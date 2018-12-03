如何解决小微融资问题？建行给你答案

小微活，就业旺，经济兴。金融作为现代经济的核心和血脉，是激发小微企业活力、助推小微企业成长的重要力量。近年来，建设银行认真贯彻党中央、国务院决策部署，针对小微企业“融资难、融资贵、融资慢”，借助科技手段，拓展金融服务广度和深度，千方百计降低企业融资成本，用专业与担当为大众安居乐业服务。截至2018年9月末，建行小微企业贷款余额1.49万亿元，贷款客户87.4万户，较年初新增26.9万户，增长44.39%，累计为超过170万户小微企业提供超过6.4万亿元信贷资金支持。

运用金融科技 创新模式破解融资难、融资贵

新兴金融科技颠覆了传统的“二八”定律，为服务小微企业客户提供了新的风控技术和条件。建设银行以历时六年打造的“新一代”核心系统为基础，破解小微企业征信难题，构建“三个一”信贷模式，大幅提高贷款可得性。

运用大数据分析，破解信息不对称难题。资信不完整是制约银行服务小微企业的重要原因之一。建设银行注重内部挖潜和外部共享并重，依托“新一代”，打通全行不同渠道、不同部门数据壁垒，实现对小微企业和企业主信息的系统整合，同时广泛联通税务、工商等外部公共信息，以大数据手段精准分析小微企业生产经营和信用状况，为小微企业融资有效增信，推动批量精准获客。在此基础上，从交易、结算、纳税等场景切入，围绕小微企业实际需要创新定制系列产品，形成分类分层的产品体系，客户来了“总有一款适合你”。

再造业务流程，构建“三个一”模式提效率降成本。创新“小微快贷”，实现自动化审批，构建“一分钟”融资、“一站式”服务、“一价式”收费的信贷模式，大幅提高服务效率，降低综合成本。“一分钟”融资，即一分钟以内完成贷款申请到支用的全流程操作；“一站式”服务，即可通过“建行惠懂你”APP实现在线测额、预约开户、身份认证、及贷款申请、签约、支用、还款等一站式办理。“一价式”收费，即除贷款利息外，无担保、过桥等费用，随借随还，按日计息，真正做到“一次定价，费用全清”。

智能风险管控，提高可持续服务能力。将风险底线和风控标准嵌入系统，建立大数据选客控险、模型化系统排险、智能化预警避险等全流程风控机制。以贷后预警为例，实时监控，及时发现问题，尽早处置，大大减少坏账损失。互联网大数据和银行长期风控经验的耦合，确保了小微信用体系兼具开放性和稳健性，找到了商业银行小微企业业务的可持续发展模式。“小微快贷”已累计为超过45万客户提供5300多亿元贷款，不良率保持较低水平。

发挥大行优势 不断提升小微金融服务覆盖

建设银行发挥客户群体庞大、经营板块多元、渠道网络丰富等优势，积极推进与政府、核心企业等合作，不断拓宽小微金融服务覆盖。

依托“双大”客户，批量服务小微企业。发挥近2万户大企业客户的基石作用，借助其平台、渠道、信用、链条优势，将金融活水从“双大”（大行业、大企业）引流向小微企业。创新供应链网络银行服务，通过信用转换和交易增信，实现对产业链条上下游小微企业的融资服务。目前，已与630多家核心企业合作，累计向2.47万家链条企业发放近4500亿元网络供应链信贷资金，其中80%都是小微企业。

立足网点渠道，纵深拓展小微金融服务。适应小微企业扎根大众市场的特点，推动营业网点转型为集小微企业客户营销、产品推荐、业务办理等功能于一体的综合化营销服务平台。不断下沉服务重心，1.3万家网点能够为小微企业提供信贷服务，形成物理渠道、电子渠道交互融合的立体渠道网络。不断加大普惠金融特色机构建设，在小微、双创、涉农、扶贫等领域具有业务特色的网点打造特色机构，培育创新服务模式，提升网点普惠金融服务能力。

构建“裕农通”模式，打通农村服务“最后一公里”。建设银行与中华全国供销合作总社签署合作协议，面向网点机构尚未覆盖的县域农村，推出“裕农通”服务模式，创新实践与供销社、通信公司、卫生诊所等合作，为农户及涉农小微商户提供集“存贷汇缴投”于一体的综合金融服务，打破了地域阻隔，延伸了服务的触角和半径。截至2018年9月末，全行建立“裕农通”普惠金融服务点12万个，覆盖全国31个省市自治区，服务活跃农户1016万户。

实施普惠战略 打造小微金融服务新生态

在新时代背景下，2018年5月，建设银行明确提出普惠金融发展战略，聚焦“双小”（小行业、小企业），调整战略重心，持续打造新模式，建立长效新机制，助力解决发展不平衡不充分的社会主要矛盾，构筑百姓安居乐业的中国梦。

加速完善小微金融服务体系。在率先建立垂直组织架构的基础上，围绕服务“双小”，推动经营部门联动协同，政策部门配套优化，技术部门支撑保障，并在机构设置、人员安排、资源配置、绩效考核等方面予以适当倾斜，建立长效性政策机制，广泛调动各基层机构力量，支持服务小微企业。

不断丰富小微金融服务内涵。建设银行对小微企业金融服务的理解，没有简单停留在信贷服务，而是发挥集团优势，满足其市场拓展、信息咨询、成长孵化等需求，并输出非金融增值服务，如提供企业培训。近年来，全行邀请客户参加小企业业务培训1.26万期，31.8万户小企业客户受邀参加。今年，成立建行大学，建立职业教育联盟，打造企业家、创业者商学院，与企业共同成长。

不断扩展小微金融服务外延。以开放共享的理念整合资源，共同为金融的普惠性提供解决方案，通过构建生态圈，赋能社会民生。与专业媒体、高校合作研究发布普惠金融蓝皮书和普惠指数，推动产学研跨界协同，打造我国普惠金融运行状况的晴雨表，为普惠金融产品、模式、机制创新提供决策支撑。推行劳动者港湾，给环卫工人、出租车司机等户外工作者歇脚停靠提供便利场所和贴心服务。将普惠金融与精准扶贫深度融合，使金融资金在扶贫中发挥造血功能，真正帮助贫困户过上好日子。布局普惠金融服务平台体系，推进与政府、金融同业、核心企业、第三方服务机构合作，以银行的科技和资金优势，带动更多社会资源服务小微企业。

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(责编：赵爽、杨曦)