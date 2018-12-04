能人领着干 满山油茶香（脱贫故事）

吴伍兵（左）正在油茶基地和工人采摘油茶果。

唐学菲摄（人民视觉）

“在外面钱还没赚够，还要赚这荒山的钱？”“想把我们的那点儿山忽悠去？门儿都没有！”……2012年初，外出创业十几年，吴伍兵回到家乡安徽省宿松县二郎镇，创办安徽龙成农林发展集团，打算流转山地种油茶，哪知遭到了村民们的强烈抵触。

吴伍兵坦言，创业不可能不为赚钱，可几个月开会动员、走访下来，他更真切地理解到家乡的穷困。朋友诉苦：孩子相亲，媒人带着临近县区的姑娘上家来，哪知半道儿上姑娘就反悔了，“连一条像样的路都没有，这地儿能好？”他亲眼所见，村民们面朝黄土背朝天，种地打粮苦没少吃，却生计艰难，还有成片的山地多年撂荒。

“看到这儿，就不能只想着自己赚钱了。”吴伍兵说，虽然他还坚持山地流转，但心里想的更多的是，如何带动大伙儿一块儿富起来。

“以真心换真心，值！”

乡亲们反对流转山地，不是单冲着吴伍兵。前些年，也有人来流转荒山，有的搞林地种植不见效益，头一年付了租金，第二年就开始拖欠，后来干脆跑路；有的打着开发荒山的旗号，实际上是为了套取政府补贴，之后几年山依旧荒，村民苦不堪言。

“一朝被蛇咬”，这回任凭说破了天，大伙儿一点也不买账。吴伍兵很无奈，但也能理解：村里人有个习惯，东西再破，宁可堆在那儿好几年，也不舍得扔。同样的，荒山再荒，手头就这么点儿家当，在大伙儿眼里，它也珍贵得不行，更何况有前车之鉴，哪还敢再轻易予人？

心病还得心药医。在吴伍兵看来，想要解开不信任的结，就得用行动让村民感受到真诚、分享到实惠。于是，市面上每年每亩只有15至20元的荒山租金，吴伍兵开价到每年每亩80元，而且他一次性付清5年地租。

仍有村民迟疑，吴伍兵就想法子先蹚出条路。他和二郎镇界岭村党总支书记汤焰南商量，先发动党员，党员发动村里的亲朋邻居，拿出几百亩的小片山场做实验田。吴伍兵诚意十足，他一次购买了8台挖掘机、2台铲土机，种油茶树，并规划建设周边的道路、排水沟、蓄水塘。

油茶树种下了，配套的路、沟、渠也畅通了，种植用工优先选用当地村民和贫困户，还给高价。界岭村一下子火了，周边村民也转变了态度。吴伍兵回忆，一次2000多亩的连片山场流转，涉及8个村民小组的几十户村民联名签字同意，流转手续几天就办好了，这让他既意外又感动。

如今，车行界岭村，山路蜿蜒但平整通畅，虽已入冬，绿意青翠仍然随处可见。爬上一座座山头，一株株油茶树迎风挺立，开出银白色的花，不少已是硕果压弯枝头，一些村民正在打理劳作，汗珠子直淌，脸上却笑开了花。

“到镇上务工，平均工资每天只有60到80元，但在这儿，锄草剪枝，活不重，每天有120元。”贫困户朱才英告诉记者，她把家里的几亩山场全部流转出来，一年光闲暇时间的打工收入就有2万多元。

“以真心换真心，值！”在吴伍兵看来，把乡亲们的利益当回事儿，干事创业才能像回事儿。6年多来，当地12500多户贫困户因为油茶产业发展受益；公司流转荒山6.9万亩，除起初村民抵制外，再没和当地农户发生过一起冲突。

“让大伙儿都能分享产业发展的红利”

别人办公司，精力全放在市场和销售上，而在吴伍兵的企业里，扶贫也是重头戏：公司专门设置了扶贫帮扶办公室，制定了《油茶产业精准扶贫方案》，针对贫困户不同致贫原因，开展村企合作，精准定位，因户施策。在吴伍兵看来，做企业要懂得知恩图报：“回乡创业，靠的是群众支持，以心换心，我们也要让大伙儿都能分享产业发展的红利。”

