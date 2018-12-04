原标题：中国各类知识产权申请量均位列世界第一

世界知识产权组织3日发布了《世界知识产权指标》年度报告。报告显示，2017年全球共提交了317万件专利申请，连续第八年实现增长，涨幅为5.8%。

数据显示，2017年，全球商标申请总量为1239万件，而工业品外观设计的申请总量为124万件。中国以上各类知识产权的申请量都位列世界第一。

“对知识产权保护的需求增速超过了全球经济增速，这表明由知识产权所支持的创新成为竞争和商业活动中愈发重要的组成部分，”世界知识产权组织总干事弗朗西斯·高锐说，“在短短几十年中，中国从无到有建立了知识产权制度，鼓励本土创新，并加入了全球知识产权引领者的行列——如今正在推动全球知识产权申请的增长。”

此外，全球植物品种申请量在2017年增长了11.7％，达到18490件，而来自82个国家和地区主管机构的数据显示，2017年共有约59500个受保护的地理标志（GI）。

同时，亚洲作为专利申请最活跃地区的地位得到了巩固。2017年，亚洲各主管局受理的专利申请占全球申请总量的65.1％——相比2007年的49.7％增幅显著。这一变化主要受益于中国经济增长的推动。（记者操秀英）

(责编：杨曦、仝宗莉)