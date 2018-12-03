“百姓租房 金融能做更多的事”

党的十九大报告指出，坚持房子是用来住的，不是用来炒的定位，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让全体人民住有所居，并明确了租购并举的新时代住房制度发展方向。“租赁”成为2018年住房市场关键词，“租房也是品质生活”成为一种应倡导的理念。金融怎样更好地助力住房租赁市场持续健康发展？ 新的住房租赁时代，怎样才能让百姓享受到更好的服务？“长租即长住 长住即安家”的住房新理念如何从“骨感”到“丰满”？

2月6日，王祖继行长应邀走进中央电视台财经频道演播厅，做客《央视财经评论》，与央视主持人及经济学家、央视财经评论员马光远，围绕新时代“住房租赁”这一主题进行了现场直播深度对话。

王祖继在节目中表示，建设银行进军住房租赁市场主要目的是为了贯彻落实中央部署，主动承担国有大行社会责任，通过金融产品和服务创新推动“租购并举”住房制度的建立，帮助百姓实现安居梦想。

“按居贷”作为我行推动长租市场形成的众多产品之一，通过利率打折、租金折扣有效平抑了租金价格，创造了由短租变长租的新模式，进一步稳定了租赁关系。通过金融服务，在供给方和需求方之间搭建了一个桥梁，提供了融资支持和信用支持，增加了租户与房源方之间的信任。出租方解决了流动性压力，租户减少了费用的支出，有效改善了居住品质。

就如何解决房屋的质量、房源真实性以及租金不稳定等租房过程中的“痛点”问题，王祖继指出，主要还是要靠公开透明的市场信息和交易规范的运行机制，需要政府服务的跟进、市场规则的建立和金融产品及服务的助力。为此，建行打造了住房租赁综合服务平台，着力化解房源供给不均衡、信息不通畅、选择不足等问题，为政府的管理创造条件、提供数据支持，给市场的运行分析监测提供支持，更重要的是给房源的提供方和市场的需求方提供服务。客户可通过登录“CCB建融家园”手机APP，很好地解决租房过程中遇到的问题。通过金融的服务，特别是综合化、数字化平台的支持，推动各项制度机制的完善和落地，从而解决住房租赁市场在培育和发展过程中的痛点问题。

王祖继强调，要重点加大住房市场的供给侧结构性改革，一方面着力加强多主体供给，丰富住房租赁市场供给主体，动员和组织提供更多的租赁房源；另一方面要着力推动多渠道保障，金融支持机构化、企业化的专业专营租赁企业发展。如果说多主体供给侧重于房源，那么在多渠道保障上则需要机制的建立，包括政策规则的制定、市场机制的完善和金融产品的丰富。

王祖继指出，随着城市化进程不断加快，进入城市的新市民和人才越来越多，这些人群的安居需求主要靠租房解决。城市新市民尤其是单身市民，随着他们在城市的发展要逐步建立家庭，家庭的住房需求成为一个首要问题，未来家庭式长租住房将成为一个主要的形式和重要的需求。建行也在通过“CCB建融家园”积极推动家庭式的长租产品，满足城市新市民的需求。家庭式长租有两个重要的关键点，一个是城市新市民家庭真正融入了城市，有利于他们在城市的发展；另一个就是通过金融的助力和产品平台的支持可以实现长租。家庭加上长租，能够使得新市民有更强的安全感和稳定感。针对生活品质要求较高的90后人群，我们还会在社区方面丰富共享的理念，除了房子的基本构成，在社区还会提供共享厨房、共享客厅、共享储物间等等。到目前仅仅推出两个多月以来，建行推出的房源已经超过4万多套，储备的房源超过10万套。

王祖继最后表示，我们要向社会传递的核心观点是“长租即长住 长住即安家”，使得房子回归它用来居住的属性，租也很好，这就是我们建行追求金融服务的目标。金融应该在这方面起到更大的作用，履行更多的社会责任。

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