中国建设银行践行大行责任 助力脱贫攻坚

作为服务实体经济的重要阵地，建设银行坚决贯彻党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决策部署，以精准扶贫精准脱贫基本方略为引领，切实履行国有大型银行社会责任，建立健全金融精准扶贫工作机制，创新金融扶贫产品和服务，加大政策及资源投入力度，扎实推进贫困地区金融精准扶贫工作。2017年，在新浪财经举办的金融企业扶贫创新评选活动中，建设银行成功获得“金融企业扶贫创新奖”，体现了全社会对建设银行金融扶贫工作的充分肯定与认可。

加强组织推动 建立健全工作机制

建设银行高度重视扶贫工作，成立了由董事长任组长的金融扶贫工作领导小组，22个相关部门负责人为小组成员，共同推进工作落实。总行制定印发“十三五”金融扶贫工作规划、年度工作计划以及支持深度贫困地区脱贫攻坚工作方案，明确以“移动金融覆盖、电商扶贫先行、信贷扶贫创新、普惠金融延伸”的商业可持续模式推动精准扶贫。创新实行总分行结对帮扶制度，在业内率先搭建起总行与贫困地区分行之间的协同桥梁，金融扶贫领导小组成员部门与贫困地区一级分行结对子，督导、协助对口分行有序开展金融扶贫各项工作。

加大资源倾斜 护航金融扶贫

信贷资源支持。建设银行将扶贫贷款纳入经济资本战略性专项配置范围，对贫困地区所属一级分行因扶贫贷款带来的经济资本需求予以统筹支持。服务价格支持。加大贫困地区分行存贷款业务定价政策倾斜和中间业务收费减免力度。财务资源支持。2017年专项安排超过2000万元扶贫专项业务管理费和固定资产专项采购费用，用于开发搭建电子商务特色平台，贫困地区设立自助银行、“助农支付服务点”以及“善融商务”扶贫工作中相关设备购置及费用支出。

强化信贷投入 精准对接融资需求

建设银行持续加大对贫困地区信贷支持力度，因地制宜开展产业帮扶，把以往的“输血式扶贫”变为“造血式扶贫”。总行信贷政策中明确提出精准对接贫困地区基础设施建设和特色产业发展需求的政策导向。授信审批流程持续优化，建立绿色通道，优先安排贫困地区项目授信审批工作。适度提高深度贫困地区不良贷款率容忍度，对金融扶贫形成的贷款损失优先核销。截至2017年末，建设银行金融精准扶贫贷款余额近1500亿元。

创新产品服务 丰富扶贫手段

建设银行因地制宜加强产品创新，支持贫困地区特色产业和重大项目，惠及广大贫困地区人口生产生活，促进贫困人口就业增收；推进农村承包土地经营权、农民住房财产权“两权”抵押贷款试点工作，支持特色产业和新型农村经营主体生产经营活动；推动各分行结合地方实际，创新特色业务模式，通过金融扶贫积极帮助贫困地区小微企业发展，带动当地贫困人口就业。如今，建设银行各类特色产品如甘肃分行“五业富民贷”、新疆分行“小微林权抵押贷款”、青海分行“枸杞贷”等创新产品在广阔的农村大地落地生根。

建设银行充分发挥集团经营优势和协同效应，湖南分行20亿元“张家界旅游扶贫基金”、河北分行“乾元通宝——扶贫专享”理财产品、重庆鸿业实业（集团）有限公司扶贫超短期融资券等产品相继投放市场，实现以多渠道资金、综合化服务助力脱贫攻坚。2017年12月，建设银行与中保投资有限责任公司在金融扶贫领域开展合作，由该公司发起设立并管理的保险业产业扶贫投资基金投向我行信贷支持的吉林省汪清县供热项目和珲春市肉牛饲养项目，有效支持当地民生工程和产业发展，并促进了扶贫资金成本有效降低。

开展电商扶贫 助力农村产品走出去

建设银行通过“善融商务”电商平台，开辟电商扶贫绿色通道，精准对接特色农业基地，实现贫困地区农业龙头企业和优质农业合作社入驻善融商务；积极开展精准扶贫电商洽谈会，邀请全国客商前来贫困地区现场推介、洽谈特色产品，提供线上线下融资支持。

2017年，建设银行在善融商务平台上相继组织开展“扶贫爱心购 礼赠爱心人”、“携手善融 爱心扶贫”等61场大型线上扶贫主题营销活动；创新开展“天下粮仓 丰收河南”、“陕西洛川苹果精准扶贫对接会”和“电商扶贫进社区”等15场线下扶贫对接活动。为实现善融扶贫常态化营销推广，2017年8月，建设银行设立“善融商务扶贫馆”，并充分应用新一代最新科技成果，对扶贫馆进行了持续升级和扩容，现已实现PC、微商城和善融手机APP的全渠道部署。

2017年建设银行善融商务当年新增扶贫交易90余万笔，交易额超过50亿元，惠及建档立卡贫困户超过1万户，成为国内电商扶贫的重要参与者，获得了行内外各方的广泛认可。2017年末，善融扶贫以规范的扶贫模式和突出的扶贫成效得到国家商务部的认可，正式加入商务部“电商扶贫”频道。

当前，脱贫攻坚进一步向纵深发展，摆脱贫困也是实现乡村振兴的前提。建设银行将一如既往坚持精准扶贫、精准脱贫，把提高脱贫质量放在首位，充分发挥金融资源的引导和协同作用，持续推进资源整合和产品创新，支持贫困地区特色产业和实体经济发展，激活贫困地区经济社会发展动力，带动贫困户脱贫致富，走出一条可持续发展的“造血”扶贫之路，助力打赢精准脱贫这场对全面建成小康社会具有决定性意义的攻坚战。

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(责编：赵爽、杨曦)