“发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民所共享。”为落实党的十九大精神和国家普惠金融战略做出的重要部署，让改革发展成果更多惠及全体人民，尤其是广大普通劳动者，增强人民群众的获得感、幸福感，近日，建设银行在全行网点启动“劳动者港湾”建设工作，进一步促进网点服务资源开放共享，增强网点服务社会能力，打造服务民生的新品牌，为新时代金融普惠大众提供新抓手，为共同建设美好生活探索新模式。

据悉，目前建设银行已在全国14413个营业网点完成 “劳动者港湾”建设工作并对外挂牌，覆盖全国37家一级分行、868家二级分支行和全部对外营业的网点。建成后的“劳动者港湾”，将重点为环卫工人、出租车司机、交通警察、城管、快递员、志愿者等户外工作者及其他劳动者，老弱病残孕、走失儿童、考生等需要特殊关爱的群体以及其他有需求的社会公众,提供不少于33种、最多可至54种的便民惠民服务，成为人民群众的“歇脚地”“加油站”“充电桩”“暖心窝”。

网点在哪里，就把温暖带到哪里

午后1:00，浦东人民东路，烈日当空，闷热无比。台风过后满地狼藉，已经工作七年的环卫工人康阿姨，从凌晨5点一直忙到了现在。因体力不支、酷暑难耐，她铺了一张皱皱巴巴的宣传页，颤颤巍巍地扶墙坐下，打算先避避太阳再说。

没过多久，身后建设银行上海浦东南汇支行的小缪就跑来劝她到网点去乘凉，可康阿姨却不好意思地一直摆手，“不碍事，没关系”。直到小缪向阿姨提起，银行专门设立了供劳动者休息的“劳动者港湾”，半信半疑的她才小心翼翼地走进了网点。

坐在与外面“冰火两重天”的清爽大堂，看着来来往往的客流和工作人员忙碌的身影，听着身旁同行们异口同声的称赞，康阿姨终于放松下来，时不时喝口水、伸伸腿，疲惫的脸上渐渐有了笑容。

从建设银行第一家“劳动者港湾”挂牌开始，昔日专业范十足的金融工作者，一时间又变成为嘘寒问暖的社会服务者，清脆甜美的招呼声每天都在网点大堂里响起。这一幕幕，几乎每天都发生在遍布全国的建行网点，成为网点员工新的服务常态。

“我听说建设银行提供免费水，是真的？”“是的，我帮您把水壶灌满，喝完了随时来！”“同事说建行网点有卫生间……”“没错，我们的‘劳动者港湾’就是为大家服务的，这边请。”“随时都能来吗？书架上的书是免费的吗？”“只要我们营业就对外开放，欢迎你随时来歇息看书，港湾里的服务都是免费的！”

这里，发生了太多的变化，只为回应大众的期盼和诉求。

今年7月，建设银行在全行组织开展网点服务资源开放共享专项调查。受访户外劳动者中，83%的环卫工人、78%的出租车司机、78%的城管人员、75%的交警均对饮水、如厕等服务表达了强烈需求。同时，需求还主要集中在手机充电、复印、老花镜、点验钞等便民服务上。

利民之事，丝发必兴。“只有回应人民的期盼和诉求，才有事业的发展。”建设银行董事长田国立表示，“银行属于服务业，是实实在在为大众服务的机构。改革开放40年来，是千千万万的消费者，为银行铺垫了发展的基础，成就了如今的基业。饮水思源，要心怀感恩和敬畏，始终把人民群众的切身利益和安危冷暖放在心上，发展成果要反哺社会，回馈大众。”

想群众之所想，急群众之所急。建设银行主动求变，率先行动,从白山黑水到苍山洱海，从黄浦江畔到天山南北，把越来越多的劳动者请进窗明几净的网点大堂，给需要帮助的人温暖，让辛勤劳作的人得到尊重。

回归到服务社会的本源上来，建设银行让新时代普惠金融拥有了更为丰富的内涵，使金融普惠大众的概念也更为宽泛。一家全球领先的传统大型银行，正在以一种全新的姿态迈进了新时代。

回归服务社会本源，做百姓贴心的银行

劳动者是历史和社会财富创造者。劳动者最光荣，服务劳动者是最光荣的事业。

“劳动者港湾”作为建设银行重要的民生服务品牌，体现了对劳动者的尊重和关爱，也展现了作为国有大行的家国情怀，同时也希冀让崇尚劳动、关爱劳动者蔚然成风，营造良好社会氛围，弘扬社会正能量。

据悉，早在今年5月，建设银行便积极组织推动网点服务资源对公众开放共享，各地分行主动在营业网点提供饮水、卫生间等便民服务，打造“爱心驿站”“户外劳动者之家”“清凉驿站”“的士之家”“医护人员之家”“环卫工人休息站”“交警休息室”“城管环卫爱心点”“学雷锋志愿者服务站”“向党驿站”“妈妈小屋”“微书吧”“儿童活动中心”“爱心便民店”“爱心工作站”“书香建设银行”等服务品牌，加强网点无障碍环境建设和金融科技应用。

