@环卫工人，累了，来“港湾”歇歇脚

环卫工人被赞誉为“城市的美容师”，晨曦中他们陪伴着城市苏醒，喧嚣里他们呵护着每一个街区，夜深人静时他们仍然坚守，日复一日、不惧风雨，为城市的整洁默默奉献。
据统计，我国城市道路日清扫面积达73 亿平方米，城市生活垃圾清运量达 1.9 亿吨，超过500万环卫工人奋斗在工作一线。但由于长期户外流动作业，坚守岗位的他们，经常在工作中得不到充分饮水，甚至寒冬里也只能喝冷水。
“辛劳工作的你，我们懂得。”建行设立了“劳动者港湾”，为环卫工人以及户外劳动者免费提供热水及休憩场所。建行网点的员工表示：“毋以善小而不为，何况我们都是‘邻居’，邻里间力所能及，这是应该做的。”
“建行的员工也是劳动者，虽然我们可能与其他劳动者从未谋面、素不相识，但我们看得到他们美丽的灵魂，懂得他们的艰辛，亦懂得他们每份执着、守望背后的无尽情感。”
让我们共同助力“劳动者港湾”的发展，让这里不论春夏秋冬、风霜雨雪，只要来到这里，就如同到了家。让劳动者充分感受到，这里就像家一样，这个“家”既是劳动者之家，也是员工之家。
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北京匆忙的都市生活中，有这样一群人，他们大部分身穿橙色制服，凌晨起床，清晨出工，在车流中穿梭。
在街头巷尾作业。
默默的为这个城市的整洁奉献着。几十年如一日，风雨无阻的坚守在街道上。
户外劳作消耗体力大，但坚守岗位的他们很少返回宿舍休憩，经常是路边坐下，喝口水。夏天冒着酷暑，冬天顶着寒风，守着上岗时带着的一小瓶水，就是一个工作时段。
建行推出“劳动者港湾”，为环卫工人免费提供热水及休憩场所。
让环卫工人可以在宽敞明亮的大堂里面，夏天吹空调、冬天暖暖手。
稍稍休憩，喝杯热水。
擦擦汗，舒缓下疲惫。
“劳动者港湾”
因爱停靠
为爱出发
（注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）
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