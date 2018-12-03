原标题：中国建设银行在全行网点推出“劳动者港湾”

，日前，建设银行在全行全面启动“劳动者港湾”建设工作，进一步推进网点服务资源对公众开放，打造服务民生的新品牌。

建设银行将秉持“开放共享，责任担当”的理念，充分发挥社会主义核心价值观倡导者、践行者和引领者的作用，贯彻落实以人民为中心的发展思想，以服务大众追求美好生活为目标，将自身工作与国家战略和民生需求紧密结合，主动以金融的力量解决社会痛点难点问题，有序开放网点服务资源，促进资源社会化共享，彰显新时代国有大行的人文关怀、责任意识和担当精神，更好地为社会赋能，促进经济社会发展。

建设银行董事长田国立表示，国有大银行要始终牢记为人民谋幸福的初心，时刻关心关注人民的安危冷暖，积极承担社会责任。银行要回归到服务社会的本源上来，为实现人民对美好生活的向往贡献一份力量。

此次推出“劳动者港湾”是建设银行落实党的十九大精神和国家普惠金融战略作出的实际行动，是建设银行履行社会责任、彰显人文关怀与责任担当的重要体现，是配套全行“三大战略”推出的服务民生又一重大举措，鲜明诠释了建设银行作为国有大行践行以人民为中心的发展思想、用金融力量解决社会痛点、建设美好生活的情怀和担当。

“劳动者港湾”将重点为环卫工人、出租车司机、交通警察、城管、快递员、志愿者等户外工作者及其他劳动者，老弱病残孕、走失儿童、考生等需要特殊关爱的群体以及其他有需求的社会公众提供周到、贴心的服务。

“劳动者港湾”将逐步配备卫生间、饮水机、休息桌椅、图书、Wi-Fi、手机充电器、点验钞机、老花镜等基础惠民服务设施，以及雨具、急救箱等应急使用的服务设施。根据营业网点的实际情况，还将视情配备轮椅、无障碍坡道、盲文业务指南等无障碍服务设施，以及母婴室、婴儿车、微波炉等人文关爱服务设施。

今后，公众只要在有“劳动者港湾”标识的建行营业网点，即可享受到相关惠民服务，如临时休息、走失儿童关怀、失物招领等。结合不同地区的地域特征和业务特色，建行还将在营业网点内开展差异性服务，并积极引入第三方机构服务资源，如“善融商务”扶贫类和书店等合作商户，增强网点服务社会能力。

劳动者是历史和社会财富创造者。劳动者最光荣，服务劳动者是最光荣的事业。港湾作为停靠栖息之所，寓意身体得以休息，心灵有所依托，是劳动者休整和再出发的地方。“劳动者港湾”表明建设银行开放共享自身资源，主动真诚地为劳动者歇脚停靠提供便利场所，打造劳动者的“歇脚地”、“加油站”、“充电桩”、“暖心窝”，竭力营造家的温馨与温暖。“劳动者港湾”作为建设银行重要的服务品牌，体现了对劳动者的尊重和关爱，展现了建设银行作为国有大行的家国情怀，使崇尚劳动、关心劳动者蔚然成风，营造良好社会氛围，弘扬社会正能量。

（注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）

(责编：赵爽、杨曦)