原标题：业内人士披露：自媒体发广告变现背后有哪些门道

近日，自媒体公号“小声比比”发文称，自媒体公号“故姐”为一个基于插线板的众投项目做宣传。“小声比比”质疑项目真实性，并称这种做法“带头拉低了行业的道德底线”。

据“小声比比”透露，其发文半小时后，“故姐”的广告文已被删除，其创始人李启聪主动联系他，表示此次为广告审核失误，未来会加强内审。

11月27日下午，“故姐”的主页显示“该公众号因违规无法关注”。微信团队则向媒体表示，因内容存在过度营销、骚扰用户情况，平台对文章进行删除。同时，由于账号多次发送此类内容，平台对账号进行了包括群发、搜索等部分能力的暂时限制。

“故姐”的个人简介上写着“因犀利解答情感问题而闻名”，其在10月24日发布的一篇文章中写道，“女人，何时何地都要为自己增值”，之后文章话锋一转，开始推荐一款基于插线板的众投项目，称我国31岁小伙周刚研发出一款插线板，成功解决了传统插座漏电问题，这个项目已开启众投模式，鼓励大家参与。

项目宣称“四个月收益率550%，能创造200万亿美元的财富”。对此，10月25日，“小声比比”发文《比咪蒙还大的公众号下海卖神仙理财，收益率比贩毒还高》，其文中质疑称：“全世界一年的GDP也就80万亿美元。”

对于上述理财广告，“小声比比”表示已向警方举报。

据“小声比比”透露，有做公众号的朋友反映，上述理财项目的广告主曾“拿着‘故姐’这篇广告来找他，想让他也接这篇广告”。

今年3月，克劳锐公司发布的《2018自媒体行业白皮书》披露，自媒体商业变现由单一走向多元，广告变现仍是主流自媒体商业路径首选，2018年，广告主在自媒体投放中平均增加40%。未来，内容营销已成大势，短视频助力更多元化发展。

克劳锐CEO张宇彤发现，在收入模式中，2016年调查的自媒体中80%依赖广告，只有20%的自媒体可以做到多种收入模型并行，只有5%的自媒体可以实现IP变现。到了2017年，100%的头部自媒体有广告收入模式，40%的自媒体有多种商业模式并行，15%的自媒体可以IP变现，商业模式已经从单变多。

微信公号发“软文”已是普遍现象。今年3月，相关调查机构对2012名受访者进行的一项调查显示，97%的受访者遇到过阅读一篇新媒体文章，直到最后才发现是广告软文的情况；对于这种广告软文，56.1%的受访者表示反感。

据业内人士透露，目前，商家软文的确是自媒体的一种重要盈利模式。

流量主收益是最基础的自媒体盈利模式，也是80%自媒体人赚钱的方式。什么叫流量主收益？从事自媒体平台经营与指导的刘姿序解释说，广告商找到平台打广告，投钱给平台，平台再招自媒体人产出内容，分一部分钱给自媒体人，这是一种三赢的局面。

“以某自媒体平台为例，一段视频如果有1万播放量，就会有20元至40元的收益，这是很可观的。我们一般会多平台操作，一份内容赚多份钱。”刘姿序说，“我们可以通过做商品号来卖货，比如在文章和短视频下方植入商品链接，以此实现转化。我曾经做商品号1万阅读，有4个至5个购买量，选择物品的佣金范围在40元至200元之间，看季节和市场来选货即可，还是比较可观的，佣金比例看你选的物品，一般选取高佣金的。这也是自媒体经营者的第二种盈利模式，做商品号，赚取佣金。”

商家软文是第三种盈利模式。据刘姿序介绍，一般有了一定粉丝基数或阅读播放量比较稳定，就会有商家主动找自媒体。比如，你是做搞笑短视频的，你只需要在视频中给商品露几个镜头就可以赚取高额收益。像现在的抖音，用户如果有100多万粉丝，接个广告拍个15秒的短视频就能赚8万元。哪怕只有20多万粉丝，接个广告也有3000多元的收入。

对于自媒体广告的乱象，“小声比比”的创始人梓泉坦言，自媒体主要的变现手段是广告，而任何靠广告生存的行业都面临一个悖论——越重营销的行业，广告投放意愿越强，而这些行业很多是有问题的。

“为了避免广告行业被这种人占领，国家出台了广告法，但自媒体的广告形式比较新，监管难度比较大。”梓泉对记者说，因此对很多公众号来说，某些钱就在手边，赚不赚只是动动手指的区别。现在最担心的问题是，如果连个别流量大的自媒体都不珍惜自己的社会影响，开始挣这种钱，这样下去会带坏社会风气。

在梓泉看来，自媒体大号本身有一个示范效应。比如，人们通常会认为，大号有比较好的甄别能力、风控以及法务系统，这对很多自媒体小号是一个很重要的参考。对于自媒体广告来说，目前主要还是依靠自律，不少大号普遍比较珍惜羽毛，试图和读者搭建一个互利共赢的关系。但是也不乏有一些账户影响力很大，却采用一些明显有问题的方式变现。在这种情况下，自媒体和粉丝之间的关系不是互利关系，而是镰刀和韭菜的关系。

此外，记者在调查中还注意到，在不少自媒体发布的推广文或软文后，往往会有诸如这样的话语——广告为商家特约发布，自媒体经营者不承担责任。

对此，梓泉对记者说，这种免责声明确实很常见，但更多是缺乏法律常识和心虚的体现。广告费收了，宣传做了，加一行看都看不清的免责声明有什么用？

(责编：杨曦、仝宗莉)