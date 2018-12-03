提升民营小微金融效率 金蝶金融获 “2018年度最佳金融创新大奖”

11月27日，深圳市金融办指导、南方都市报主办的“2018(第四届)中国金融年会”在深圳举办。金蝶互联网金融（简称“金蝶金融”）凭借领先的科技创新能力从上百家参评的金融机构中脱颖而出，荣膺2018年度最佳金融创新大奖，同时获得该奖项的还有中国银联。
“金蝶金融”荣膺2018年度最佳金融创新奖
据悉，中国金融年会是表彰“金融新常态”作出贡献的机构和个人，并与业界精英打造金融话语平台。本届年会主题聚焦“强监管下的金融创新与跨界”，金蝶、中国银联、平安银行、广发银行等众多机构受邀出席，国务院国有重点大型企业监事会原主席季晓南、大成基金副总经理兼首席经济学家姚余栋等业内大咖到会并分享业界最新观点。
作为受邀参评的单位，金蝶金融携大数据征信服务“泾渭云”亮相本次年会，在年会上获得与会专家的一致好评。基于金蝶集团25年企业市场耕耘，金蝶金融旗下的金蝶征信不仅具备顶级的技术团队优势，更积累了独特的企业大数据能力。
“金蝶金融”荣膺2018年度最佳金融创新大奖
据介绍，金蝶征信推出的“泾渭云”系统，可以在反欺诈、贷前审核和贷后监控上全方位帮助银行金融机构提升民营小微金融效率，极大的提升银行业风控能力降低其信贷风险，助力银行金融机构全面服务民营小微企业金融。
此外，“泾渭云”系统在科技创新上具备诸多特性。从数据角度，在经由客户数据授权，泾渭云系统可以快速帮助企业构建数据资产，并通过全面、动态企业风控模型，帮助企业建立信用账本，输出最真实反映企业经营状况的征信报告。
从安全的角度，所有的数据都来自用户的授权，确保了数据的可靠性，金蝶征信经由中国人民银行备案，所有数据、业务流程均由国家机关全程监管。
从技术的角度，“泾渭云”属于线上一站式服务平台，企业的数据归集、处理均为全在线自动完成，系统通过多级缓存、读写分离等技术，可以处理大流量的并行操作，确保用户体验简单、方便、快捷。
泾渭云的核心应用分别针对企业“经营信息难掌握”及“交易风险难识别”的信贷风控痛点而推出的。今年以来，陆续为20多家银行金融机构提供服务，服务对象包括招商银行、宁波银行、京东金融及联易融等众多行业领先金融机构。
金蝶金融相关负责人表示，金蝶金融通过不断的科技创新，响应国家对支持民营小微企业金融的号召，以保障企业数据安全为基础前提下，提高企业融资效率，不断利用自己的技术优势和数据优势为中国的金融发展贡献力量。（注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）
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