每隔一段时间，吴伍兵都会带着公司人员走访贫困户，帮着大家想法子、谋出路。几年下来，公司的扶贫带动模式“多点开花”。承包管理有酬金，基地将部分油茶山场反向承包给学会技术的贫困户，每年每亩地300元管理费；超产分成有奖金，贫困户管理油茶，如实际产量超出当年正常产量，超产收益的七成归贫困户；保价收购有订金，贫困户在自家山场、房前屋后尝试种植油茶的，基地提供油茶苗、技术指导，并按市场价保价收购。

“多点开花”的同时，还兼顾激发内生动力。去年吴伍兵在陈汉乡先行尝试，和当地政府商量后，他注册成立了创业就业服务公司，凡有劳动能力、愿出来就业创业的贫困户，公司每户给予1000元奖励。

“自己就业赚钱，别人还给奖补？”说起去年领到1000元奖励款，贫困户张高生直言不敢相信。现在他通过养猪、施工承包等，每年能收入5万多元；而张高生所在的陈汉乡，去年338户贫困户领到了就业奖补资金，这个深度贫困的山区乡，掀起了创业就业的热潮。

在吴伍兵的企业里，也有激发脱贫动力的奖励机制：界岭村的朱东（化名）是聋哑人，无法外出打工，去年他在油茶基地务工就业，平均每月收入2000多元，由于工作干得好，年终还拿到2000元奖励。基地现场，朱东笑得眼眯成了一条线，他歪歪斜斜、一笔一画地写下一行字，“多付出，有回报！”

“企业要尽最大努力，承担更多责任”

调研走访中，吴伍兵发现不少乡镇仍有很多缺乏劳动能力的贫困户，有的重病在床，有的重度伤残，生活全靠低保、医保政策兜底。“在对这些特殊贫困家庭的帮扶上，企业能做点啥？”

有意无意地，吴伍兵会把更多资源向这些无劳动能力贫困户倾斜：前些年，吴伍兵的家乡三冲村办起了“脆又甜萝卜加工厂”，但一直没运营。去年，吴伍兵吸纳加工厂参股所在公司，并发动农户、贫困户订单种植萝卜，当年就收购萝卜20多万斤，萝卜叶12万斤，贫困户种一季萝卜，能增收20多万元。

消息传开，周边村子纷纷跑来洽谈，希望把本村的相关企业纳入参股范围，吴伍兵却卖起关子：参股可以，但须在协议中注明，参股红利80%落实到贫困户，尤其是无劳动能力贫困户。如今，4个乡镇20多个村引导本村相关企业参股，无劳动能力贫困户在享受政策兜底之外，还能根据各企业盈利情况，领到一份分红收益。

此外，吴伍兵还带领公司尽可能地参与多种扶贫兜底：2013年，吴伍兵向安徽大学教育基金会捐款200万元，设立“龙成基金”，5年来，累计资助200余名特殊贫困家庭子女，支出近90万元；2016年，吴伍兵与贫困户、银行签订三方协议，无劳动能力贫困户可将5万元小额扶贫贷款资金入股公司，公司还本付息，不论盈亏，每年支付红利3000元。“脱贫的路上，一户也不能少。光靠政府不行，企业要尽最大努力，承担更多责任。”吴伍兵说。

深秋时节，二郎镇界岭村的一处油茶基地，暖阳照上山丘，这里已是满山的油茶树，满树的油茶果。而在基地不远处，一条年产8000吨的茶籽油生产线正加速建设。

“将来，在这片油茶花盛开的地方，还会有满坡的油茶香，满地的‘黄金油’。”吴伍兵边说边比划，一幅产业扶贫、乡村振兴的美好愿景，仿佛已近在眼前。

《 人民日报 》（ 2018年12月04日 13 版）

(责编：马昌、袁勃)