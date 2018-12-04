地方制度创新 又有一批样板

照片说明：

① 在中欧班列新疆乌鲁木齐集结中心，工人操作车辆搬运货物。

新华社记者 胡虎虎摄

②“四大项一天联办服务专窗”在广东省广州市越秀区政务服务中心亮相。图为工作人员在协助申请者办理业务。

新华社记者 张加扬摄

③ 山西省大同市治理老矿，使“矸石山”变成“花果山”。

新华社记者 杨晨光摄

近日，国务院办公厅对国务院第五次大督查发现的典型经验做法进行了表扬通报。这些典型经验做法一共130项，其中不乏有特色的地方制度创新。

加速审批，

设“倒计时”闹钟

在130项典型经验做法中，有20多项涉及深化“放管服”改革。在让办事便捷方面，各地正在进行一场与时间的赛跑。

广东省广州市越秀区的刘女士，为新办企业办手续，只用了1天。

在越秀区政务服务中心新版企业联办专窗前，刘女士按照工作人员的提示，扫描二维码，下载App。在办理完工商业务后，只需输入所在单位的营业执照识别号，按照相关提示填写内容，然后静待审批即可。

“照章户税”4大项办下来只用了一上午，这让刘女士惊喜不已：“原来最快需要20多天，现在一天就能搞定。”

刘女士只用了1天时间，而四川省泸州市的李祖彬，亲身感受了“1小时办结”。

在位于泸州市的中国（四川）自由贸易试验区川南临港片区，办理企业设立登记的李祖彬有些不敢相信，以前办理企业设立登记需要3—5天，现在只需要1小时。

泸州市探索试行企业开办小时清单制，建立“3张清单”，即《1小时办结清单》14项、《3小时办结清单》9项、《6小时办结清单》19项。通过改革，列入企业开办小时清单的事项，实现了最长6个小时办结，最短1个小时办结。为了倒逼工作人员提升办事效率，川南临港片区综合服务大厅里还设置了“倒计时”闹钟。

审批“加速度”的背后，是各地优化政务服务的探索。

“两不见面”，这是河北省邢台市实施的一项改革，即市场主体、项目单位不与职能部门见面，不与征地、拆迁等相关方见面。通过“线上一张网”，让数据多跑路，企业“零跑腿”。

不见面怎么办手续？邢台市清河县开通“掌上办证”业务，在过去办理营业执照时，所有股东不能及时到现场签字成为延时办理的主要原因。现在只要在手机上下载“掌上办证照”App，然后用手机进行录像、电子签名即可。有了这种“远程面签”，营业执照可以随时随地办理。

“不见面”成为不少地方创新审批模式的方向。在此次被表扬的130项典型经验做法中，吉林省长春市将当地的政务服务新模式总结为“审批不见面、办事不求人”。

企业办事的痛点被总结为“一长四多”，即时间长、盖章多、中介多、收费多、材料多。“不见面”极大方便了企业办事，但是，一个部门审批完另一个部门再审，时间自然就会拉长。于是，不少地方开始探索变“分散审”为“联合审”，变“接力走”为“齐步跑”。

江苏省淮安市的“数字化联合审图”受到了表扬。据了解，淮安市在市政务中心开辟了1500平方米设立联合审图中心，组织规划、住建、消防、人防、气象等部门工作人员和审图专家集中办公，对投资建设项目进行并联审查。这样一来，审图时限由原来平均85个工作日缩短至目前7个工作日左右。自系统建立以来，已为企业节省3000多万元费用。

转型升级，

告别“煤都黑”

在130项典型经验做法中，不少是在转型升级方面的探索。

最近，位于安徽省淮北市经济开发区的安徽相邦复合材料有限公司里，技术人员正忙着对新研发出的陶铝材料活塞进行调试。“这款活塞经过性能比测显示，其微观结构、疲劳强度、抗拉强度等指标，已经达到国际一流的活塞产品水平。”上海交大教授王浩伟说。目前，陶铝新材料已经应用于航天航空、汽车轻量化、轨道交通等多个领域。

在此次通报表扬中，淮北市是“积极扶植新兴产业，促进资源枯竭型城市转型”。而陶铝新材料产业正是淮北市转型发展的成功典范之一。如今，这座曾经被戏称“除了煤电酒，什么都没有”的城市，成功实现由塌陷“煤城”向创新“美城”的嬗变。

同样因资源枯竭而走上产业转型之路的还有黑龙江省七台河市。

七台河市培育发展新兴替代产业，把石墨新材料产业作为支撑转型发展的主导产业，依托高新区，统一规划了石墨新材料产业园区和生物发酵产业园区，并充分发挥域内石墨资源储量丰富的优势，打造“中国石墨烯小镇”。这座因煤而生、缘煤而兴的城市，构筑起新型“碳”产业体系。

