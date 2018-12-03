服务大众安居乐业 建设现代美好生活

新时代标注了新的历史坐标。商业银行以什么样的姿态迈进新时代，亟待探索破题。

西方有识之士对金融业沉疴多有反思。诺贝尔经济学奖获得者罗伯特·席勒倡言，推进金融大众化，建设“好的社会”，把华尔街客户享受的利益带给沃尔玛超市的顾客们。格莱珉银行创始人尤努斯在其新书《普惠金融改变世界》中，开篇以“资本主义的失败”为题，呼吁重新设计整个金融体系。

我国金融发展到今天，取得辉煌成就，但也面临着旧矛盾和新问题错综交织的复杂局面。银行不能继续陶醉于“灰犀牛”背上的狂欢，留恋于“躺着赚钱”的美好时光。面对新时代经济社会矛盾的新变化，银行是时候该做出改变了。

从哪里来到哪里去，这是永恒的哲学命题。我们做金融，也要多问问自己，银行是干什么的？是为了什么？

中国梦具体到人民大众来讲就是安居乐业的梦。金融不应该是“高大上”的贵族话题，它关系到百姓居家生计、柴米油盐。银行属于服务业，是实实在在为大众服务的机构，只有回应人民的期盼和诉求，才有我们的事业发展。这不是我们放低身段，而是社会在俯视着我们，市场在教育着我们。改革开放40年来，是千千万万的消费者，是前赴后继的企业家，为银行铺垫了发展的基础、成就了如今的基业。饮水思源，我们要心怀感恩和敬畏，始终把大众的切身利益和安危冷暖放在心上。

金融人的使命，不只是用理论去解释问题，更要找到切实的办法来解决问题。今天，我们只有本着专业精神和社会责任感，脚踏实地解决社会问题，重塑商业银行的价值观和服务文化，才能让银行业重新赢得民众的尊重，让银行工作者重新赢得职业的尊严。

为此，建设银行作出了势在必行的选择：

——蓝海战略落地实施，为“安居”提供建行方案。我们坚持“房子是用来住的不是用来炒的”定位，以金融力量激活住房要素市场、稳定租赁关系、平抑租赁价格，纾解社会的痛点。CCB建融家园建设、住房租赁综合服务平台推广、建信住房服务公司开业等，我们已形成了覆盖全国的租赁服务网络，打响了“要租房到建行”“要存房到建行”的品牌，引领了“长租即长住，长住即安家”的社会新理念。后续还要由此切入，打造智慧社区平台，多渠道整合社会资源，推动智慧城市建设，营造宜居宜业的环境，使百姓共享现代金融发展的成果。

——普惠金融全面发力，为“乐业”添注源头活水。大数据的时代，得草根者得天下。我们果断启动了“双小”战略，以“双小”承接“双大”，落实共享发展理念，提升小行业小企业的金融服务可获得性。创新普惠金融模式，借助大数据和系统机控推出了“小微快贷”等定制化产品，依托集团战略客户、优质核心企业搭建供应链金融服务平台，破解信息不对称难题，做到普惠金融“精准滴灌”和穿透落地。全面履行社会责任，形成“带上员工做公益、带着客户做公益、带动机构做公益、融合业务做公益”的新格局。在全行营业网点建设“劳动者港湾”，给交警、环卫工人、出租车司机等户外工作者一个歇脚的地方，为社会增添一份温馨。我们深知，金融的普惠性不只是体现在对中小企业金融资源的提供，更体现在从金融的角度对社会各阶层需求的深刻理解，以及对社会大众特别是弱势群体根植于心的服务热忱。我们着力探索普惠金融可复制可持续的模式，形成长效的新机制。

——金融科技引领发展，为“共享”搭建开放平台。我们依托“新一代”系统形成的技术优势，融现代科技、客户洞察、金融场景、产品运营于一体，由过去技术应用者向行业引领者、标准制定者跨越。成立了建信金融科技公司，启动金融科技（“TOP+”）战略：强化科技驱动，为金融发展创新深度赋能；推动能力开放，为社会提供技术和信息共享服务；拓展平台生态，为客户和合作伙伴营造生态圈。我们努力以共享的理念整合资源，以科技的力量造福大众，以金融的智慧回馈社会。

“三大战略”的路径选择，赋予银行格局和视野、情怀和担当，让金融能够真正成为解决社会问题温柔而有效的手术刀，成为整合社会资源的耦合剂。全行要聚焦战略奋发有为，激发起全员的责任与坚守、激情与创造。要在这些工作中发现和选拔人才，培养和锤炼干部。战略全面实施，也使银行逐步由“宝塔型”转变为矩阵型，每个人都能在其中找到自己的定位和发展空间，每个人的好创意好做法都可能在全行得到应用和推广。这将为广大员工特别是基层年轻人创造更多人生出彩的机会。

金融工作说到底是社会实践工作。像住房难住房贵、融资难融资贵这些社会痛点，都有其复杂的成因，解决起来不可能毕其功于一役。既然“病去如抽丝”，那就让建行人从我做起、从现在做起，既以金融工作者的专业和专注，更以社会工作者的热情和担当，深入社会研究问题，沉下心来一根一根地剥茧抽丝，为社会大众的安居乐业而奋斗！

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(责编：赵爽、杨曦)