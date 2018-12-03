工信部：将开展移动恶意程序专项治理工作

人民网北京12月3日电 据工信部官方网站消息，工信部今日发布2018年第三季度网络安全威胁态势分析与工作综述，工信部指出，第三季度公共互联网网络安全形势依然严峻，发生多起严重危害用户合法权益的网络安全事件。

工信部表示，第三季度网络安全威胁态势呈现以下几个特点：第一，用户数据泄露事件多有发生，突显加强网络安全防护重要性；第二，云计算平台相继发生故障，其安全性仍待加强；第三，勒索病毒严重危害网络用户合法权益；第四，网络安全漏洞仍然是工业互联网面临的主要安全威胁之一。

工信部指出，下一步工作重点主要包括以下三方面：

一是做好网络安全试点示范项目相关工作。完成2015年和2016年网络安全试点示范项目评估工作，组织开展第四批行业网络安全试点示范推荐工作，完成全国宣贯、项目申报、项目评审等工作，制定推荐项目目录。

二是开展移动恶意程序专项治理工作。为及时发现和消除移动恶意程序等网络安全威胁，维护广大网络用户的合法权益，组织各地通信管理局、基础电信企业、互联网企业、域名机构等单位开展针对移动恶意程序的专项治理工作。

三是全面推进工业互联网安全工作。加强对遴选的29个工业互联网创新发展工程项目（安全方向）的管理工作，强化项目跟踪和调研，确保项目高质量完成；做好工业互联网试点示范项目（安全方向）相关工作，积极推广关于工业互联网安全解决方案和最佳实践。

(责编：李楠桦、仝宗莉)