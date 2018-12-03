原标题：建行首家“劳动者港湾”亮相广州

建行“劳动者港湾”提供贴心服务。

人民网广州7月27日电 7月27日，建行首家“劳动者港湾”在广州惠福西路揭牌亮相。这也是建行广东省分行与广州市城管委合作共建的全省首家“劳动者港湾”。

该“劳动者港湾”位于建行广州惠福西路支行里面。站点有明显的标识，有沙发椅子、饮水机、手机充电设备、洗手间等，而且是一个相对独立的空间，不受其他办理银行业务的客户影响。

“我们有专门的爱心小车，配备了雨伞、扇子、毛巾、清凉油等。只要我们在营业，附近的环卫工人等户外劳动的人们都能过来歇歇脚、避避暑。”“劳动者港湾”的工作人员介绍，开放时间就是网点的营业时间，主要服务对象是环卫工人、出租车司机、交通警察、城管、快递员、志愿者等户外工作者，还有老弱病残孕、走失儿童、考生等需要特殊关爱的群体。

“劳动者港湾”里还专门设置了公众教育区、消费者权益保护区，用图文并茂的宣传单张为进来休息的人们提供金融安全资讯，大堂经理也不时过来提醒人们如何防范电信诈骗、盗刷卡，保护资金财产。

建行“劳动者港湾”也是广东志愿者的定点服务点。当天，建行在广州将派出13辆“爱心流动服务车”，组织青年志愿者上门慰问环卫工人。

“现在天气太热，喝水难、上厕所难，还有防中暑，这些一直是比较困扰我们的问题。”“广州好人”光塔街环卫站站长粟小飞说，建行网点不少，如果全部建成“劳动者港湾”，这些困扰可以得到很好的缓解。“以前除了要办业务，银行这些场所我们都不大好意思进去，现在建行开办‘劳动者港湾’，让我们感到受尊重。”

“户外劳动者特别是环卫工人经常在风里来雨里去，顶着烈日劳动，为我们创造干净整洁的城市环境，作为国有大行，为他们提供一个地方，让他们累了能歇脚，渴了有水喝，热了可避暑，冷了可避寒，这是非常应该的。”建行广东省分行相关负责人介绍建设“劳动者港湾”的初衷时，强调了建行当前以人民为中心的发展思想，以及用金融力量解决社会痛点、建设美好生活的情怀和担当。

据了解，建行广东省分行将在全省建行网点打造上千个“劳动者港湾”，其中广州接近280个。目前首批15个站点已建成并投入使用。未来，该行将进一步开放共享自身资源，主动真诚地为劳动者歇脚停靠提供便利场所，打造劳动者的“歇脚地”“加油站”“充电桩”“暖心窝”，竭力营造家的温馨与温暖。

（注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）

(责编：赵爽、杨曦)