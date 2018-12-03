在建行网点，环卫工人有了“清凉驿站”

小暑天里日当午
工人汗滴足下土
驻足纳凉不再难
爱心驿站防中暑
中国建设银行
设立“爱心驿站”
给环卫工人送清凉啦~
炎炎夏日，高温让人酷热难耐。然而，负责维持城市街道整洁的环卫工人们依然身穿工作服，一如既往地清扫着马路。为了给环卫工人们提供更暖心的人性化服务，建设银行山东莱芜高新支行专门设立了“爱心驿站”，让他们在烈日高温下也能感受到丝丝凉意。
爱心驿站，一站爱心
“爱心驿站”内，空调冷气扑面而来，饮水机、绿豆汤、防暑药等一应俱全，小小的驿站内格外凉爽，充满着温馨与爱意。“大爷大娘你们辛苦了，喝点绿豆汤休息休息。”建设银行的工作人员热情地给环卫工人们端上了绿豆汤。
群众心声，心怀感恩
7月6日上午10点，55岁的环卫工人李大爷仍然在马路上顶着烈日，弯着腰清扫着路边的垃圾，尽管额头汗珠涟涟，但说起建设银行山东莱芜高新支行为他们设立的“爱心驿站”，内心却感到很满足:
“
俺们特别希望有个凉快的休息点，这不，建设银行专门设立了环卫工人‘爱心驿站’，累了就进去歇歇脚，喝点凉开水，又凉快又舒适。
建行情怀，社会温度
一杯水、一个清爽的歇脚地、一句温暖的话语，都传递着正能量。骄阳下的燥热生活，因为这样的温暖细节而变得生动起来。
“爱心驿站”的设立彰显了建设银行作为国有大行回报社会的担当和情怀，并以此传递建设银行的爱心，让普通的劳动者实实在在感受到这座城市的温暖。
（注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）
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