王祖继：带着真情做公益，带着爱心办银行

8月31日，中国建设银行在北京举行了“劳动者港湾”发布会，旨在进一步促进网点服务资源开放共享，增强网点服务社会能力。会上，建设银行行长王祖继发表了致辞，以下为讲话原文。

尊敬的各位领导、各位来宾，劳动者代表们，女士们，先生们：

大家上午好！

金风送爽，秋意欣然。在这个美好的时节，我们相聚北京，共同见证中国建设银行“劳动者港湾”的发布。刚才，部分劳动者代表和嘉宾都进行了非常感人的发言，我们深受鼓舞。在此，我谨代表建设银行对各位朋友及合作伙伴长期以来给与我们的关心、支持和帮助表示由衷的感谢！

开放网点服务资源，建设“劳动者港湾”，是建设银行履行大行社会责任，创新普惠金融服务的新的实践。美好生活的创造依靠广大劳动者的汗水和付出，特别是户外劳动者的辛勤奉献。关爱和服务劳动者是最光荣的事业。现在，从白山黑水到苍山洱海，从黄浦江畔到天山南北，建设银行依托现有网点，已建成遍布全国的“劳动者港湾”服务网络。当劳动者需要帮助的时候，我们一定会真诚地做好服务，网点在哪里，就把温暖带到哪里。

多年来，建设银行始终秉持“服务大众、促进民生”的服务理念，履行企业社会责任，积极回馈社会，持续在扶贫济困、医疗卫生、教育助学、灾害救助等领域开展公益活动，为实现人民对美好生活的向往贡献一份力量。近三年来，累计对外捐赠2.5亿元，其中，捐赠1.5亿元用于支持定点扶贫工作。坚持实施多个长期公益项目，近三年捐赠2,400万元购置164辆母亲健康快车，发往县乡基层医疗机构；捐赠高中生成长计划1,650万元，奖励资助贫困学子5,516人次。2017年，全行金融精准扶贫贷款余额1,492.64亿元，增速57.41%。

道虽迩，不行不至；事虽小，不为不成。积小善成大爱，带着真情做公益，带着爱心办银行，多一些人文关怀，添一些民生关照。金融人本着专业精神和社会责任感，脚踏实地为解决社会民生问题出一份力，才能无愧于党和国家、人民对我们的期望。建设“劳动者港湾”正是建设银行营造社会关爱生态的具体行动。

秋实源于春华，桑田得于耕耘。建设银行的“劳动者港湾”只是播下一粒温暖的种子，我们希望这粒种子生根发芽，开满温暖之花。目前，已有部分企业、机构表达了与建设银行共建“劳动者港湾”的意向。我相信，今后将有更多的人士、更多的机构参与到保障和改善民生的事业中来。我们愿与各界共同努力，为爱出发，推进服务资源共享，让爱的温暖传递到社会的每一个角落。

习近平总书记讲过，“保障和改善民生没有终点，只有连续不断的新起点”。民生连着民心，民心关系全局。建设银行将不忘初心，砥砺前行，坚持服务实体经济，聚焦民生发展，在共建共享中谱写新时代美好生活的新篇章！

谢谢大家!

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(责编：赵爽、杨曦)