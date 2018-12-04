原标题：北京：转租公租房违法成本或高达百万 市民可打电话举报

北京发布进一步加强公租房转租转借管理政策

转租公租房违法成本或高达百万

近日，市住房城乡建设委正式发布《关于进一步加强公共租赁住房转租、转借行为监督管理工作的通知》（以下简称《通知》）。

违规家庭5年内不允许再次申请公租房

《通知》结合北京特色，增加更为严厉的处罚条款。在住建部11号令规定基础上，本市还要求各区住房保障部门，应将违规家庭的信息记入不良信息档案，自取消资格决定做出之日起，5年内不允许该家庭再次申请公共租赁住房（含市场租房补贴）及共有产权住房。5年后再次申请且取得备案资格的，应以市场租房补贴方式保障为主。这些都是更为严格的处理规定，同时考虑到违规转租转借家庭大多属于低收入住房困难家庭，按照国家社会救助的相关政策精神，5年后仍应给予一定方式的保障。

另外，开展部门联动，多领域共同实施联合惩戒。加快建立完善各部门间信用信息共享制度，有关转租、转借等违法违规使用公租房的信息，按照国家及本市相关规定抄送相关部门和单位，对相关责任主体实施联合惩戒。也就是说，承租家庭的一次转租、转借行为，将可能为其家庭成员日后的很多行为带来影响。

转租公租房经济损失可能上百万元

为何这个惩罚措施更严厉？北京市房协秘书长陈志表示，北京市这次制定的公租房转租、转借监管政策，既符合住建部11号令要求，也适当地提高了处罚标准，加大了违规者的违规成本，起到了标本兼治的效果。就是要坚决遏制谋利的冲动，从严惩处，否则对其他人是不公平的，同时也告诫和警示其他有类似冲动想法的人，不要犯险，越线必惩。其实5年内不允许再次申请公共租赁住房及共有产权住房这一项，实际上比给予承租家庭一定数额罚款要严厉的多。

大家可以算笔账，之前曝光的某个享受租金补贴95%的承租家庭，按照他承租公租房月租金2250元计算（50平方米×45元/平方米），他每月实际自己支付的房租只有112.5元，5年的合计租金才6750元。但是，如果他转租被查处了，收回住房后5年内他就要去市场租房，按照每月3000元的市场租金计算，5年时间至少要多支付17万余元的房租。这仅是房屋租金方面，处罚可还包括行政罚款、联合惩戒以及限制申请共有产权房等条款，一项项加起来带来的直接或间接经济损失可能上百万元，这对转租家庭来说，将为转租行为付出非常大的代价，所以说5年限制申请的条款实际上是非常严厉的处罚措施。当然，我们也建议国家立法层面进一步加大处罚力度，可以借鉴国外和一些地区的做法，违规转租甚至可以入刑等。

希望广大公租房申请家庭,一是申请时要慎重考虑公租房主要是解决自己住房困难问题，而不是财产占有;二是政府的公租房是保障低收入家庭住房问题的，今后会有更多的租赁房源推出，满足不同区域家庭的生活需要，选择面也会更宽。

市民可打“12345”热线举报

11月12日起，市住建委再次启动全市范围公租房使用监管的新一轮巡查工作，并将形成常态化巡查机制，不断规范公租房使用管理。本轮巡查已抽检公租房项目91个，总体情况良好，存在的个别问题已责令产权单位尽快整改，市住建委将以“零容忍”的态度，坚决打击公租房转租、转借问题，发现一起严厉处理一起，形成震慑作用。

目前，本市各公租房项目均已设立举报电话和信箱，并设专人督办，逐件落实举报线索。广大市民也可通过“12345”非紧急救助热线对发现的公租房转租、转借行为进行举报。（记者 朱开云）

(责编：杨曦、仝宗莉)