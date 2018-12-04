南江县 绿色发展引领脱贫振兴（庆祝改革开放40年·百城百县百企调研行）

四川南江县，坐落在秦巴山区米仓山南麓，“九山半水半分田”，经济社会发展的先天条件并不突出；但从生态角度看，南江可谓手握“绿钥匙”：县域内森林覆盖率68.8%、绿化率98.5%，26条主要河流的水质均达到优良标准，全年空气优良天数达90%。

改革开放40年来，特别是党的十八大以来，南江县以绿色发展助推脱贫攻坚、引领乡村振兴，全县贫困村由2014年的156个减少至19个，贫困人口由8.8万人减少至0.82万人，贫困发生率由15.9%降至1.5%。

打破交通瓶颈，唤醒沉睡的绿色资源

崇山峻岭、交通闭塞，一直是制约南江发展的瓶颈——直到2010年前后，南江至汉中的出川要道，还只是一条5米宽的盘山土路。

“过去乡亲们住的是石头房，点的是煤油灯；村里没有田，只能种点杂粮。”光雾山镇党委书记吴城蓉告诉记者。

近年来，南江加强基础设施建设，探索多元化交通建设投入机制，撬动民间资本建设农村公路。经过两轮“交通大会战”，全县公路总里程增加了4倍多。其中，农村公路占全县公路总里程的94%，实现乡镇、行政村公路100%通达。

位于光雾山深处的普陀村，通了公路，全村人搬进了安全舒适的新房，用上了自来水和电，掩映在青山绿水间的新村院落，成为一道亮丽的风景。“以前没有路，游客进了光雾山也找不到我们村。现在好了，山货拉出门，游客迎进村，村里200多间客房周末经常满员。”村民雷武兰告诉记者，她家有7间客房，今年进入观赏红叶旅游旺季以来，每个月光接待游客住宿就能挣4000多元。

依托良好的生态环境，南江县建成多条乡村旅游精品环线，在易地扶贫搬迁安置点发展观光农业，推动“交通+旅游”“交通+农业”深度融合。2016年以来，全县共建成安置点217个，累计搬迁8475户贫困户，其中有1979户从事旅游服务业，年人均增收2160元。

扶贫先扶智，培养一批乡村干部和能人

“乡亲们，国家扶贫政策非常好，但扶贫不是养懒汉，大家要主动学好技术，争取早日脱贫！今天，我们讲讲绿色生态养殖……”走进南江县瓦坪村农民夜校的课堂，一个个庄稼汉紧盯着讲台上的老师，听得非常认真。

“过去交通不便、信息闭塞，村里普遍或多或少存在等脱贫、被动脱贫思想。”瓦坪村村支书李蓉说，“通过上夜校，大家主动脱贫的积极性越来越高，也学到了不少专业技能，绿色发展理念深入人心。”

直到2014年，南江县人均GDP仅为四川省平均水平的45%，农村居民人均纯收入为全省平均水平的77%。扶贫先扶智，除了农民夜校，南江县成立巴中村政学院，每年安排国家职教专项补助、市级留存党费、县级财政预算220万元，依托职业技术学校，举办村级后备干部专修班，培训培养乡村干部和“能人”。

退伍军人郑永飞经过专修班学习后，回到黑潭乡白虎村实践锻炼，并在换届时当选为村党支部书记。上任后，他依托现有的黄羊养殖专业合作社，扩大养殖规模，吸纳全村农户参与。今年底，合作社预计出栏黄羊200只，可实现净利润10多万元，带动10多户村民户均增收1万元。

目前，南江县已建设南江黄羊、核桃、茶叶、金银花、乡村旅游5个“百里特色产业长廊”，形成绿色生态产业体系。

壮大产业，生态优势转化为经济优势

曾经，南江县也走过“绿水青山”换“金山银山”的弯路。近年来，南江县将绿色发展作为脱贫攻坚的重要理念，努力将生态优势转化成经济优势。南江县先后关闭16家污染企业，引进培育20余家环保型企业落户。

“以前这里都是成片的荒山，现在种植的青钱柳远销美国、德国。基地平时用工150人左右，全是村里的贫困户，每人每天能挣六七十元。”赤溪镇党委书记陈小军告诉记者，全镇最穷的西厢村通过种植青钱柳，短短两三年时间，1500多亩的荒山变得郁郁葱葱；全村205户实现户均1亩茶叶、1亩金银花、半亩中药材，户均年增收1万元没有问题。

守住青山，方得金山。南江大力发展生态农业，推进茶叶、金银花、核桃、中药材等特色效益农业发展，特色农业栽种面积年均增长5万亩。与此同时，南江县着力推进绿色工业集聚发展，实施中药材、茶叶、核桃等农产品精深加工项目，延长产业链条。

南江还利用生态优势，积极发展生态旅游业，创建光雾山国家生态旅游示范区和米仓山国家4A级景区。近3年来，全县15万人参与到森林康养产业中。今年1至10月南江县接待乡村旅游游客553万人次，同比增长10%；实现乡村旅游收入45.78亿元，同比增长15.8%。

《 人民日报 》（ 2018年12月04日 04 版）

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