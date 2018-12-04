原标题：十元材料百元人工？超七成受访者觉得人工费变高了

十元材料百元人工？超七成受访者觉得人工费变高了

专家：要尊重体力劳动的价值

对于在城市生活的人来说，装修、安装、维修等问题越来越离不开技术工人的帮忙。请工人上门维修，方便快捷，但费用不低。“十元材料百元人工”的现象也并不少见。你觉得现在人工费贵吗？你怎么看人工费的上涨？

近日，中国青年报社社会调查中心联合问卷网对2010名受访者进行的一项调查显示，74.5%的受访者觉得现在人工费变高了，59.0%的受访者觉得大城市生活成本催高了人工费。对于现在人工服务存在的问题，63.8%的受访者认为是消费者和工人之间信息不对称。68.8%的受访者建议规范人工服务收费的定价标准，划定合理范围。

受访者中，来自一线城市的占25.8%，二线城市的占46.2%，三四线城市的占23.4%，县城和乡镇的占3.4%，农村的占1.2%。

74.5%受访者觉得人工费变高了

在内蒙古工作的赵婷(化名)有一次开门时把钥匙弄断了，她找来了开锁工人，开锁、换锁，再加人工费一共花了150元，赵婷觉得费用有些高。

生活在北京的胡雅(化名)觉得这些年人工费价格越来越高，“前段时间家里换了个花洒，光是安装费就要了50元。卫生间换吊顶，因为热水器的缘故，吊顶需要切割，又加收了人工费”。

调查显示，74.5%的受访者觉得人工费费用变高了，17.7%的受访者觉得变低了，5.6%的受访者觉得没什么变化，2.2%的受访者表示不清楚。进一步分析发现，一线城市中认为人工费变高的受访者比例最高(82.7%)，然后依次是二线城市(76.2%)、三四线城市(66.4%)、县城乡镇(60.3%)和农村(33.3%)。

老家在安徽的张英(化名)5年前到北京某装修公司做电工。他所在的公司主要承接的是老房翻新，很多时候住在顺义区的他要到市区工作，经常要早起赶头班车。“我们这行有淡季和旺季，好的时候一个月能挣1万多，但是刨去房租、交通费剩下的也不多。有的工作看着挺简单，比如安装开关面板，就是接线，但是一般人没法弄，很危险。安一个收10元，顾客可能觉得贵，但公司和工长还要抽成，我们拿到手的钱不多”。

胡雅觉得人工费的变化和物价上涨、从事体力劳动的人少有关系。“加上大城市生活成本高，人工费也会相应变高”。

对于“十元材料百元人工”的现象，53.9%的受访者觉得合理，认为是由供求关系决定的，34.5%的受访者觉得不合理，人工费太贵了，还有11.5%的受访者表示说不好。

关于人工费上涨的原因，59.0%的受访者觉得大城市生活成本催高了人工费，57.5%的受访者觉得人工费高反映出工人的劳动价值受到认可，56.8%的受访者认为是技术工人数量少，供给不足，35.4%的受访者认为物价升高，产品价值转移到工人身上。

“为什么抡大锤的收入不能比白领高？人工服务者的劳动既非垄断，又非强制消费，很大程度上是符合市场规律的。”中国劳动关系学院经济管理系教师赵鑫全认为，人工费价格变化主要有四个方面的原因，“首先从供给来看，如果从事这个行业的人不稳定，有大量的人流出，那么会造成劳动力稀缺，价格就会相应提高。其次，工人在城市中的生存成本比较高，他们要维持生存就需要提高收入，人工费的价格也会随之提高。再有，有的工作看上去很简单，但本身是一个熟练工种，需要两到三年甚至更长时间的积累，人工费价格的上涨也是符合时间成本的。最后一点是平台，以前我们遇到一些安装、维修问题尽可能自己解决，现在有了平台之后就可以找专业工人来解决。但是平台涉及抽成的问题。平台往往为了获得更高的抽成，把价格抬高”。

要尊重体力劳动的价值

胡雅表示，有的工人上门安装或者维修，最开始不说明人工费怎么收，到最后算钱时才说某项要加收钱，“人工费价格高可以理解，但收费不透明就容易引人质疑”。

赵婷觉得，现在一些正规的家电维修可以通过官方的客服来预约，收费也比较透明。但还有一些日常生活类的维修，比如开锁、修鞋，更多是通过一些个人摊位来进行，“服务态度比较一般不说，质量也难有保障”。

现在人工服务存在哪些问题？调查中，63.8%的受访者认为是消费者和工人之间信息不对称，60.2%的受访者觉得是人工服务质量跟不上，53.4%的受访者指出费用不透明，37.8%的受访者觉得缺少正规团队，26.3%的受访者觉得工人素质良莠不齐。

调查中，68.8%的受访者建议规范人工服务收费的定价标准，划定合理范围；59.8%的受访者建议加强对技术工人的培养，增加技术工人的供给；57.8%的受访者建议提高人工服务质量，使其物有所值；37.1%的受访者建议鼓励形成尊重工人的社会风气；26.1%的受访者建议组织正规的人工服务队伍，对工人进行培训。

“维修公司也好，网上预约也好，应该有一些透明的价格或者价目表，让消费者心里明白。”赵婷说。

对于规范人工费，赵鑫全认为，首先要加强对平台的监管，防止平台哄抬价格，让平台的定价合理化。第二，要发挥市场的作用，通过市场的手段来寻找到供需的平衡点，也就是合理的价格点。

(责编：杨曦、仝宗莉)