建设银行全新打造的“劳动者港湾”，是前期网点服务资源开放共享的进一步完善和升级。目前，网点配备有卫生间、饮水机、休息桌椅、图书、Wi-Fi、手机充电器、点验钞机、老花镜等基础惠民服务设施，以及雨具、急救箱等应急服务设施。根据实际需求，还将视情配备轮椅、无障碍坡道、盲文业务指南等无障碍服务设施，以及母婴室、婴儿车、微波炉等关爱服务设施。同时，结合不同地区的地域特征和业务特色，建设银行还将在营业网点内开展差异化服务，并积极引入如“善融商务”扶贫类合作商户、书店等第三方机构服务资源，增强网点服务社会能力。

同时，建设银行还上线并对外发布了全国统一的“劳动者港湾”手机客户端，为社会公众提供线上查询服务。用户可获取就近建行网点便民服务设施信息，直观查看网点地图上设置的无障碍坡道、停车位、卫生间等特殊服务事项标签。

感人心者，莫先乎情，莫始乎言，莫切乎声。从主动提供一杯热茶，到重新改造开放卫生间，标注的都是为民的底色，折射出的都是不变的初心。

关注重点民生领域，关爱特殊群体，将自身工作与党的大政方针、国家战略和民生需求紧密结合，主动用金融的力量解决社会痛点难点问题，是建设银行履行社会责任、彰显人文关怀与责任担当的重要体现。

新时代，建设银行将更加致力于成为百姓心中最有温度、最为贴心、最有担当、最具责任感的银行，并在心系人民、服务社会中不断实现新的发展。

以人民为中心，擦亮新时代银行服务品牌

建设“好的社会”，需凝心聚力、共享担当。建设银行设立“劳动者港湾”，既解决社会痛点实际问题，又解决人情冷暖问题。在不到1个月时间里，赢得群众广泛认同，引起良好社会反响。

下午3：00，下班高峰还没到来。柳州巡警老马和小陈没像往前一样回警亭休息，而是走进附近的一家建设银行网点坐了下来，顺便给手机充充电。“哟，两位警官好，你们也在这歇脚啊？”一名快递小哥一边打招呼，一边熟练地走到饮水机旁，给自带的水壶蓄水。老马笑了：“回岗亭太耽误事儿，自从有了‘港湾’，方便多了。”小哥闻声忙点头：“以前总是不好意思进来，毕竟人家是办业务的。这次专门对咱开放，我心里可感动了，被关怀的感觉真好。”

交通协管员崔大哥在建行杭州秋涛支行休息时，通过“劳动者港湾”的免费WIFI，第一时间收到了儿子考上大学的喜讯；常来的环卫工人冯师傅说，建设银行准备了微波炉，让他工作这么多年第一次吃上了热饭；张阿姨说，这个夏天在“港湾”冰箱里拿到的巧克力冰激凌，是她吃过的最好吃的棒冰。

原本连进门倒杯水都犹豫再三，到现在没事就到“劳动者港湾”歇歇脚，散落在大街小巷的建设银行网点，无形中成了户外工作者在路上的“家”。

这里，演绎着动人的故事，是千千万万民心的同频和共振。

建设银行行长王祖继表示，“港湾为劳动者所建，美好生活的创造依靠广大劳动者的汗水和付出。我们以‘开放共享，责任担当’的理念为引领打造‘劳动者港湾’，就是要实实在在地为有需求的社会公众解决难处。”

据不完全统计，截至目前，建行“劳动者港湾”累计服务人数已超过372万人次，日均服务人数将近29万人次。其中，环卫工人、出租车司机、交警等在内的户外劳动者和其他劳动者比例约为51%，老、弱、病、残、孕等特殊群体比例约为26%。

为者常成，行者常至。事实上，今年以来，建设银行通过住房租赁、金融科技和普惠金融“三大战略”的路径选择，让金融机构真正成为解决社会问题温柔而有效的手术刀，成为整合社会资源的耦合剂。

大国重器，达济天下。“金融工作说到底是社会实践工作。社会痛点问题都有其复杂的成因，解决起来不可能毕其功于一役。”田国立指出，让建行人从我做起、从现在做起，用金融这把温柔的“手术刀”，助力解决社会痛点，共同建设美好生活。

层峦尽染，丰年在望。建设银行积极承担社会责任，拥抱金融科技变革，以根植于心的热忱去了解、关心和关爱弱势群体，在全社会播下服务民生的种子，将每个平凡人的力量汇聚起来，创造性地实现了解决社会痛点与强化自身发展的有机结合，开创出社会资源大众共享的新格局，让社会正气生生不息。

（注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）

(责编：赵爽、杨曦)