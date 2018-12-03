支持实体经济补短板 打造大行特色的普惠金融

党的十九大指出，建设现代化经济体系，深化供给侧结构性改革。大力发展普惠金融，是推进供给侧结构性改革补短板的关键环节。近年来，建设银行认真贯彻党中央、国务院的决策部署，坚持金融回归本源、服务实体经济方针，完善体制机制，借力金融科技，拓宽服务网络，创新产品服务，不断拓展普惠金融服务的广度和深度，取得显著成效。截至2017年末，普惠金融贷款新增居四行首位，连续七年完成“三个不低于”监管要求，累计为超过130万户小微企业提供近5.9万亿元信贷资金支持，当年服务客户总量及新增均居四行首位。

顶层设计布局 打造普惠金融新体系

第五次全国金融工作会议指出，要建设普惠金融体系。建行结合自身特点，自上而下搭建普惠金融事业部垂直组织架构，形成强健“骨骼”，并从经营机制上持续加力，进一步疏通“血脉”，促进普惠金融体系顺畅运转。

率先启航，搭建“三级”垂直组织架构。2017年4月，在大银行中率先成立普惠金融发展委员会，明确运转机制，组建普惠金融事业部。持续将普惠金融服务机构向一、二级分行以及县域、乡镇延伸，全部37家一级分行、超过120家二级分行设立普惠金融事业部，110家网点升级成为普惠金融特色支行。不到一年时间，形成总行、分行、支行“三级”组织体系，进一步贴近市场，提高需求响应速度。

践行普惠，完善“四有”经营服务理念。始终保持服务小微企业的工作力度，2017年，进一步强化普惠金融业务的战略定位，通过健全有效的体制机制，推广有智的金融科技应用，拓展有为的产品模式创新，构建有力的服务网络覆盖，明确经营思路和方向，全面提升普惠金融服务品质。

多措并举，保障“五专”机制落地落实。针对普惠金融业务建立经营、管理、风控协同有力的推进机制，围绕专门的综合服务、专门的统计核算、专门的风险管理、专门的资源配置和专门的考核评价机制，通过专项贷款规模、专项考核激励、专门费用配置、差异化信贷政策、专业化授信审批、专属信贷产品、风险联防联控等，加快“五专”经营机制建设，为业务发展提供有力保障。

金融科技引领 探索普惠金融新模式

针对普惠金融客户“缺信息”、“缺信用”等特点，建行借助模型设计、数据积累与系统开发，创新建立起有别于银行传统业务的“数据化、智能化、网络化”服务新模式，降低信息不对称，将金融科技优势转化为服务实体经济的能力。

首创小微企业评分卡。2012年，借鉴零售业务理念，开发评分卡，通过分析履约能力、信用状况、交易数据等非财务信息，以打分的形式进行客户评价，突破小微企业融资服务中的信息、信用“瓶颈”，建立信息更全面、更完整、更真实的信用风险模型，改变了以往小微企业因财务信息不充分而贷款受阻的局面。

率先实现数据信息集成。在评分卡模型基础上，依托“新一代”优势，运用大数据技术，整合小微企业和企业主在建行的资金结算、交易流水、存款投资等各类信息，并积极对接政府相关数据平台，利用人行征信、税务、工商、海关等公共信息，实现精准“画像”、提前授信，并基于相关信息对企业贷后经营情况进行实时监控，做到风险早识别、早预警、早发现，切实提高服务能力。

首推全流程线上融资。推出“小微快贷”模式，实现从贷款申请、审批、签约到支用，全流程网络化、自助化操作，在客户信息完整的情况下，只需几分钟即可完成贷款全流程。同时，客户可自主支用、7×24小时随借随还，进一步降低企业融资成本。自2016年6月推出以来，以便捷、高效的服务赢得小微企业广泛认可，截至2017年末，“小微快贷”累计为21万户小微企业提供1700多亿元贷款支持。

服务网络覆盖，构建普惠金融新渠道

针对基础金融服务的薄弱领域，建行进一步拓展服务渠道，为普惠金融客户群体搭建线上线下、快捷便利的“智慧银行”生态网络。

挖掘网点潜能提升服务能力。金融科技的运用为网点服务小微企业提供了有力抓手。建设银行在近15000个网点推广“小微快贷”等大数据贷款产品，目前近80%的网点能够为小微企业客户提供信贷服务。2017年，新增153家县域普惠金融网点，进一步延伸服务触角。

“裕农通”打通金融服务最后一公里。在银行网点尚未覆盖的县域，推出“裕农通”服务，通过“移动金融+村级供销服务社”，在行政村建设“村口银行”。在这里，村供销服务社就是简版的银行网点，手机成了交易终端，银行基础服务快速延伸到农村田间地头、千家万户。截至2017年末，已建立“裕农通”普惠金融服务点近9万个，覆盖全国31个省市自治区，服务活跃农户658万户。

网络金融拓宽服务覆盖。实施“移动优先”战略，不断拓展手机银行渠道服务功能，除基础金融服务外，2017年，小微企业客户可通过手机银行享受全流程贷款服务。创新推出在线ERP云平台，集进货管理、销售管理、库存管理、经营分析、支付结算、信贷融资于一体，帮助小微企业、个体工商户合理配置内部资源，提升经营管理效率。

产品创新驱动 激发普惠金融新活力

针对“双创”、农民、贫困人群等银行传统模式下较难惠及的“长尾”客户，建行持续探索创新，逐步形成特色化的普惠金融产品体系，为客户推送有针对性的产品服务。

综合金融服务助力“双创”。依托科技创新中心、创业创新金融中心等专业平台，整合政府、产学研及各类金融机构的资源和力量，组建服务联盟，做好需求对接，以金融创新推动创业创新。推出“FITO?飞拓”科技金融综合服务方案，为企业融资、融信、融智、融通、融惠，打造综合金融服务模式，全方位、一站式满足多元化金融服务需求。

供应链网络融资服务小微。运用互联网、物联网、大数据思维和技术，通过银行系统与核心企业、核心平台系统对接，实时交互交易、资金及物流等“三流合一”信息，整合多方资源，为核心企业（平台）上下游中小企业搭建全流程在线金融服务平台。

研发产品惠及县域农村。创新涉农业务担保方式，稳步推进农村承包土地经营权抵押贷款、农民住房财产权抵押贷款。推出“裕农易贷”、“供销支农贷”，通过“核心企业＋农户＋订单”等模式，为小微企业、村镇级供销社、专业合作社和下游企业合作农户提供小额信用类信贷支持，破解县域养殖户和小微企业因缺乏抵质押物而融资难的问题。

创新模式推动精准扶贫。依托农业龙头，开展供应链精准扶贫，向龙头企业上下游经销商、农户提供信贷支持。以个人支农贷款为平台，重点支持农户扶贫小额信贷投向建档立卡贫困农户。依托“善融商务”创新电商扶贫模式，帮助贫困地区产品“走出去”。截至2017年末，建行金融精准扶贫贷款余额近1500亿元，当年增速近60%，有效带动建档立卡贫困人口实现就业和增收。

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(责编：赵爽、杨曦)