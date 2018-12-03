贯彻精准扶贫方略 践行国有大行责任

5月8日，中国建设银行在陕西西安召开2018年全行扶贫工作会议，贯彻落实党中央国务院关于打好精准脱贫攻坚战的决策部署，回顾以往工作，总结提炼经验，安排部署下一阶段工作。建设银行党委书记、董事长田国立出席会议并讲话，党委委员、副行长章更生主持会议并作总结讲话，中国银行保险监督管理委员会有关同志参加会议。

田国立董事长指出，脱贫攻坚是我们党向全国人民作出的庄严承诺，当前正处于攻坚拔寨的关键时期，国有大行理应担当重大使命，奋力开创新时代金融扶贫工作新局面。2017年，建设银行积极贯彻中央及监管部门要求，紧紧围绕“精准扶贫 精准脱贫”基本方略，精准对接脱贫攻坚多元化金融需求，完善精准扶贫金融支持保障措施，大力推进贫困地区普惠金融发展。截至2017年末，全行金融精准扶贫贷款余额近1500亿元，通过信贷支持贫困地区企业和贫困户，直接服务带动37万建档立卡贫困人口实现就业增收。通过全行的努力和探索，建设银行扶贫工作得到社会各界的广泛认可，2017年获得新浪财经评选的“金融企业扶贫创新奖”，建行“善融商务”电商平台正式加入商务部“电商扶贫”频道。

田国立强调，2018年，建设银行全行上下要统一思想，深化认识，提升站位，坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，把提升金融精准扶贫质量放在首位，着力加大深度贫困地区和国家级贫困县帮扶力度，强化组织领导和政策保障，创新产品和服务模式，广泛聚合各类资源，注重激发贫困地区内生发展动力，加强扶贫作风建设和考核监督，构建金融助力脱贫攻坚长效机制。田国立特别指出，要带着金融的思维和对社会的关爱来开展扶贫，要一如既往发挥建行人求真务实的优良传统，真正做到内化于心外化于行。全行要以普惠金融战略为引领、金融科技为支撑，通过建设银行的帮扶，真正惠及贫困群众生产生活，打通农村金融服务“最后一公里”。

章更生副行长在总结讲话中指出，2018年，建设银行开展扶贫工作要精准发力、凝心聚力、善于借力、不遗余力，要紧紧围绕协助各级政府完成帮扶任务这“一个目标”，统筹好金融扶贫和定点扶贫“两个方面”，把握好精准识别、精准施策、精准脱贫“三个精准”，夯实政治保障、组织保障、纪律保障、制度保障“四个保障”，做好聚焦重点区域和重点领域、聚焦重点服务主体、加强渠道建设和网络延伸、持续丰富扶贫手段、扎实推进定点扶贫和公益捐赠“五项重点工作”，同时也要注意防范合规风险和资产风险、加强扶贫资金监控、畅通沟通交流机制、加强检查督导等事项。全行要以高度的社会责任感和深厚的情怀，通力协作，真抓实干，精准助力国家打好打赢脱贫攻坚战。

此次会议是建设银行贯彻落实党的十九大精神的又一重要举措和重要行动，全国各一级分行主要负责人参加会议。会议还对2017年度全行扶贫工作先进单位和个人进行了表彰，获奖代表进行了经验分享。

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(责编：赵爽、杨曦)