枫泾镇：众创入村 水乡日新（庆祝改革开放40年基层行·乡镇篇）

“老厂房里的烟囱，北旺泾阻击战的碉堡，都保留下来了……”上海市金山区枫泾镇党委书记张斌介绍。谁能想到，去年6月，眼前的长三角路演中心还是一片荒凉废旧的老厂房，一年半的时间，摇身一变成为上海西南门户的新地标，也是长三角地区创新创业的新平台。

作为一个有1500多年历史的江南水乡古镇，枫泾镇找到新的活力，与上海临港集团联手打造上海临港·枫泾科创小镇，致力农业科技项目孵化，为农创项目搭建路演平台，促进社会资本与农业技术联姻。

今年3月28日，在枫泾镇，苏州西风阁电子商务有限公司与上海海洋大学签订协议，独家获得中华绒鳌蟹“江海21”品种的商品蟹销售权与品牌使用权，转让期限10年，转让总金额1500万元，创下国内水产品种转让价格之最。截至目前，枫泾科创小镇已累计举办各类技术路演对接活动200余场，成功注册科技类企业200多户。其中，举办农创路演活动30场，成功对接项目39个，成交金额达5000多万元。

中国小镇很多，古镇也不少，如何在发展中找准自己的位置？枫泾以“小镇更新，众创汇聚”为发展主题，不搞大拆大建，聚焦“科创、文创、农创”，启动“古镇更新”“产业更新”“社区更新”“乡村更新”四大更新。

早在本世纪初，枫泾镇就开始转型发展，将目光投向文创，吸引创客入村。

小镇北部的中洪村，是远近闻名的“中国特色村——农民画村”。陈惠芳一家是村里土生土长的“农民画世家”，一家9口都会作画。随着“金山农民画”的招牌越擦越亮，单靠画画，陈惠芳一年就有10万元收入。

“我正打算腌酸菜呢！”从东北来到上海的农民画家沈树花的画室门口摆了一溜儿大白菜。一进门，一幅大公鸡的画作映入眼帘。“看这鸡尾巴，有玄机！人参貂皮鹿茸角，东北‘三大宝’都在上面。”

“中国农民画村”里的画家来自吉林东丰、陕西户县等中国民间绘画画乡，是枫泾古镇最早的文创创客。在画村里，各地的农民画家都拥有自己的工作室，游客们不仅能观摩画家们的创作过程，还可以研习绘画。

在枫泾镇，长三角路演中心和中国农民画村并不是最时尚的众创空间。去年3月，枫泾镇新义村组织农民将闲置用房出租给众创企业，既为企业和创客提供创新创业平台，也让一大批闲置的农宅“活”了起来。目前，新义村首批9户农民将闲置房屋出租，租期15年。闲置民宅成了创新工作室、民宿、休闲农业基地。

“传统农民缺乏现代农业技术和经营方法，一年辛苦劳作，收获全靠天气、力气和运气。”枫泾镇新义村党总支书记尤利明说。如何突破“三气”瓶颈？“要像培养大学生村官一样培养大学生村民，鼓励更多的年轻人到农村创业发展。”

陆华辉毕业于上海师范大学体育学院，本来可以跳出农门，最终选择返乡与其他4位伙伴共同成立上海辉灿果蔬合作社，有偿流转经营250亩农田，草莓采摘游、有机蔬菜网络销售风生水起，平均每天销售有机黄瓜3000公斤以上。“年轻创客是未来乡村的主力军，我们将通过‘众创入村’带动乡村振兴。”尤利明说。

《 人民日报 》（ 2018年12月04日 04 版）

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