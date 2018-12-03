建行连发两文纾困民企 持续助力民营经济发

民营经济是国民经济的重要组成部分，民营企业也是金融企业伴生发展的重要伙伴。日前习近平总书记主持召开民营企业座谈会，强调“两个毫不动摇”，充分肯定民营经济的作用，不仅给全国超过2700万家民营企业和6500万户个体工商户吃下了“定心丸”，也为金融企业更好服务民营经济指明了方向，提供了根本遵循。

近日，中国建设银行召开专题会议，认真贯彻落实党中央、国务院关于服务民营企业和民营经济的重大决策部署，深入研究服务小微企业和民营经济的具体举措，并连续出台《进一步加大支持民营和小微企业发展的通知》（以下简称《通知》）和《中国建设银行支持民营经济指导意见》（以下简称《意见》）。这也是建设银行近年来着力打造“建行模式”，积极破解小微企业和民营经济融资困境的又一重要举措。

据悉，建设银行《通知》从服务大局落实中央政策要求、强化信贷政策支持、优化绩效考核、差别化信贷政策、完善经营方式、加强科技驱动、推进全面主动风险管理、加强沟通与舆论引导等八个方面，提出了进一步加大支持民营和小微企业发展的26条举措和工作要求。

同时，针对民营经济发展，《意见》还特别指出，将构建一套具有建设银行特色的“支持民营经济发展组合拳”，坚持优先服务优质民营企业、优先支持重点行业、优先支持民营经济活跃区域、优先支持供应链条企业、优先帮扶临时困难企业渡过难关“五个优先”，配套强化授信研究、强化产品创新、强化服务效率、强化金融科技运用“四个强化”，建立保障资金来源、保障资源配置、保障尽职免责、保障策略帮扶“四个保障”，给民营企业“输血”，以实际行动助力实体经济发展。

多数民营企业是小微企业，服务小微经济和发展普惠金融是支持民营经济的重要抓手和途径。建设银行董事长田国立表示，“作为国有大型金融机构，要把更多资源向中小微企业倾斜，我们有责任给更多企业家赋能，要转变思路、更多地借助金融科技的支撑，开发适合中小企业的金融产品，在服务民营企业的同时实现自身更好发展。”

近年来，建设银行始终把支持小微企业和民营经济发展作为全行的重要工作。自2017年起，建设银行率先成立普惠金融事业部。今年年初，更是在全行范围内提出住房租赁、金融科技、普惠金融“三大战略”。其中，金融科技和普惠金融两大战略的提出，更是为了有针对性地解决银行“愿贷”和“敢贷”两方面难题，对于解决民营企业尤其是中小微企业融资问题起到了积极的推动作用。

同时，建设银行对小微企业和民营经济的支持，没有简单停留在信贷服务，而是发挥集团优势，不断丰富服务内涵，扩展服务外延。目前，建设银行与国内外高等院校合作，成立建行联合大学，建立职业教育联盟，打造企业家、创业者商学院，帮助民营企业家提高经营能力、管理水平，拓展国际视野，增强创新能力和核心竞争力，助力企业发展成长。

数据显示，截至9月末，建设银行用于小微企业贷款余额1.49万亿元，贷款客户87.4万户，较年初新增26.9万户，增长44.39%，累计为170多万户小微企业提供了超过6.4万亿元的信贷资金支持。同时，建设银行服务的对公信贷客户中，民营企业占比九成，融资余额占比近30%。民营企业贷款余额1.88万亿，同比增速10.34%，高于对公贷款平均增速。

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(责编：赵爽、杨曦)