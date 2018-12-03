原标题：建设银行全网点建设“劳动者港湾”

原标题：建设银行全网点建设“劳动者港湾”

环卫工人在建行锦州分行网点“劳动者港湾”休息。

日前，建设银行在全行网点启动“劳动者港湾”建设工作，旨在进一步促进网点服务资源开放共享，增强网点服务社会能力。据介绍，建成后的“劳动者港湾”，将重点为环卫工人、出租车司机、交警、城管、快递员、志愿者等户外工作者及社会公众提供便民惠民服务。

“只有回应客户的期盼和诉求，才有事业的发展。”建设银行董事长田**表示，“银行属于服务业，是为大众服务的机构。改革开放40年来，是千千万万的消费者，为银行发展夯实了基础。银行应饮水思源，始终把人民群众的切身利益放在心上，发展成果要反哺社会，回馈大众。”

让每一个网点传递温暖

夏日午后，上海浦东人民东路，烈日当空，闷热无比。已经工作7年的环卫工人康阿姨扶墙坐下，打算先避避太阳再继续工作。

建设银行上海浦东南汇支行的小缪看到后，马上跑来劝她到银行网点去吹吹空调，休息一下，康阿姨不好意思，一直摆手。小缪告诉康阿姨，建设银行专门设立了供劳动者休息的“劳动者港湾”，半信半疑的康阿姨这才走进网点。

坐在银行大堂里，康阿姨看到不少同行，听到异口同声的称赞。

“我听说建行提供免费水，是真的？”

“是的，我帮您把水壶灌满，喝完了您随时来！”

“同事说建行网点有卫生间……”

“没错，我们的‘劳动者港湾’就是为大家服务的，这边请。”

“随时都能来吗？书架上的书都是免费的吗？”

“只要我们营业就对外开放，欢迎你随时来歇息看书，港湾里的服务都是免费的！”

这一幕幕传递温暖的画面，几乎每天都在遍布全国的建设银行网点上演，成为网点员工新的服务常态。

8月31日，建设银行在北京举行“劳动者港湾”发布会，截至目前，建设银行已在全国14413个营业网点完成“劳动者港湾”建设工作并对外挂牌，覆盖全国37家一级分行、868家二级分支行和全部对外营业的网点。

今年7月，建设银行在全行组织开展网点服务资源开放共享专项调查。受访户外劳动者中，83%的环卫工人、78%的出租车司机、78%的城管人员、75%的交警均对饮水、如厕等服务表达了强烈需求。此外，需求还集中在手机充电、复印、老花镜、点验钞等便民服务上。

为此，建设银行主动求变，率先行动，把全国服务网点变成户外劳动者的乐园。

把网点打造成民生服务点

建设银行行长王祖继表示，“我们以‘开放共享，责任担当’的理念为引领打造‘劳动者港湾’，就是要实实在在地为有需求的社会公众解决难题。”

作为建设银行重要的民生服务品牌，“劳动者港湾”展现了建行作为国有金融企业的社会担当。早在今年5月，建设银行便积极推动网点服务资源对公众开放，各地分行主动在营业网点提供饮水、卫生间等便民服务，打造“爱心驿站”“户外劳动者之家”“的士之家”“环卫工人休息站”“交警休息室”等服务品牌，加强网点无障碍通道建设和金融科技应用。

目前，网点“劳动者港湾”配备有卫生间、饮水机、休息桌椅、图书、WiFi、手机充电器、点验钞机、老花镜等服务设施以及雨具、急救箱等，还将视情配备轮椅、无障碍坡道、盲文业务指南以及母婴室、婴儿车、微波炉等。

同时，结合不同地区的地域特征和业务特色，建设银行还将在营业网点内开展差异化服务，积极引入如“善融商务”扶贫类合作商户、书店等第三方机构资源，增强网点服务能力。

“劳动者港湾”手机客户端，是建设银行全国统一的线上查询服务平台。用户可获取就近建行网点便民服务设施信息，直观查看网点地图上设置的无障碍坡道、停车位、卫生间等服务事项。

建设银行设立的“劳动者港湾”，在建设不到1个月时间里，就赢得群众广泛认同，产生良好社会反响。

下午，柳州巡警老马和小陈没像往常一样回警亭休息，而是走进附近的一家建设银行网点坐了下来，顺便给手机充充电。“两位警官好，你们也在这歇脚啊？”一名快递小哥一边打招呼，一边走到饮水机旁，给自带的水壶蓄水。老马笑了：“回岗亭太耽误事儿，自从有了‘港湾’，方便多了。”快递小哥也连连点头说：“以前总是不好意思进来蹭水喝，毕竟人家是给办业务的客户准备的。这次专门对咱们开放，我心里可感动了，被关怀的感觉真好。”

交通协管员崔大哥在建行杭州秋涛支行休息时，通过“劳动者港湾”的免费WiFi，第一时间收到了儿子考上大学的喜讯；常来的环卫工人冯师傅说，建设银行准备了微波炉，让他这么多年工作期间第一次吃上了热饭；张阿姨说，这个夏天从“港湾”冰箱里吃到了巧克力冰激凌，感觉格外甜……

据不完全统计，截至目前，建行“劳动者港湾”累计服务人数已超过390万人次，日均服务人数将近30万人次。

事实上，2018年以来，建设银行通过住房租赁、金融科技和普惠金融“三大战略”的路径选择，着力助力解决社会服务问题。

（注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）

(责编：赵爽、杨曦)