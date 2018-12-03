建设银行启动普惠金融战略

5月2日，中国建设银行召开普惠金融战略启动大会，提出将普惠金融业务打造为建设银行在新时代背景下应对市场新形势、新变化的战略支点，全面推进普惠金融战略实施，全力提升普惠金融服务能力。

普惠金融战略，是中国建设银行为落实党中央、国务院大力发展普惠金融的重要部署，践行国有大行责任，解决社会难点和民生痛点，主动对接市场新形势新变化而确立的发展战略。面向小微、双创、扶贫、涉农等普惠金融群体，聚合运用全行资源，以金融科技为支撑，打造综合化、集成化、生态化服务平台，加大信贷等各类资源投入，破解小微企业融资难、融资贵，增强金融服务实体经济能力，提高金融便利性、可获得性，满足人民对美好生活的向往，把普惠金融打造成建设银行的战略高地和业务增长极。

践行大行使命，开拓蓝海市场，普惠金融发展势在必行

60多年来，建设银行在新中国经济建设的洪流中应运而生、砥砺奋进，在国家经济发展和改革开放大潮中应势而起、发展壮大,走出了一条具有鲜明特色的国有大型银行兴行强国之路。尤其在服务实体经济、支持产业转型升级、助力民生领域发展、破解社会痛点难点问题等方面，建设银行一直以国有大行的格局和担当，积极支持国家战略和实体经济发展，以实际行动积极践行普惠金融，普惠大众、造福百姓、为国分忧。

新时代，建设银行将小微、双创、扶贫、涉农等各项业务连接起来，连点成线，由线成面，集众智、汇众力，高起点开局，高定位起步，以普惠金融战略，谋求高质量发展，全面谱写新时代服务实体经济的新篇章。

发展普惠金融既是重要的政治任务、社会责任，也有着潜力巨大的蓝海市场。建设银行顺应国家战略导向和经济发展大势，在巩固好传统优势的同时，提出普惠金融战略，进而实行市场调整，拓展战略腹地与阔地；提出住房租赁战略，与普惠金融战略一道，形成战略纵深；提出金融科技战略，形成战略支持。三大战略融合原有优势，联接外部市场，服务社会民生，体现了大国金融重器的使命与担当。

体制机制先行，产品服务配套，坚实基础支撑战略高起点

建设银行普惠金融战略是基于良好的业务发展基础提出的。近年来，建设银行全面发力普惠金融，在经营体制机制建设、产品服务创新、系统科技运用、服务网络搭建等方面持续创新，成效显著，具备了普惠金融战略化发展的条件。

建立了垂直组织管理模式。2017年4月，建设银行在大型银行中率先成立普惠金融发展委员会，组建普惠金融事业部。持续将普惠金融服务机构向一、二级分行以及县域、乡镇延伸，已形成总行、分行、支行“三级”普惠金融垂直组织架构。

探索出金融科技支持发展的业务模式。针对普惠金融客户“缺信息”、“缺信用”等特点，建行借助模型设计、数据积累与系统开发，创新建立起有别于银行传统业务的“数据化、智能化、网络化”服务新模式：首创小微企业评分卡，突破小微企业融资服务中的信息、信用“瓶颈”；依托“新一代”优势，率先实现数据信息集成，精准“画像”；首推“小微快贷”全流程线上融资，截至2018年4月末，累计为28万小微企业提供2800多亿元贷款支持，赢得广泛认可。

形成了特色化的产品体系。针对双创、扶贫、涉农等银行传统模式下较难惠及的“长尾”客户，建设银行持续探索创新，逐步形成特色化的普惠金融产品体系：依托科技创新中心、创业创新金融中心等专业平台，整合政府、产学研及各类金融机构的资源和力量，创新“FITO?飞拓”等综合服务，助力双创；依托农业龙头为上下游经销商、农户提供信贷支持，依托“善融商务”创新电商扶贫模式，多措并举推动精准扶贫；创新涉农业务担保方式，稳步推进农村承包土地经营权抵押贷款、农民住房财产权抵押贷款，推出“裕农易贷”、“供销支农贷”等创新产品，破解县域农户、小微企业融资难题。

搭建了线上线下全覆盖的服务网络。针对基础金融服务的薄弱领域，建设银行进一步拓展普惠金融服务渠道，搭建线上线下、快捷便利的“智慧银行”生态网络：将普惠金融服务下沉到基层，挖掘网点潜能提升服务能力，进一步延伸服务触角；打造“裕农通”服务品牌，在银行网点尚未覆盖的县域，通过“移动金融+村级供销服务社”，在行政村建设“村口银行”，打通普惠金融服务最后一公里，截至目前，已在全国设立近9万个“裕农通”服务点；实施“移动优先”战略，不断拓展手机银行渠道服务功能，提高普惠金融服务覆盖面和效率。

“普惠金融”+“住房租赁”双轮驱动，金融科技保驾护航，综合化服务优势得到重塑

普惠金融战略作为建设银行战略体系的重要组成部分，与住房租赁、金融科技相互支撑，协同发力，共同打造形成差异化竞争优势。

住房租赁战略与普惠金融战略形成了战略纵深。建设银行积极响应党中央“房子是用来住的、不是用来炒的”号召，以市场先行者、引领者、推动者的角色，主动探索多渠道、市场化手段发展住房租赁业务的新模式，为客户提供一系列住房租赁金融服务和解决方案。积极倡导“长租即长住 长住即安家”的住房新理念。住房租赁业务努力解决“安居”方面的社会痛点，普惠金融则是致力于解决“乐业”方面的社会痛点，双轮驱动，体现了建设银行大国金融重器的应有担当，以及对市场形势预判的前瞻性和引领性。

金融科技战略为普惠金融战略提供了技术支撑，特别是业内领先的“新一代”系统竣工投产，赋予了建设银行更好支持普惠金融客户的能力。近年来，建设银行通过“互联网+大数据”精准获客，“新一代”精准营销、自动审批，“贷后三大工具”系统智能机控、主动管控风险，已取得显著成效。依靠内外部数据信息整合直连，依靠大数据技术，依靠系统功能不断完善，以往困扰银行的小微企业信息不透明，客户群体广、小、杂的难点得到有效缓解，普惠金融业务流程效率不断提高，成本、风险、收益实现平衡，可持续的商业发展模式已初步打造形成。下一步，建设银行还将继续以金融科技为支撑，聚合客户、接入场景、集成数据，打造面向市场和客户的普惠金融交易与综合服务平台，构建普惠金融新模式、新生态。

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(责编：赵爽、杨曦)