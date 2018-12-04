原标题：“顶岗实习”缘何变成了“顶岗劳动力”？

不干，可能拿不到毕业证；继续实习，学不到技术，还浪费时间

“顶岗实习”缘何变成了“顶岗劳动力”？

每天工作超过10小时，一个月休息两天，工作内容是每天在流水线上加工磨具。近日，面对学校强制安排的顶岗实习，河南一家职业技术学院大三学生小张很犯愁：不干，可能拿不到毕业证；继续实习，学不到技术，还浪费时间。

顶岗实习，本是职业院校人才培养中不可或缺的一环，是学生综合本专业所学的知识和技能，到专业对口的现场直接参与生产过程的一种实践性教学形式。

但最近几年，因为顶岗实习“走样”，学生与学校或企业产生纠纷的案例时有发生。究其原因，大多是因为学校或企业因组织不当或出于自身利益，导致实习岗位与学生所学专业不符，甚至让学生充当流水线上的廉价劳动力。

目前，我国高级技工缺口近千万人。在培养技能人才方面，学校早有认识，那便是要校企合作。可合作中双方资源付出的不对等，常导致“一头热”“两张皮”现象的存在，让不少院校和企业深困于此。

实习就是“绕线圈”

“作为亲历者，我很了解学生的无奈。”

从昆明一家高等专科学校毕业的徐来，也曾被学校要求参加顶岗实习。虽然心里嘀咕着“专业课程还没结束”，但想到能去企业学以致用，他还是兴致勃勃地和同学们一起来到了上海一家电子公司。

出人意料的是，50余名学电气自动化的学生全被安排在一条模具流水线上。“工作内容就是给手机摄像头绕线圈。”徐来回忆，即使是毫无经验的人，这道工序也可以在半小时内学会，“剩下的就是重复。”

每天工作近10小时、每周工作6天，如此“实习”半个月后，不少同学向学校提出更换实习单位的要求，却被告知不完成指定实习，会影响到毕业证的颁发。

不实习拿不到毕业证，是不少职业院校开出的顶岗实习条件。据小张同学称，身边就有同学因为不愿参加学校指定的实习，被“留校察看”。在贵阳的一家职业技术学院，从今年9月起，机电一体化专业大三的学生被安排到当地一家电子科技公司从事电视机生产的顶岗实习。“不仅跟所学专业毫无关系，而且学校明确表示，实习表现与毕业证直接挂钩。”

据徐来了解，他的母校依然在安排学生进行类似实习。

各有算盘 企业积极性不高

对职业院校的学生来说，顶岗实习是将在校期间所学理论知识和实践技能用之于实际工作环境中的重要载体，卓有成效的产教融合人才培养模式。可为何频频出现“走样”案例？

“实习离不开企业，但长期以来，企业对此缺乏积极性。”中华职业教育社副理事长苏华在接受采访时对记者表示。

25岁那年，湘潭江麓机电集团职工朱军获得了湖南省“十行状元、百优工匠”数控车工比赛第一名。“从在技校学习时起，我们就一人一台机床，一人一个师傅。”在朱军看来，能够少年成才，与顶岗实习的经历密不可分。

不过，这样的实习意味着企业要付出很高的人力、物力成本。苏华坦言，由于没有针对企业接收实习生的激励政策，培养的学生能留下的又很少，“企业自然懒得出力。”

对口岗位难寻，有学校干脆起了靠实习“捞钱”的念头。今年初，山东聊城大学数百名学生被安排到昆山、苏州工厂的流水线实习。后经查明，学生是先被“包给”第三方劳务公司，再被以“工人”身份派遣到工厂。这其中，很难排除学校与劳务公司之间有利益往来的可能性。

徐来在上海实习半年期间，公司每月向学生发放不到1800元的实习补贴，远低于同岗位的正式工人，“交了水电费所剩无几。”在他看来，自己无疑是被学校“卖”给企业的廉价劳动力。

校企合作最重要的是对等

“机器每天运送1万个磨具，3个人分工，工作一天手臂就酸得抬不起来。”据小张介绍，由于长期与砂石接触，有同学还出现了过敏反应，手上生出了不少红疙瘩。“最糟糕的是，这样的实习浪费了时间。”贵阳一家职业技术学院的学生告诉记者，许多有“专升本”计划的学生，“根本顾不上复习”。

事实上，早在2016年，教育部等5部门就联合出台了《职业学校学生实习管理规定》，规定顶岗实习期间，学生报酬底线不得低于同岗试用期工资的80%，并应被安排到符合专业培养目标要求，与所学专业对口或相近的岗位。

“但如何真正做到校企一体化育人，目前还处于探索阶段。”苏华表示。一位职业技术学院负责人告诉记者，“校企合作最重要的是对等，不能热脸贴冷屁股”。

据记者了解，近年，沈阳职业技术学院引进德国“双元制”成立了沈阳中德学院。在中德学院里，学员有学徒、学生的双重身份，第一年在校学习，解决“为什么这么做”的问题；第2年在企业实训中心实践，第3年在企业生产线上实习，掌握“怎样做”的技巧。由于培养的学生兼具理论与实践基础，中德学院的毕业生基本都获得了沈阳重点企业的工作机会。

此外，企业办学也是解决实习困境的另一途径。中国铝业公司董事长葛红林曾透露，公司依托山东铝业职业学院成立了中铝大学，作为中铝公司教育培训资源整合和人才培训实施平台。“这样既能按需培养人才，又能留住人才。”（记者 罗筱晓）

(责编：杨曦、仝宗莉)