裕，在一手房市场的选择空间并不大，尤其是意向在市中心购房的买家，更是较难找到符合预算的一手房，因此，二手房成为他们的选择。

相对来说，总价在450万~600万元之间的房源，在二手市场成交占比并不高。据合富大数据统计，在刚刚过去的11月1~27日录得的成交个案当中，总价450万~600万元之间的房源成交占比不到一成。由于该总价段的房源在一二手房市场均有分布，买家选择空间较大。因此，建议持有总价在450万~600万元之间二手房的业主，希望尽快出售套现，在目前的市场情况下，应该适当放低身段，在让价空间上作出一定的让步，才有可能加快成交的速度。

三房单位成交占比达38%

当下，不少“刚需”买家都希望一步到位置业，因此，实用的三房单位相当受买家青睐。数据统计显示，11月1~27日录得的二手住宅成交个案当中，三房单位的占比达38%，高于两房单位32%的占比。

从录得的三房个案来看，面积在90~120平方米的三房单位最受买家青睐，成交占比达32%。此外，面积在70~90平方米和120~144平方米之间的三房单位也各有捧场客，成交占比均也在两成左右。从总价段分析，价格在150万~300万元之间的三房单位最受买家青睐，成交占比多达4成。

二手市场买卖不景气的同时，租房市场同样表现淡静。由于接近年底租房需求下降，租盘去化速度也在减缓，尤其是楼梯楼高层的单位，在目前租房市场供大于求的状况下，去化速度远低于电梯楼单位以及楼梯楼中低层单位。建议持有空置楼梯楼高层租盘的业主，若想尽快将物业租出，在租金上需要作出更大的让步，才有可能找到租客承接。

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