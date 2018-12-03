中国建设银行在全行网点推出“劳动者港湾”

日前，建设银行在全行全面启动“劳动者港湾”建设工作，进一步推进网点服务资源对公众开放，打造服务民生的新品牌。

建设银行将秉持“开放共享，责任担当”的理念，充分发挥社会主义核心价值观倡导者、践行者和引领者的作用，贯彻落实以人民为中心的发展思想，以服务大众追求美好生活为目标，将自身工作与国家战略和民生需求紧密结合，主动以金融的力量解决社会痛点难点问题，有序开放网点服务资源，促进资源社会化共享，彰显新时代国有大行的人文关怀、责任意识和担当精神，更好地为社会赋能，促进经济社会发展。

建设银行董事长田国立表示，国有大银行要始终牢记为人民谋幸福的初心，时刻关心关注人民的安危冷暖，积极承担社会责任。银行要回归到服务社会的本源上来，为实现人民对美好生活的向往贡献一份力量。

此次推出“劳动者港湾”是建设银行全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、落实党的十九大精神和国家普惠金融战略作出的实际行动，是建设银行履行社会责任、彰显人文关怀与责任担当的重要体现，是配套全行“三大战略”推出的服务民生又一重大举措，鲜明诠释了建设银行作为国有大行践行以人民为中心的发展思想、用金融力量解决社会痛点、建设美好生活的情怀和担当。

“劳动者港湾”将重点为环卫工人、出租车司机、交通警察、城管、快递员、志愿者等户外工作者及其他劳动者，老弱病残孕、走失儿童、考生等需要特殊关爱的群体以及其他有需求的社会公众提供周到、贴心的服务。

“劳动者港湾”将逐步配备卫生间、饮水机、休息桌椅、图书、Wi-Fi、手机充电器、点验钞机、老花镜等基础惠民服务设施，以及雨具、急救箱等应急使用的服务设施。根据营业网点的实际情况，还将视情配备轮椅、无障碍坡道、盲文业务指南等无障碍服务设施，以及母婴室、婴儿车、微波炉等人文关爱服务设施。

今后，公众只要在有“劳动者港湾”标识的建行营业网点，即可享受到相关惠民服务，如临时休息、走失儿童关怀、失物招领等。结合不同地区的地域特征和业务特色，建行还将在营业网点内开展差异性服务，并积极引入第三方机构服务资源，如“善融商务”扶贫类和书店等合作商户，增强网点服务社会能力。

劳动者是历史和社会财富创造者。劳动者最光荣，服务劳动者是最光荣的事业。港湾作为停靠栖息之所，寓意身体得以休息，心灵有所依托，是劳动者休整和再出发的地方。“劳动者港湾”表明建设银行开放共享自身资源，主动真诚地为劳动者歇脚停靠提供便利场所，打造劳动者的“歇脚地”、“加油站”、“充电桩”、“暖心窝”，竭力营造家的温馨与温暖。“劳动者港湾”作为建设银行重要的服务品牌，体现了对劳动者的尊重和关爱，展现了建设银行作为国有大行的家国情怀，使崇尚劳动、关心劳动者蔚然成风，营造良好社会氛围，弘扬社会正能量。

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(责编：赵爽、杨曦)