环保也倒逼很多地方走上了产业转型之路。

开元化工是一家坐落在湖北省枝江市城郊的精密化工企业。为化解“化工围江”的污染难题，开元化工响应政府“关改搬转”的要求，搬家入园，但发展缓慢。

经过充分调研后，开元化工成功找到转型方向：引入锂离子电池研讨专家，延伸工业链，实施转型升级。预计3年后，枝江市锂电池产业将突破百亿元产量，有望成为湖北最大的锂电新能源出产基地。

与枝江市曾面临同样困境的还有山西省大同市。

为改善“煤都黑”的空气状况，近年来，山西省大同市积极调整产业结构、大力发展绿色清洁能源。最新统计数据显示，大同市光伏发电、风力发电总装机容量达到320万千瓦，占全省的1/3，大同已成为国家新能源示范城市。正如通报表扬中所说：山西省大同市坚决打好污染防治攻坚战，努力实现从“煤都黑”到“大同蓝”。

建医联体，

患者向基层回流

在130项典型经验做法中，民生领域的创新不在少数，其中很多是有关医疗改革的经验做法。

如今，福建省三明市将乐县万安镇中心卫生院就诊者不断。“以前这里看病条件差，拍个片都要坐1个多小时的汽车去县医院。”将乐县万安镇万安村村民杨大姐说。

改变发生在2017年，三明市推进医联体建设，实现当地乡镇卫生院的医疗资源配置与县级医院同步。

在被表扬的典型经验做法中，有3项与医联体相关。所谓医联体，是将同一个区域内的医疗资源整合在一起，打破行政性组织架构的约束，从而使医院之间能够开展密切的医疗协作。

杨大姐正是医联体建设的受益者。将乐县整合全县各级基层医疗卫生机构，组成了将乐县总医院，统一进行人事和财务管理。万安镇中心卫生院也有了医学影像检查室。在这里拍摄的影像检查资料第一时间通过网络传回县总医院，然后由县总医院放射科的医生及时作出诊断。

医联体建设作为医改工作重点之一，正在全国加速推进，各地也在实践中创新了具体模式。

北京市西城区逐步形成了“三纵两横一平台”的紧密型医联体建设思路。全区15家社区卫生服务中心分别与11家区属医院实现了管理、基本医疗一体化，与公共卫生机构实现公共卫生一体化。

海南省三亚市则以医保支付方式改革为抓手，以市级综合医院为龙头，建立纵向合作、横向竞争的医联体。

除了医疗，住房问题也一直是社会关注的热点。

在通报表扬中，吉林省四平市打破常规有效破解“无籍房”问题。据了解，四平市按照“打破常规不破法规”原则，将不动产权首次登记要件由13个精简为6个，并依法采取“先办件、后追缴”的容缺受理机制。

在与住房有关被表扬做法中，4项与棚户区改造相关。例如，湖南省长沙市大力推进棚户区改造。据统计，长沙市累计使22.74万户居民告别低矮的棚屋和破旧简陋的筒子楼。

立足区位，

推进高水平对外开放

在130项典型经验做法中，直接涉及扩大开放的超过10项。

推进外国人来华工作许可制度改革，提高外国人才来华工作便利度，是深化对外开放的重要一步。在这方面，北京、上海两地受到了通报表扬。

北京市开辟专门的“绿色通道”，在程序上减少环节，使入选国内相关人才计划的高端人才可全流程在线办理外国人来华工作许可证。而且，压缩审批时限，将外国高端人才境外申请外国人来华工作许可时间减少10个工作日。

去年6月，宝马（中国）服务有限公司总裁魏斯麦在北京市人社局外专服务大厅拿到了外国人来华工作许可证，这是外国人来华工作许可制度在全国正式实施以来北京市发出的首张外国人来华工作许可证（卡证），标志着北京正式落实“两证整合”举措。

上海市则通过开设电话咨询专门通道、实施“一口清”预审机制、实行“先批后补”容缺受理等，切实提高外国人才来华工作便利度。

在被表扬的典型做法中，很多地方立足自身区位优势，推进高水平对外开放。

因海而生，因贸而兴的山东省青岛市以建设国际海洋名城为目标，实施国际城市战略。青岛市着重借鉴国内外先进经验，借鉴上海、重庆智慧商圈发展模式，美国曼哈顿、法国香榭丽舍、日本东京、中国香港中环商圈经验，美国多式联运、德国供应链发展模式，对标建设“智慧商圈”、多业态多品牌时尚综合消费圈等。

内陆地区的沿边开放也有很多新的探索。新疆维吾尔自治区开行西行国际货运班列，打造“一带一路”向西开放新格局。与中国其他内陆城市开通的中欧货运专列相比，新疆国际货运班列率先在全国打通了向中亚、西亚、东欧等地区的铁路直通大通道。

制图：潘旭涛

(责编：白宇)