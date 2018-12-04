原标题：人民日报海外版：G20峰会向世界释放积极信号

G20峰会向世界释放积极信号（环球热点）

图为12月1日，在阿根廷布宜诺斯艾利斯，阿根廷总统马克里在G20领导人第十三次峰会新闻发布会上讲话。 新华社记者 李 明摄

当地时间12月1日，为期两天的二十国集团（G20）领导人第十三次峰会在阿根廷布宜诺斯艾利斯落下帷幕，发布了《二十国集团领导人布宜诺斯艾利斯峰会宣言》，在维护多边贸易机制、世贸组织改革、应对气候变化等问题上达成了广泛共识，提振了全球信心。

作为今年最后一个重要的全球多边外交机会，此次G20峰会上，世界各主要经济体和国际组织领导人就彼此关心的重大国际问题深入交换意见，努力化解分歧，释放积极信号，引发世界关注。

元首外交聚共识

“世界都盯着G20峰会”，德国新闻电视台报道称，这是G20历史上具有重要意义的一次峰会。

此次G20峰会阵容前所未有，共计38个国家和国际组织领导人参会。除了G20成员国领导人以外，永久嘉宾国西班牙、特邀嘉宾国智利和荷兰、东盟主席国新加坡、非盟主席国卢旺达、非洲发展新伙伴计划主席国塞内加尔、加勒比共同体主席国牙买加等国领导人以及一些重要国际组织领导人也受邀出席本次峰会。

“此次峰会是在特殊的国际政治经济背景下召开的：全球发展深层次矛盾突显，民粹主义、贸易保护主义抬头，多边贸易体制受到冲击，世界经济整体发展面临新的风险和不确定性。因此，今年G20峰会具有重要的历史使命和现实意义。”北京大学国际政治经济研究中心主任王勇教授在接受本报采访时表示。

“G20峰会成世界最大外交场”，韩国《文化日报》称，随着世界主要国家领导人汇聚的G20峰会开幕，各方围绕贸易、难民、气候变化等议题的激烈外交战也在上演。

分歧在协商中化解，共识在谈判中凝聚。此次G20峰会最大的看点莫过于中美两国元首会晤。

这是全球瞩目的焦点时刻。当地时间12月1日晚，中美两国元首在布宜诺斯艾利斯举行会晤，就有关经贸问题达成共识，决定停止升级关税等贸易限制措施。这无疑让全世界关心中美关系的人暂时松了一口气。

中国国务委员兼外交部长王毅表示，（中美）双方都认为，这次会晤达成的原则共识意义重大，不仅有效阻止了经贸摩擦的进一步扩大，而且为双方合作共赢开辟了新的前景；不仅有利于中美两国各自的发展和人民的福祉，而且有利于世界经济的稳定增长，符合各国利益。

“‘习特会’是双方此前经过沟通安排的一场元首会晤。中美之间的共识之所以能在G20峰会上达成，反映出元首外交对中美关系的重要作用，未来应给予元首外交更多的分量。”中国国际问题研究院国际战略研究所副所长苏晓晖接受本报采访时表示。

中国主张获赞誉

在短短两天的G20峰会期间，中国国家主席习近平的行程满满当当。正是在密集而重要的双边和多边外交活动中，中国声音越发清晰坚定，中国主张赢得世界赞誉。

在G20峰会第一阶段会议上，习近平发表题为《登高望远，牢牢把握世界经济正确方向》的重要讲话，强调二十国集团要坚持开放合作、伙伴精神、创新引领、普惠共赢，以负责任态度把握世界经济大方向。

国际人士纷纷表示，习近平的讲话，展现了着眼世界经济长远发展的宽广视野，指明了经济全球化的发展的大趋势，凸显了中国在构建开放型世界经济中的引领作用。

苏晓晖认为，习近平主席在G20峰会上的讲话反映了中共十八大以后中国外交政策的一致性和延续性，体现了中国的核心发展理念和对外交往原则，比如多次提到的开放型世界经济，不是面对挑战时才提出的，而是十八大以来合作开放理念的延续，向世界释放了正能量。

11月30日，金砖国家领导人举行非正式会晤并发表新闻公报，重申全力支持以世贸组织为代表、以规则为基础的多边贸易体制，支持为改进世贸组织而开展工作。

王勇认为，会前，金砖国家领导人非正式会晤和中俄印三国领导人非正式会晤，起到了重要的协调作用，巩固了发展中国家和新兴经济体之间的团结。

习近平还会见了法国总统马克龙、德国总理默克尔。马克龙表示，法方坚定主张多边主义，愿同中方在重大国际问题上继续相互支持，维护多边自由贸易体制。默克尔表示，德方赞赏中方致力于多边合作。

这也验证了习近平在会见联合国秘书长古特雷斯时说过的一句话：相信世界绝大多数国家也站在多边主义一边。

习近平还在峰会期间，就气候变化议题发出了中国声音，受到国际社会各界人士的认同和赞许。

王勇分析，在气候变化问题上，中国强调维护发展中国家的正当权益：共同而有差别的责任。在G20峰会上，中国坚持多边主义与国际合作原则，代表了发展中国家与新兴经济体的立场。

团结合作是方向

2018年，G20已经走过了10年，召开了十三次领导人峰会，已成为一个“对话与合作的共同空间”。

在G20峰会第一阶段会议的讲话中，习近平强调，保持世界经济稳定发展的共同需要催生了二十国集团。10年来，我们同舟共济、勠力同心，推动世界经济走出衰退深渊，走上了复苏增长的轨道。10年后，我们应该再次拿出勇气，展示战略视野，引领世界经济沿着正确轨道向前发展。

“今年G20峰会具有重要的时间节点意义。”苏晓晖分析，一是站在10周年这个时间节点上的G20，未来怎么走，关乎定位问题，需要再度澄清；二是当前国际形势处在大变革、大调整时期，如何稳定国际经济形势、寻找可持续增长方向、应对多领域冲突蔓延等紧迫问题再一次摆在G20领导人面前；三是未来G20如何关注发展中国家的权益和发展态势，特别是WTO改革如何保证发展中国家的利益，关系到世界未来的公平和可持续发展。

王勇表示，G20是个越来越复杂的俱乐部，部分成员国间的利益调和难度不断增加，弥合彼此间裂痕的动力仍存在不足。在这种背景下，如何建立一个更加合适有效的国际经济政策协调机制，以什么样的原则指导G20的工作，面临很多挑战，需要更多讨论，不断凝聚共识。

虽然未来分歧不少、困难重重，但是希望仍在。分析认为，作为共同寻求全球性问题妥善解决之道的对话机制，G20仍是现阶段解决分歧和矛盾的有效平台。

G20如何迈向未来？苏晓晖表示，一是加强团结合作是G20下一阶段的核心前提，特别要加强各国宏观政策和预防管控危机方面的协调沟通。二是加强G20在全球经济治理的作用，G20不是应对危机的“急救药”，而是世界经济“调理”的“长效药”。三是坚持把G20打造成多边合作平台，促进自由贸易。

王勇认为，G20成员特别是发展中国家，应充分认识到，G20是全球领导人对重大议题交换看法的多边平台，要对G20合作机制充满信心，以积极姿态开展多边合作，才能实现“公平与可持续发展”。

在新的十字路口上，G20面临重大考验，是同舟共济谋发展，还是各说各话顾私利？各国应该牢记G20的初衷：凝聚共识、协调合作，赶走阴霾和危机。

(责编：杨曦、仝宗莉)