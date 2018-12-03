用金融力量关爱民生 创新实践普惠金融 

为进一步促进网点服务资源开放共享，增强网点服务社会能力，8月31日，中国建设银行在北京东四支行举行“劳动者港湾”发布会，向全社会隆重发布“劳动者港湾”服务品牌，并宣布已对14413个营业网点完成挂牌工作，覆盖全国37家一级分行、868家二级分支行和全部对外营业的网点，重点为环卫工人、出租车司机、交通警察、城管、快递员、志愿者等户外工作者、老弱病残孕等不同群体提供多种便民惠民服务。

来自各个行业的劳动者代表，中国建设银行董事长田国立、行长王祖继，中华全国总工会副主席、书记处书记、党组成员、中国金融工会主席焦开河以及中央和国家机关工作委员会、公安部、住房和城乡建设部、全国金融标准化技术委员会、中国志愿服务联合会、中国残疾人联合会、中国银行业协会、中国金融工会全国委员会、北京市城市管理委员会、北京市公安局公安交通管理局、北京市总工会交通运输工会等单位领导，首汽约车、申通快递、美团、高德地图等部分企业代表出席发布仪式，此外出席发布仪式的还有建设银行副行长黄毅、副行长张立林、董事会秘书黄志凌、营运业务总监牟乃密以及总行相关部门、北京市分行、上海市分行、广东省分行、甘肃省分行等有关负责人。

建设银行董事长田国立指出，只有回应人民的期盼和诉求，才有事业的发展。银行属于服务业，是实实在在为大众服务的机构。改革开放40年来，是千千万万的消费者，为银行发展铺垫了基础。银行应饮水思源，始终把人民群众的切身利益放在心上，发展成果要反哺社会，回馈大众。

会上，中华全国总工会副主席焦开河表示，“劳动者港湾”作为一个服务民生的优秀品牌、一项惠及民生的重要举措，鲜明地诠释了建设银行作为国有大行践行以人民为中心的发展思想、用金融力量关爱民生、建设美好生活的情怀和担当。中华全国总工会将积极支持建设银行，共同推进“劳动者港湾”和工会“爱心驿站”的整合建设，为广大劳动者提供更加贴心、更加温暖的服务。

建设银行行长王祖继在致辞中表示, 开放网点服务资源，建设“劳动者港湾”，是建设银行履行大行社会责任，创新普惠金融服务的新的实践。美好生活的创造依靠广大劳动者的汗水和付出，特别是户外劳动者的辛勤奉献。关爱和服务劳动者是最光荣的事业。目前，建设银行依托现有网点，已建成遍布全国的“劳动者港湾”服务网络。当劳动者需要帮助的时候，建行一定会真诚地做好服务，网点在哪里，就把温暖带到哪里。建设银行将不忘初心，砥砺前行，坚持服务实体经济，聚焦民生发展，在共建共享中谱写新时代美好生活的新篇章。

中国银行业协会党委书记、专职副会长潘光伟认为，如今银行营业网点总量已达20多万家，如果都能够推广“劳动者港湾”项目，就将为常年日晒雨淋的广大户外劳动者人群提供像家一样温暖的港湾，赋予他们“再出发”的力量，共同创建一个和谐美好的社会环境。中国银行业协会作为行业自律组织，愿借此机会，与中华全国总工会、中央和国家机关工作委员会、中国金融工会等单位形成合力，一方面加强宣传，让更多公众知道并了解“劳动者港湾”，使其发挥最大效用；另一方面大力提倡“劳动者港湾”做法，呼吁更多的单位和银行业金融机构加入到此类活动中，共促民生改善，共行大爱之美。

金融标准化技术委员会副主任委员、中国人民银行科技司司长李伟指出，银行营业网点是面向大众客户的重要服务窗口。建设银行充分利用网点渠道优势，建设“劳动者港湾”，将丰富的网点资源与劳动者的实际需求有效结合，为劳动者提供金融服务以外的民生服务，进一步拓展了网点的服务功能，提升了网点的服务价值。是金融行业落实十九大报告有关坚持以人民为中心的发展思想、构建和谐社会的具体体现，为银行业金融机构服务民生做出了引领与示范。

建设银行副行长张立林在发布会上介绍，目前，挂牌“劳动者港湾”的网点配备有卫生间、饮水机、休息桌椅、图书、Wi-Fi、手机充电器、点验钞机、老花镜等基础惠民服务设施，以及雨具、急救箱等应急服务设施。根据实际情况，还将视情配备轮椅、无障碍坡道、盲文业务指南等无障碍服务设施，以及母婴室、婴儿车、微波炉等人文关爱服务设施。截至目前，所有网点均提供便民饮水服务，9199个网点对外开放了卫生间。10月底前，全行开放卫生间的网点将达到10400个。

发布会上，来自各个行业的普通劳动者代表还纷纷表达了自己的感激之情。

来自甘肃兰州的出租车司机强汉红表示，银行和出租车行业都是服务行业，都是做服务工作的，要想群众之所想、急群众之所急，用心是做好服务的关键。建行的“劳动者港湾”真是把“用心”做到了极致，作为一家商业银行，建行不仅为社会提供金融服务，现在还为普通劳动者提供了真诚、贴心的帮助，“劳动者港湾”就是幸福之家！

广州市城市管理机械化作业中心洒水车驾驶员朱耀华在发言中坦言，“劳动者港湾”可以遮风避雨、避暑纳凉，各种便民服务对劳动者们来说都是雪中送炭，更重要的是在“劳动者港湾”，深切地感受到了建行对环卫工人的尊重和认同。建行真心为广大环卫工人做了一件大实事、大好事。

首汽约车首席执行官魏东说，建行在营业网点设立“劳动者港湾”，对驾驶员来说真是雪中送炭，解决了户外工作中遇到的很多实际问题，也为社会树立了一个榜样，希望有更多的企业能践行社会责任，为劳动者创造更舒适的工作环境。

来自申通快递的行政总裁熊大海表示，“劳动者港湾”是实实在在的民生工程。建行能够利用自身的网点优势，主动开放服务资源，将金融服务的内涵拓展到惠民服务，既传播了建行的温度，更弘扬了社会正能量，对于营造温馨友爱的社会氛围具有非常重要的意义。

此次发布活动，建设银行还对外发布了“劳动者港湾”手机APP应用程序，该程序可实现附近港湾在移动客户端自动推送，服务资源快速获取、精准定位和智能导航。下一步，还将与互联网平台开展合作，共享“劳动者港湾”服务数据，向用户推送信息，让更多劳动者方便、高效地获取“劳动者港湾”服务。

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