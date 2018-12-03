章更生：建行多措并举，破解小微企业贷款难题

11月15日，第191场银行业例行新闻发布会在京举行，中国建设银行副行长章更生以“解决社会痛点 履行大行责任 开启普惠金融战略发展新时代”为主题，向境内外媒体介绍了建设银行运用金融科技，破解小微企业融资难、融资贵，实施普惠金融战略，支持服务民营和小微企业发展的情况。

以下为发言实录:

主持人好，媒体界的各位朋友，大家好！

感谢银保监会邀请我们参加今天的新闻发布会，今天主要把建设银行落实党中央国务院工作部署和人民银行、银保监会工作要求，在大力发展普惠金融、支持民营经济发展方面的情况向大家作介绍。

小微企业融资难、融资贵，近年成为各方关注的焦点。习近平总书记、李克强总理多次强调要大力发展普惠金融，支持民营经济发展。今年以来，中央和国务院多次召开会议，近日，习近平总书记主持召开民营企业座谈会，强调要毫不动摇鼓励支持引导非公有制经济发展，支持民营企业发展。同时，相关部门机构定向降准、增值税减免、国家融资担保基金、尽职免责机制等一系列政策密集出台。

作为国有大型银行，用金融的力量解决社会痛点，让艰苦创业的企业家们和广大人民群众有充分的获得感，是义不容辞的责任。2017年，建设银行率先成立普惠金融事业部。今年更是在全行范围内提出住房租赁、金融科技、普惠金融“三大战略”。近日，建设银行召开专题会议，深入研究服务民营和小微企业的具体举措，连续出台《进一步加大支持民营和小微企业发展的通知》和《中国建设银行支持民营经济指导意见》。

不可否认的是，银行为小微企业提供金融服务，时常遇到一些困难。这主要是因为小微企业的经营相对欠规范，有的信息真实性不够好，风险防控难度大等。面对困难，建设银行多措并举，破解小微企业、民营企业融资难题，致力于打通“最后一公里”。

第一，全行动员，高度聚焦，将普惠金融作为战略来抓。今年5月，建行明确提出了普惠金融发展战略。进一步强化金融资源供给,人才与技术保障，安排专项贷款规模，配套激励费用，建构由上而下的普惠金融组织体系，全行近1.5万个网点均能开展小微企业服务，做到真做实做，做出成效。

第二，运用好金融科技，破解融资难题。我们通过金融+科技，打造了数据化、精准化、自动化、智能化的服务新模式。一是运用大数据技术，破解信息不对称难题。基于建行“新一代”核心系统，整合小微企业和企业主信息，广泛连接税务、工商等外部公共信息，评估客户资信，批量精准获客。二是再造业务流程，打造“三个一”信贷模式。创新“小微快贷”，实现自动化审批，构建“一分钟”融资、“一站式”服务、“一价式”收费的信贷模式，提高融资效率，降低综合成本。三是实行智能风险管控。将风险底线和风控标准嵌入系统，建立大数据选客控险、模型化系统排险、智能化预警避险等全流程风控机制。目前，“小微快贷”累计为超过45万客户提供了5300多亿元贷款，80%的客户为信用放款，不良率保持较低水平。

第三，不断丰富服务内涵，扩展服务外延。我们正在搭建开放平台，将普惠服务融入小微企业生产生活场景，提供诸如行业、市场情况等查询，交易撮合、并购等服务。创新推广“裕农通+”新平台，在县域乡村构建起“村口银行”，助力实现基础金融服务“村村通”，目前“裕农通”普惠金融服务点12万个。打造劳动者港湾，建设和开放网点共享空间1.4万个，给户外工作者提供歇脚的地方，营造普惠金融文化。

截至9月末，建行累计为170余万户小微企业提供信贷资金支持超6.4万亿，普惠金融贷款新增1600亿元，年内有望突破2000亿元，处于同业领先水平。李克强总理、刘鹤副总理多次肯定建行小微金融服务；银保监会首次发布的普惠金融白皮书，列举了建行“小微快贷”典型案例；10月30日国新办新闻发布会，田国立董事长出席并答记者问。

普惠金融是世界性难题，需多方努力，综合施治。下一步，建行将把普惠金融作为长期战略，久久为功，我们愿与各方携手同行，帮助百姓实现安居乐业梦。

谢谢！

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(责编：赵爽、杨曦)